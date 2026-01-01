Residente y J Balvin sellan la paz con una fotografía histórica: “Hace meses nos entendimos”

Residente y J. Balvin (AP/Invision/AP)

El mundo de la música urbana vivió un giro inesperado con la reconciliación entre Residente y J Balvin, dos de los protagonistas de una de las disputas más mediáticas del género urbano.

La rivalidad, que se prolongó durante años y escaló hasta el lanzamiento de tiraderas y mensajes públicos, quedó atrás con una fotografía y un mensaje conjunto que sorprendieron a fans y detractores por igual.

Una imagen, miles de reacciones

Esta es la publicación que realizó J Balvin en Instagram - crédito @JBalvin

J Balvin compartió una fotografía en sus redes sociales en donde sorprendió a todos sus fanáticos y los seguidores de Reisidente. Acompañó la imagen con unas palabras que confirman el final de una pelea que se convirtió en asunto meditático en México y Latinoamérica.

“Frente a la inmensidad de las cosas que pasan en el mundo, esta es posiblemente una de las más pequeñas. Pero en un mundo tan complejo, que dos personas que no coinciden en todo puedan reencontrarse, nos parece valioso. Hace meses nos encontramos. Nos escuchamos. Nos entendimos. Al final, siempre la razón la tiene el tiempo”.

La publicación puso fin a una saga de insultos, reproches y canciones cargadas de indirectas. El reencuentro no sólo causó impacto en la comunidad musical, sino que también generó memes y debates en redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el gesto como un ejemplo de madurez y superación personal.

¿Por qué se habían peleado J Balvin y Residente?

El enfrentamiento entre J Balvin y Residente se remonta a septiembre de 2021, cuando el colombiano criticó abiertamente a los Latin Grammy por “ignorar a los exponentes del reguetón y sólo usarlos para atraer audiencia”.

Tras aquel suceso, Residente no tardó en responder, recordando que, de ser así, él no tendría “decenas de galardones” cosechados tanto en su carrera solista como con Calle 13.

La disputa subió de tono cuando Residente lanzó una tiradera contra J Balvin, en conjunto con el productor Bizarrap, donde lo insultó abiertamente y llevó la controversia a un nuevo nivel.

La rivalidad se convirtió en tendencia, dividió al público y alimentó la conversación sobre el lugar del reguetón en la industria musical.

J Balvin, protagonista de reconciliaciones históricas

Los cinco momentos clave que dejaron los conciertos de Bad Bunny en México este 2025. (Instagram)

Curiosamente, esta es la segunda reconciliación mediática en la que J Balvin se ve envuelto en 2025. Semanas antes, el colombiano fue protagonista de otro momento clave junto a Bad Bunny, con quien también mantuvo diferencias a raíz de los Latin Grammy. En plena gira DebÍ TiRAR MáS FOToS en México, ambos artistas sellaron la paz en el escenario del Estadio GNP.

“El pasado es pasado, que ya somos hombres, hemos madurado, tanto tú como yo. Si alguna vez fui estúpido, ya sabes que nos disculpamos siempre”, expresó J Balvin a Bad Bunny.

La respuesta de Bad Bunny fue igual de clara: “Si algún momento falté en algo, ya yo me disculpé hace mucho tiempo, la gente no sabe pero nosotros conversamos hace varias semanas. Estábamos esperando el momento perfecto para compartir tarima y que bueno que fue en México”.