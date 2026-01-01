México

Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

El operativo para arrestar al segundo al mando del Cártel de Guasave fue coordinado por elementos de la FGR, SSPC, y Semar

Guardar
Helicópteros rondando por la zona.
Helicópteros rondando por la zona. (FOTO: Especial)

La tarde del pasado 31 de diciembre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Marina (Semar) reportaron el arresto de Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario y/o El Señor de la Silla, segundo al mando del Cártel de Guasave.

Según videos difundidos por redes sociales, el operativo contó con decenas de elementos federales patrullando por la colonia La Guadalupe, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

UN helicóptero ronda por los alrededores del operativo mientras efectivos terrestres avanzan hacia el objetivo.

En uno de los videos se puede observar un helicóptero de la Marina artillado con armas calibre .50 que transporta al menos a seis elementos federales. La aeronave al parecer se encontraba patrullando los alrededores de la casa mientras avanzaban los uniformados desplegados vía terrestre.

Apoyo armamentístico, logístico y de vigilancia

En otro de los materiales audiovisuales, se aprecia al parecer la misma aeronave esta vez posicionada sobre la casa donde se llevó a cabo el operativo.

El helicóptero de ala rotativa se mantuvo suspendido en el aire mientras los elementos vigilaban desde la torreta artillada del vehículo. Además, otros tres elementos mantenían la atención en calles y casas aledañas apuntando sus armas en caso de que se presentara un enfrentamiento.

Elementos desplegados durante el operativo.
Elementos desplegados durante el operativo. (FOTO: Especial)

Mientras las aeronaves quedaban posicionadas en la zona, vecinos de la colonia lograron capturar algunos vehículos utilizados por la SSPC y la Semar en calles aledañas.

Una de las imágenes muestra a dos elementos de la Secretaría de Seguridad formando un bloqueo en una de las calles con un vehículo blindado todoterreno, artillado con un mirador de 360 grados equipado con una escotilla y cristal balístico antibalas.

Frente a ellos se encuentra una camioneta presuntamente usada por elementos de la Semar quienes fueron desplegados en la zona y metros más adelante, se aprecia otro bloqueo con al menos dos vehículos más de las dependencias de seguridad.

La aeronave federal se mantiene sobre el objetivo para brindar apoyo letal y logístico.

Dentro del material audiovisual se puede observar también que cada uno de los elementos desplegados cuenta con equipo táctico, armas largas y cortas y su propia unidad de transporte.

Cabe señalar que a pesar de haber sido detenido el día de ayer por las autoridades y hasta el corte de esta nota, Pedro Inzunza Noriega aún no aparece dentro del Registro Nacional de Detenciones (RND).

Juez ya había ordenado una orden de cateo en la presunta propiedad de El Sagitario; aseguran armas y droga

Información corroborada por Infobae México señaló que el operativo fue realizado tras obtener pruebas suficientes que permitieron a un Juez Federal autorizar una orden de cateo, lo que facilitó la intervención coordinada por las autoridades.

Pedro Inzunza. Crédito: Especial para
Pedro Inzunza. Crédito: Especial para Infobae

Durante este despliegue, las fuerzas de seguridad lograron detener a El Sagitario, también identificado como El Señor de la Silla, junto a otros tres individuos.

Al ejecutar la orden judicial, los agentes aseguraron armas de fuego y cantidades significativas de droga. Asimismo, hasta el momento no se han revelado las identidades de las otras tres personas detenidas.

EEUU señaló a “El Sagitario” y a su hijo “El Pichón” como narcoterroristas

El nombre de Inzunza cobró gran relevancia en este 2025 debido a que autoridades estadounidenses lo señalaron junto con su hijo recién fallecido, Pedro Inzunza Coronel, alias El Pichón, como narcoterroristas, por su presunto apoyo material al terrorismo y narcotráfico.

Pedro "N", alias "El Pichón",
Pedro "N", alias "El Pichón", narcotraficante abatido tras los operativos realizados por la Marina en Choix, Sinaloa. Crédito: Gabinete de Seguridad.

Cabe señalar que Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”, era señalado como uno e los lideres principales del Cártel de Guasave o Cártel de los Beltrán Leyva, junto con Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias El Músico y Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

El perfil de El Sagitario sobresale tanto por su longevidad en el mundo del narcotráfico, como por haber liderado la transformación del Cártel de Guasave en un brazo operativo especializado en la producción y tráfico internacional de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.

Temas Relacionados

Cártel de GuasaveBeltrán LeyvaEl SagitarioEl Chapo IsidroCuliacánSinaloaNarcotráfico en MéxicoNarco en Méxicomexico-noticias

Más Noticias

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin rastro en EEUU del paradero de Víctor Álvarez Puga, esposo de Inés Gómez Mont

Aunque se esperaba una resolución clara sobre la situación legal del abogado mexicano, su paradero es un misterio

¿Liberado, sentenciado o extraditado? Sin

Critics Choice Awards 2026: cuándo y dónde ver desde México

Con una ceremonia llena de favoritos todos los cinéfilos mexicanos esperan los premios que darán inicio a la carrera por el Oscar

Critics Choice Awards 2026: cuándo

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Las competencias programadas colocan al mexicano en algunos de los eventos más exigentes del pelotón profesional durante 2026

Isaac del Toro en 2026:

Morena se perfila como el partido con mayor financiamiento público en Edomex para 2026

El partido de la gobernadora podría obtener más de 360 millones de pesos

Infobae

Beca Rita Cetina 2026: fechas de pago del primer bimestre

Algunos programas sociales del Bienestar mejorarán en 2026 acorde al aumento salarial

Beca Rita Cetina 2026: fechas
MÁS NOTICIAS

NARCO

La llegada de expandilleros de

La llegada de expandilleros de los Maras reforzó al CJNG en México

Ellos son los líderes del crimen organizado que identificados como objetivos prioritarios en 2026

Capturan a Pedro Inzunza, “El Sagitario”, en Culiacán: segundo al mando en el cártel de “El Chapo Isidro”

Vinculan a proceso a Alejandro Baruc “N” en Michoacán: lo relacionan con el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo

Dos entregas de narcos a EEUU marcaron el 2025: estos son los 55 hombres que enfrentan la justicia en ese país

ENTRETENIMIENTO

Violinista de Nodal y el

Violinista de Nodal y el video que aviva rumores de un romance: “Debí tirar más fotos de cuando te tuve”

Joanna Vega Biestro llora en “Sale el Sol” tras recordar el momento del 2025 que la rompió

Residente y J Balvin sellan la paz con una fotografía histórica: “Hace meses nos entendimos”

Aislinn Derbez comparte foto inédita de sus padres Eugenio Derbez y Gabriela Michel cuando eran pareja

Pame Verdirame lanza nuevo dardo contra Heliud Pulido y aviva versión de infidelidad en ‘Exatlón México’

DEPORTES

Isaac del Toro en 2026:

Isaac del Toro en 2026: fechas, competencias y debut en el Tour de Francia

Chicharito admite que llegar a Chivas fue un retroceso en vez de progresar, así se despidió del 2025

Cuáles fueron los equipos campeones en cada una de las ligas mexicanas en el 2025

Partidos NBA: todos los enfrentamientos programados de este 1 de enero

Boxeo mexicano 2026: peleadores a seguir durante todo el año