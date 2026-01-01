Helicópteros, autos blindados, bloqueos y armas largas: así fue la detención de “El Sagitario”, allegado de “El Chapo Isidro”

Helicópteros rondando por la zona. (FOTO: Especial)

La tarde del pasado 31 de diciembre, elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y Secretaría de Marina (Semar) reportaron el arresto de Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario y/o El Señor de la Silla, segundo al mando del Cártel de Guasave.

Según videos difundidos por redes sociales, el operativo contó con decenas de elementos federales patrullando por la colonia La Guadalupe, ubicada en el municipio de Culiacán, Sinaloa.

UN helicóptero ronda por los alrededores del operativo mientras efectivos terrestres avanzan hacia el objetivo.

En uno de los videos se puede observar un helicóptero de la Marina artillado con armas calibre .50 que transporta al menos a seis elementos federales. La aeronave al parecer se encontraba patrullando los alrededores de la casa mientras avanzaban los uniformados desplegados vía terrestre.

Apoyo armamentístico, logístico y de vigilancia

En otro de los materiales audiovisuales, se aprecia al parecer la misma aeronave esta vez posicionada sobre la casa donde se llevó a cabo el operativo.

El helicóptero de ala rotativa se mantuvo suspendido en el aire mientras los elementos vigilaban desde la torreta artillada del vehículo. Además, otros tres elementos mantenían la atención en calles y casas aledañas apuntando sus armas en caso de que se presentara un enfrentamiento.

Elementos desplegados durante el operativo. (FOTO: Especial)

Mientras las aeronaves quedaban posicionadas en la zona, vecinos de la colonia lograron capturar algunos vehículos utilizados por la SSPC y la Semar en calles aledañas.

Una de las imágenes muestra a dos elementos de la Secretaría de Seguridad formando un bloqueo en una de las calles con un vehículo blindado todoterreno, artillado con un mirador de 360 grados equipado con una escotilla y cristal balístico antibalas.

Frente a ellos se encuentra una camioneta presuntamente usada por elementos de la Semar quienes fueron desplegados en la zona y metros más adelante, se aprecia otro bloqueo con al menos dos vehículos más de las dependencias de seguridad.

La aeronave federal se mantiene sobre el objetivo para brindar apoyo letal y logístico.

Dentro del material audiovisual se puede observar también que cada uno de los elementos desplegados cuenta con equipo táctico, armas largas y cortas y su propia unidad de transporte.

Cabe señalar que a pesar de haber sido detenido el día de ayer por las autoridades y hasta el corte de esta nota, Pedro Inzunza Noriega aún no aparece dentro del Registro Nacional de Detenciones (RND).

Juez ya había ordenado una orden de cateo en la presunta propiedad de El Sagitario; aseguran armas y droga

Información corroborada por Infobae México señaló que el operativo fue realizado tras obtener pruebas suficientes que permitieron a un Juez Federal autorizar una orden de cateo, lo que facilitó la intervención coordinada por las autoridades.

Pedro Inzunza. Crédito: Especial para Infobae

Durante este despliegue, las fuerzas de seguridad lograron detener a El Sagitario, también identificado como El Señor de la Silla, junto a otros tres individuos.

Al ejecutar la orden judicial, los agentes aseguraron armas de fuego y cantidades significativas de droga. Asimismo, hasta el momento no se han revelado las identidades de las otras tres personas detenidas.

EEUU señaló a “El Sagitario” y a su hijo “El Pichón” como narcoterroristas

El nombre de Inzunza cobró gran relevancia en este 2025 debido a que autoridades estadounidenses lo señalaron junto con su hijo recién fallecido, Pedro Inzunza Coronel, alias El Pichón, como narcoterroristas, por su presunto apoyo material al terrorismo y narcotráfico.

Pedro "N", alias "El Pichón", narcotraficante abatido tras los operativos realizados por la Marina en Choix, Sinaloa. Crédito: Gabinete de Seguridad.

Cabe señalar que Pedro Inzunza Noriega, “El Sagitario”, era señalado como uno e los lideres principales del Cártel de Guasave o Cártel de los Beltrán Leyva, junto con Óscar Manuel Gastélum Iribe, alias El Músico y Fausto Isidro Meza Flores, alias El Chapo Isidro.

El perfil de El Sagitario sobresale tanto por su longevidad en el mundo del narcotráfico, como por haber liderado la transformación del Cártel de Guasave en un brazo operativo especializado en la producción y tráfico internacional de fentanilo, cocaína, metanfetamina y heroína.