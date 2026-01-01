Guillermo del Toro ya tiene su propio “hongo zombi” descubierto en México

Guillermo del Toro es un reconocido cineasta mexicano nacido en Guadalajara, Jalisco. REUTERS/Daniel Cole

Seis especies de “hongos zombie” fueron descubiertas en México y una de ellas fue dedicada al cineasta Guillermo del Toro, así lo dio a conocer la Universidad de Guadalajara (UDG) en su gaceta oficial.

Se trata del Ophiocordyceps deltoroi (nombre científico), un hongo capaz de parasitar y alterar el comportamiento de las hormigas para reproducirse. Es por esa razón que también es conocido popularmente como “hongo zombie”.

Tanto esta como las otras cinco especies fueron localizadas, investigadas y registradas por un equipo del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias (CUCBA) de la Universidad de Guadalajara, liderado por César Ballesteros Aguirre.

La especie de Cordyceps dedicada al cineasta ataca hormigas.(Imagen Ilustrativa Infobae)

“Las esporas de estos hongos infectan y penetran la cutícula de las hormigas, adquiriendo una forma parecida a la levadura y provocando cambios en el comportamiento del insecto. Posteriormente, los especímenes infectados utilizan sus mandíbulas para adherirse en sitios del bosque que en ocasiones fungen como “cementerios”, en donde los cadáveres servirán como una estructura que brinde protección, nutrientes y las condiciones ideales para garantizar el éxito en la reproducción de las esporas", se lee en el artículo.

¿Por qué le dedicaron un “hongo zombie” a Guillermo del Toro?

De acuerdo con una entrevista que César Ballesteros Aguirre concedió para la Gaceta UDG, consideró dedicar el Ophiocordyceps deltoroi al cineasta mexicano porque “es moustrosa y bella a la vez”.

(Instagram)

Esto concuerda con la visión que el artista mexicano ha propuesto durante años en la industria del entretenimiento y que lo ha llevado a ser reconocido a nivel mundial.

Hasta el momento, Guillermo del Toro no se ha pronunciado al respecto.

Cabe mencionar que dos de las otras especies localizadas también fueron dedicadas; la Ophiocordyceps haraveriensis al Jardín Botánico Haravéri porque fue el lugar donde fue encontrada, mientras que la Ophiocordyceps jaliscana fue nombrada así en honor al estado.

Este hongo infecta a las hormigas convirtiéndolas en zombies.

¿Dónde fueron localizadas?

Los investigadores encontraron las seis especies de “hongos zombie” en el Jardín Botánico Haravéri y zonas aledañas en el municipio de San Sebastián del Oeste.

Ballesteros Aguirre resaltó la importancia de estos hongos para la conservación y la biodiversidad.

“Estos hongos controlan la población de las hormigas, son un elemento clave en el equilibrio del bosque y es importante estudiar la biodiversidad que hay en México, de esta manera podemos saber si hay una especie en peligro de extinción, si una especie representa algún peligro para la población, o si puede ser útil en algún proceso industrial”, declaró para la Gaceta UDG.

- (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Hay otros “hongos zombie” en México?

La respuesta es sí, pues en julio de 2025 científicos de la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex) y el Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) encontraron una especie y la llamaron Cordyceps mexicana.

Este hongo, contrario a los encontrados por la Universidad de Guadalajara, ataca a los capullos de mariposas nocturnas y parasitan en los pinos y encinos del Estado de México.