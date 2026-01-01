Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 1 de enero

Todo parece indicar que el equipo rojo mantiene la Villa 360 hoy 1 de enero. CRÉDITO: ExatlonMx/X

Comienza un nuevo año en Exatlón México y los fans ya especulan sobre los resultados del día, ya que la Villa 360 está en juego.

No existe información oficial o spoilers confirmados sobre quién ganará la Villa 360 el 1 de enero de 2026.

Sin embargo, en páginas de fans y foros dedicados al reality, la mayoría de las especulaciones apuntan a que el equipo Rojo podría mantener la ventaja y repetir la victoria, debido al rendimiento mostrado en las últimas competencias y la solidez del grupo tras recuperar la villa.

En el capítulo anterior, los azules ganaron la Batalla por la Navidad CRÉDITO: FB/ExatlonMx

En caso de cumplirse, el equipo rojo gana la Villa 360 hoy 1 de enero.

Esta predicción se basa en rumores y spoilers difundidos por páginas de fans y no corresponde a información oficial.

Los resultados de Exatlón México pueden variar y los desenlaces no se confirman hasta la transmisión del programa.

Resumen de Exatlón México

Hasta el 31 de diciembre de 2025, Exatlón México ha mostrado una competencia cerrada entre los equipos Rojo y Azul.

En las últimas semanas, los Rojos recuperaron la Villa 360 el 29 de diciembre al superar a los Azules con un marcador de 10-5, lo que obligó al equipo Azul a regresar a la barraca metálica.

En la semana previa, los Azules habían conseguido una victoria importante en la “Serie por la Navidad”, aunque los Rojos habían sufrido una baja tras la eliminación de Thaily Suárez.

Qué es la Villa 360 y por qué es importante

La Villa 360 en Exatlón México es una residencia exclusiva destinada al equipo ganador de ciertas competencias dentro del reality. Ofrece comodidades superiores:

fb/ExatlonMx

habitaciones climatizadas

camas cómodas

piscina

alimentación balanceada

Este espacio resulta clave para la recuperación física y mental de los atletas, quienes pueden descansar mejor y prepararse de forma óptima para los retos diarios.

Su importancia radica en que el equipo que obtiene el acceso a la Villa 360 se beneficia con mejores condiciones para descansar y alimentarse, lo que puede impactar directamente en su rendimiento en las siguientes competencias.

El equipo que no gana la Villa debe quedarse en instalaciones más austeras y con menos comodidades, lo que puede afectar su desempeño.

La dinámica para ganar la Villa 360 consiste en una competencia semanal en la que los equipos se enfrentan en pruebas físicas y mentales que evalúan su resistencia, velocidad, coordinación y trabajo en equipo.

El equipo que logra más victorias en estas pruebas obtiene el derecho de habitar la Villa 360 durante la semana.

Quiénes siguen en Exatlón México

Entre los deportistas que buscarán la Villa 360 este jueves están, por el

equipo Rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Edna Carrillo

Karol Rojas

En el equipo Azul competirán

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Karen Núñez

Katia Gallegos

Adrián Leo

José Ochoa

Vanessa López

Dónde ver Exatlón México

Para quienes desean seguir la competencia en directo, Exatlón México transmite el duelo en vivo a través del canal Azteca UNO, la app TV Azteca en Vivo y el sitio web tvazteca.com.

La emisión es de lunes a viernes a las 19:00 y los domingos a partir de las 20:00, permitiendo a la audiencia acompañar cada momento decisivo camino a la final.