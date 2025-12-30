Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre

Cada jueves hay una competencia por la Villa 360, el reality está a mitad de temporada CRÉDITO: ExatlonMx/FB

La batalla más esperada de la semana se disputa este lunes 29 de diciembre de 2025 con el enfrentamiento entre el equipo Rojo y el equipo Azul de Exatlón México, quienes compiten por la codiciada Villa 360, un premio que puede cambiar el rumbo de la competencia en su fase decisiva.

La tensión crece tanto entre los seguidores como entre los propios atletas, al tratarse de uno de los momentos más determinantes en la recta final del reality.

Las predicciones para esta edición del programa señalan al equipo azul como favorito a partir de su reciente desempeño, mientras que rumores y spoilers recabados en sitios especializados apuntan a una probable victoria azul.

En caso de cumplirse, el equipo azul gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre.

Qué es la Villa 360

Los deportistas se disputan nuevamente la Villa 360 en la recta final del programa. CRÉDITO: (FB/ExatlonMx)

La Villa 360 se destaca como el premio más valioso de la temporada. Ganarla significa asegurar mejores condiciones de descanso, nutrición y recuperación física, aspectos que influyen directamente en el rendimiento de los participantes durante los exigentes circuitos de cada semana.

Obtener este beneficio representa una ventaja clave cuando la intensidad de las pruebas aumenta y el desenlace del programa está cerca.

Qué ha pasado en Exatlón México

Así es la Villa 360 (Instagram/@exatlonmx)

El contexto previo al duelo exhibe realidades contrastantes para ambos equipos.

El equipo Azul llega fortalecido luego de una racha de victorias consecutivas en las pruebas de supervivencia, lo que lo ubica como favorito al título por la villa.

Esta buena dinámica se traduce en mejores resultados sobre el circuito y refuerza tanto la confianza como el ánimo de sus integrantes, factores que pueden ser determinantes ante el reto de la noche.

Los azules buscarán aprovechar este momento inmejorable con el objetivo de recuperar la villa y afianzar su posición en la competencia.

Por su parte, el equipo Rojo atraviesa un momento complicado, afectado por varias derrotas que han golpeado al grupo y reducido la moral competitiva.

En la semana 13, cuatro de sus atletas —Jair, Josué Menéndez, Benyamin Saracho y César Villaluz— fueron enviados a la instancia de eliminación, elevando la presión sobre el conjunto para evitar nuevas bajas y no perder las comodidades de la villa.

Esta seguidilla de resultados adversos dejó al equipo rojo en situación vulnerable y con la urgencia de revertir su dinámica si quiere mantener alguna ventaja estratégica hacia la conclusión de la temporada.

Quiénes siguen en Exatlón México

Entre los deportistas que buscarán la Villa 360 este lunes están, por el

equipo Rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Edna Carrillo

Karol Rojas

En el equipo Azul competirán

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Karen Núñez

Katia Gallegos

Adrián Leo

José Ochoa

Vanessa López

Dónde ver Exatlón México

Para quienes desean seguir la competencia en directo, Exatlón México transmite el duelo en vivo a través del canal Azteca UNO, la app TV Azteca en Vivo y el sitio web tvazteca.com.

La emisión es de lunes a viernes a las 19:00 y los domingos a partir de las 20:00, permitiendo a la audiencia acompañar cada momento decisivo camino a la final.