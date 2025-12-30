Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre

La batalla más esperada de la semana se disputa este lunes 29 de diciembre de 2025 con el enfrentamiento entre el equipo Rojo y el equipo Azul de Exatlón México, quienes compiten por la codiciada Villa 360, un premio que puede cambiar el rumbo de la competencia en su fase decisiva.
La tensión crece tanto entre los seguidores como entre los propios atletas, al tratarse de uno de los momentos más determinantes en la recta final del reality.
Las predicciones para esta edición del programa señalan al equipo azul como favorito a partir de su reciente desempeño, mientras que rumores y spoilers recabados en sitios especializados apuntan a una probable victoria azul.
En caso de cumplirse, el equipo azul gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre.
Qué es la Villa 360
La Villa 360 se destaca como el premio más valioso de la temporada. Ganarla significa asegurar mejores condiciones de descanso, nutrición y recuperación física, aspectos que influyen directamente en el rendimiento de los participantes durante los exigentes circuitos de cada semana.
Obtener este beneficio representa una ventaja clave cuando la intensidad de las pruebas aumenta y el desenlace del programa está cerca.
Qué ha pasado en Exatlón México
El contexto previo al duelo exhibe realidades contrastantes para ambos equipos.
El equipo Azul llega fortalecido luego de una racha de victorias consecutivas en las pruebas de supervivencia, lo que lo ubica como favorito al título por la villa.
Esta buena dinámica se traduce en mejores resultados sobre el circuito y refuerza tanto la confianza como el ánimo de sus integrantes, factores que pueden ser determinantes ante el reto de la noche.
Los azules buscarán aprovechar este momento inmejorable con el objetivo de recuperar la villa y afianzar su posición en la competencia.
Por su parte, el equipo Rojo atraviesa un momento complicado, afectado por varias derrotas que han golpeado al grupo y reducido la moral competitiva.
En la semana 13, cuatro de sus atletas —Jair, Josué Menéndez, Benyamin Saracho y César Villaluz— fueron enviados a la instancia de eliminación, elevando la presión sobre el conjunto para evitar nuevas bajas y no perder las comodidades de la villa.
Esta seguidilla de resultados adversos dejó al equipo rojo en situación vulnerable y con la urgencia de revertir su dinámica si quiere mantener alguna ventaja estratégica hacia la conclusión de la temporada.
Quiénes siguen en Exatlón México
Entre los deportistas que buscarán la Villa 360 este lunes están, por el
equipo Rojo:
Mati Álvarez
Mario Osuna
Paulette Galardo
Humberto Noriega
César Villaluz
Edna Carrillo
Karol Rojas
En el equipo Azul competirán
Evelyn Guijarro
Koke Guerrero
Ernesto Cázares
Doris del Moral
Alexis Vargas
Alejandro Aguilera
Karen Núñez
Katia Gallegos
Adrián Leo
José Ochoa
Vanessa López
Dónde ver Exatlón México
Para quienes desean seguir la competencia en directo, Exatlón México transmite el duelo en vivo a través del canal Azteca UNO, la app TV Azteca en Vivo y el sitio web tvazteca.com.
La emisión es de lunes a viernes a las 19:00 y los domingos a partir de las 20:00, permitiendo a la audiencia acompañar cada momento decisivo camino a la final.