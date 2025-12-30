México

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre

Con la incertidumbre sobre el futuro de atletas en riesgo, la expectativa crece en torno a un episodio que puede transformar la recta final

Guardar
Cada jueves hay una competencia
Cada jueves hay una competencia por la Villa 360, el reality está a mitad de temporada CRÉDITO: ExatlonMx/FB

La batalla más esperada de la semana se disputa este lunes 29 de diciembre de 2025 con el enfrentamiento entre el equipo Rojo y el equipo Azul de Exatlón México, quienes compiten por la codiciada Villa 360, un premio que puede cambiar el rumbo de la competencia en su fase decisiva.

La tensión crece tanto entre los seguidores como entre los propios atletas, al tratarse de uno de los momentos más determinantes en la recta final del reality.

Las predicciones para esta edición del programa señalan al equipo azul como favorito a partir de su reciente desempeño, mientras que rumores y spoilers recabados en sitios especializados apuntan a una probable victoria azul.

En caso de cumplirse, el equipo azul gana la Villa 360 hoy 29 de diciembre.

Qué es la Villa 360

Los deportistas se disputan nuevamente
Los deportistas se disputan nuevamente la Villa 360 en la recta final del programa. CRÉDITO: (FB/ExatlonMx)

La Villa 360 se destaca como el premio más valioso de la temporada. Ganarla significa asegurar mejores condiciones de descanso, nutrición y recuperación física, aspectos que influyen directamente en el rendimiento de los participantes durante los exigentes circuitos de cada semana.

Obtener este beneficio representa una ventaja clave cuando la intensidad de las pruebas aumenta y el desenlace del programa está cerca.

Qué ha pasado en Exatlón México

Así es la Villa 360
Así es la Villa 360 (Instagram/@exatlonmx)

El contexto previo al duelo exhibe realidades contrastantes para ambos equipos.

El equipo Azul llega fortalecido luego de una racha de victorias consecutivas en las pruebas de supervivencia, lo que lo ubica como favorito al título por la villa.

Esta buena dinámica se traduce en mejores resultados sobre el circuito y refuerza tanto la confianza como el ánimo de sus integrantes, factores que pueden ser determinantes ante el reto de la noche.

Los azules buscarán aprovechar este momento inmejorable con el objetivo de recuperar la villa y afianzar su posición en la competencia.

Por su parte, el equipo Rojo atraviesa un momento complicado, afectado por varias derrotas que han golpeado al grupo y reducido la moral competitiva.

En la semana 13, cuatro de sus atletas —Jair, Josué Menéndez, Benyamin Saracho y César Villaluz— fueron enviados a la instancia de eliminación, elevando la presión sobre el conjunto para evitar nuevas bajas y no perder las comodidades de la villa.

Esta seguidilla de resultados adversos dejó al equipo rojo en situación vulnerable y con la urgencia de revertir su dinámica si quiere mantener alguna ventaja estratégica hacia la conclusión de la temporada.

Quiénes siguen en Exatlón México

Entre los deportistas que buscarán la Villa 360 este lunes están, por el

equipo Rojo:

Mati Álvarez

Mario Osuna

Paulette Galardo

Humberto Noriega

César Villaluz

Edna Carrillo

Karol Rojas

En el equipo Azul competirán

Evelyn Guijarro

Koke Guerrero

Ernesto Cázares

Doris del Moral

Alexis Vargas

Alejandro Aguilera

Karen Núñez

Katia Gallegos

Adrián Leo

José Ochoa

Vanessa López

Dónde ver Exatlón México

Para quienes desean seguir la competencia en directo, Exatlón México transmite el duelo en vivo a través del canal Azteca UNO, la app TV Azteca en Vivo y el sitio web tvazteca.com.

La emisión es de lunes a viernes a las 19:00 y los domingos a partir de las 20:00, permitiendo a la audiencia acompañar cada momento decisivo camino a la final.

Temas Relacionados

Exatlón MéxicoVilla 360mexico-entretenimiento

Más Noticias

Segob publica lista de personas fallecidas en accidente del Tren Interoceánico, entre ellas dos menores de edad

Entre las víctimas mortales se encuentra una niña de 6 años y una adolescente de 15 años

Segob publica lista de personas

Mi Beca para Empezar 2026: esta esta la fecha límite para registrar a tu hijo de kinder o primaria y recibir más de 600 pesos mensuales el siguiente año

Este programa social otorga un apoyo económico para que los menores de edad puedan continuar estudiando

Mi Beca para Empezar 2026:

Metro CDMX y Metrobús hoy 29 de diciembre: Línea A con servicio lento por revisión de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este lunes

Metro CDMX y Metrobús hoy

El gobierno capitalino fija meta de reciclar la mitad de los residuos para 2030

La administración local plantea un objetivo para gestionar el cincuenta por ciento de los desperdicios a través de reciclaje o transformación

El gobierno capitalino fija meta

SICT reconoce la labor de camineros en la conectividad y desarrollo de México

La dependencia del Gobierno de México destaca el trabajo de quienes construyen y mantienen las carreteras del país, fundamentales para la economía nacional y la seguridad vial

SICT reconoce la labor de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras

Autoridades aseguraron vehículo “monstruo” tras los recientes enfrentamientos en Escuinapa, Sinaloa

Procesan a “El Betito”, sobrino del exlíder del Cártel del Golfo, Osiel Cárdenas Guillén

El FBI estima que las motocicletas decomisadas a Ryan Wedding en México tienen un valor aproximado de 40 millones de dólares

Detienen a otra persona por el asesinato de Carlos Manzo, asegura Grecia Quiroz

Sicario captó en video la intensa balacera en Zapopan que dejó tres muertos y cuatro heridos

ENTRETENIMIENTO

Niurka Marcos anuncia boda, se

Niurka Marcos anuncia boda, se casará por cuarta vez a sus 58 años con hombre 20 años menor

Horacio Beamonte, actor de Televisa deshauciado por leucemia, sufre pérdida de la vista: “Un dolor insoportable”

Raúl Araiza reacciona a posible incorporación de Aarón Mercury como conductor de ‘Hoy’

Stranger Things continúa a la cabeza del top 10 Netflix México: las mejores series en streaming del momento

Descubre las canciones que están de moda hoy en Apple México

DEPORTES

David Picasso asegura que esperaba

David Picasso asegura que esperaba más de Naoya Inoue durante la pelea: “Me sentí superior”

El mensaje que Lucas Ocampos mandó tras sufrir una parálisis facial y perderse la pretemporada con Rayados

Esta es la historia detrás del polémico mural donde Chicharito Hernández besa a Iker Casillas

Cómo le fue a Sudáfrica, rival de México del mundial 2026, en la fase de grupos de la Copa Africana de Naciones

Esta es la verdadera razón por la que FIFA elevó el precio de los boletos para el Mundial México 2026