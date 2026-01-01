Cómo preparar el té de jengibre, el remedio natural más efectivo contra la indigestión estomacal

Las propiedades de esta infusión ofrecen una alternativa para quienes buscan soluciones naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El jengibre, una raíz originaria del sudeste asiático, se ha convertido en un recurso frecuente dentro de la medicina tradicional para abordar diversas molestias digestivas. Diversos especialistas en nutrición y medicina natural coinciden en que el jengibre es reconocido por sus beneficios para aliviar la indigestión estomacal de forma rápida. Las propiedades de este rizoma resultan especialmente valoradas para quienes buscan alternativas naturales ante episodios de malestar estomacal.

El consumo de jengibre se asocia con una reducción en la sensación de pesadez y en la acumulación de gases. Esta raíz contiene compuestos bioactivos, como el gingerol, que favorecen la motilidad gástrica. La rápida acción del jengibre se atribuye a su capacidad para estimular la producción de enzimas digestivas, lo que contribuye a que el estómago procese los alimentos de modo más eficiente. Además, el jengibre promueve el vaciamiento gástrico, ayudando a disminuir el tiempo durante el cual los alimentos permanecen en el estómago.

Las propiedades del jengibre favorecen el proceso digestivo y ayudan a reducir la pesadez tras comidas abundantes, ofreciendo una alternativa sencilla y accesible para quienes buscan soluciones naturales. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Investigaciones recientes han resaltado que esta raíz puede reducir las náuseas y la hinchazón después de comidas copiosas. Diversas culturas han empleado esta raíz tanto en infusiones como en preparaciones culinarias para combatir la dispepsia funcional, un trastorno digestivo común caracterizado por dolor o incomodidad en la parte superior del abdomen. El efecto carminativo del jengibre posibilita la expulsión de gases y ayuda a restablecer el confort digestivo en personas que experimentan molestias tras ingerir ciertos alimentos.

La inclusión de jengibre en la dieta diaria también ha mostrado resultados positivos en la prevención de síntomas asociados a la indigestión, como la acidez estomacal y el reflujo leve. Algunos estudios señalan que beber té de jengibre antes o después de una comida abundante puede facilitar el tránsito intestinal y minimizar la irritación gástrica. Este efecto ha sido documentado en publicaciones especializadas sobre nutrición y salud digestiva.

Tradicionalmente, este ingrediente se ha empleado para tratar otras afecciones del tracto gastrointestinal, incluyendo náuseas matutinas y mareo por movimiento. Su perfil de seguridad es alto cuando se consume en cantidades moderadas dentro de la alimentación cotidiana. Sin embargo, en caso de padecer enfermedades digestivas crónicas, se recomienda consultar a un profesional de la salud antes de incorporar suplementos de jengibre o dosis elevadas.

Esta raíz es un aliado natural para combatir la indigestión estomacal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de té de jengibre para aliviar la indigestión

Ingredientes:

1 trozo de raíz de jengibre fresco (aproximadamente 2 cm)

1 taza de agua (250 ml)

Jugo de medio limón (opcional)

1 cucharadita de miel (opcional)

Preparación:

Lavar y pelar el trozo de jengibre. Cortar el jengibre en rodajas finas. Hervir el agua en una olla pequeña. Agregar el jengibre al agua y dejar hervir durante 5 minutos. Retirar del fuego y dejar reposar 2 minutos. Colar la infusión en una taza. Añadir el jugo de limón y la miel si se desea. Beber la infusión lentamente mientras aún está caliente.