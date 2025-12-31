Enfrentamiento en Navolato deja tres sujetos abatidos, seis detenidos y un importante arsenal asegurado

Seis sujetos fueron detenidos. (X/@sspsinaloa1)

Un operativo conjunto de fuerzas estatales y federales derivó en un enfrentamiento armado en la sindicatura de San Pedro, en el municipio de Navolato, que dejó tres civiles muertos, seis detenidos y el aseguramiento de un arsenal, vehículos y presunta droga, informaron autoridades de Sinaloa la noche del 30 de diciembre.

De acuerdo con información dada a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSPE), elementos del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal Preventiva, junto con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado, acudieron a la sindicatura de San Pedro tras recibir una alerta al 089.

Al llegar a un domicilio señalado, los agentes fueron atacados con armas de fuego, por lo que repelieron la agresión.

El saldo final fue de:

• 6 civiles detenidos

• 3 agresores reducidos

• 13 armas largas, 12 de ellas son fusiles AK-47 y 1 carabina M4

• 3 ametralladoras

• 57 cargadores para cartuchos calibre 7.62 x 39 milímetros

• 1,770 cartuchos útiles de 7.62 x 39 milímetros

• 225 cartuchos útiles calibre 5.56 milímetros

• 10 chalecos

• 21 pastillas con características similares al fentanilo

• 3 vehículos, uno con reporte de robo

• 1 motocicleta

El medio Línea Directa precisó que el enfrentamiento ocurrió sobre la calle Ignacio Comonfort entre Gómez Farías y Agustina Ramírez, poco antes de las 17:00 horas, y que las detonaciones alertaron a los habitantes de la zona.

Según el medio Los Noticieristas, los detenidos intentaron escapar por los techos.

Uno de los fallecidos fue identificado como Alexander “M”, de 18 años y residente de la colonia Chulavista. Familiares acudieron al Servicio Médico Forense (Semefo) para la identificación legal del cuerpo. Los otros dos muertos no han sido identificados oficialmente y no se han divulgado datos de sus características físicas.

Fuentes extraoficiales citadas por Línea Directa mencionaron que dos de los detenidos responderían a los nombres de Joaquín “I” y Jair Oswaldo “I”.

Horas antes hallaron cuerpos

Horas antes de estos hechos, fueron localizados dos cuerpos de hombres atados de pies y manos, con huellas de tortura y disparos, en un camino de terracería entre las comunidades de La Sinaloa y La Michoacana, en el municipio de Navolato.

Las víctimas fueron identificadas preliminarmente como Agustín Antonio “N”, de 22 años, y José María “N”, de 23 años, según El Universal. Los cadáveres presentaban signos visibles de violencia. El hallazgo fue reportado mediante llamadas anónimas y confirmado por la policía municipal, que notificó al personal pericial de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.