¿A qué hora se estrena en México el último capítulo de Stranger Things?

Stranger Things 5: Fecha y hora de estreno en Perú del último capítulo en Netflix

La espera terminó para los seguidores de Stranger Things. El volumen definitivo de la quinta temporada se lanza con una estrategia inédita en la historia de la serie: el último capítulo se estrenará en todo el mundo de manera simultánea el 31 de diciembre.

La plataforma Netflix recibe el desenlace de una de las producciones más emblemáticas de la década, generando expectativa entre millones de fans.

Según informó Deadline, la producción preparó una despedida a gran escala para cerrar todos los misterios que rodearon Hawkins.

Detalles del cierre de temporada

El desenlace de Stranger Things 5 se anuncia tras un calendario de estrenos escalonados: el primer volumen debutó el 26 de noviembre y el segundo el 25 de diciembre.

Este cierre de ciclo lleva la acción al otoño de 1987, con la ciudad de Hawkins bajo cuarentena, Vecna desaparecido y el grupo protagonista frente a una amenaza inédita.

Durante estos episodios, la trama profundizó en el origen de Eleven, los experimentos MKUltra y las consecuencias de los portales abiertos. De acuerdo con declaraciones recogidas por Radio Times, los creadores Matt y Ross Duffer buscaron “evitar sorpresas innecesarias y mantener la coherencia narrativa” que caracterizó a la serie.

(Netflix)

A qué hora ver el episodio final en México

El episodio final de Stranger Things 5 se estrena el 31 de diciembre en la plataforma Netflix y en salas seleccionadas de cine. Para quienes siguen la serie desde México y desean ver el desenlace en tiempo real, el estreno está programado para las 19:00 horas (hora de la Ciudad de México).

Esta estrategia, distinta a la habitual de la plataforma, asegura que la audiencia mexicana pueda compartir la experiencia con el resto del mundo.

(Netflix)

Horarios de estreno en otros países de América Latina

La producción ajustó el lanzamiento del capítulo final para ofrecer una visualización simultánea en toda la región. Los horarios de estreno para América Latina son los siguientes:

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia): 22:00

Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21:00

Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00

Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00

De este modo, los fans podrán acceder al desenlace según el horario local, en un evento global que marca el cierre de una etapa para Stranger Things y sus protagonistas.