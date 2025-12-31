México

¿A qué hora se estrena en México el último capítulo de Stranger Things?

La serie de Netflix llegará a su final y los fans ya sienten la nostalgia anticipada

Guardar
Stranger Things 5: Fecha y
Stranger Things 5: Fecha y hora de estreno en Perú del último capítulo en Netflix

La espera terminó para los seguidores de Stranger Things. El volumen definitivo de la quinta temporada se lanza con una estrategia inédita en la historia de la serie: el último capítulo se estrenará en todo el mundo de manera simultánea el 31 de diciembre.

La plataforma Netflix recibe el desenlace de una de las producciones más emblemáticas de la década, generando expectativa entre millones de fans.

Según informó Deadline, la producción preparó una despedida a gran escala para cerrar todos los misterios que rodearon Hawkins.

Detalles del cierre de temporada

El desenlace de Stranger Things 5 se anuncia tras un calendario de estrenos escalonados: el primer volumen debutó el 26 de noviembre y el segundo el 25 de diciembre.

Este cierre de ciclo lleva la acción al otoño de 1987, con la ciudad de Hawkins bajo cuarentena, Vecna desaparecido y el grupo protagonista frente a una amenaza inédita.

Durante estos episodios, la trama profundizó en el origen de Eleven, los experimentos MKUltra y las consecuencias de los portales abiertos. De acuerdo con declaraciones recogidas por Radio Times, los creadores Matt y Ross Duffer buscaron “evitar sorpresas innecesarias y mantener la coherencia narrativa” que caracterizó a la serie.

(Netflix)
(Netflix)

A qué hora ver el episodio final en México

El episodio final de Stranger Things 5 se estrena el 31 de diciembre en la plataforma Netflix y en salas seleccionadas de cine. Para quienes siguen la serie desde México y desean ver el desenlace en tiempo real, el estreno está programado para las 19:00 horas (hora de la Ciudad de México).

Esta estrategia, distinta a la habitual de la plataforma, asegura que la audiencia mexicana pueda compartir la experiencia con el resto del mundo.

(Netflix)
(Netflix)

Horarios de estreno en otros países de América Latina

La producción ajustó el lanzamiento del capítulo final para ofrecer una visualización simultánea en toda la región. Los horarios de estreno para América Latina son los siguientes:

  • Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil (horario de Brasilia): 22:00
  • Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba: 21:00
  • Colombia, Perú, Ecuador y Panamá: 20:00
  • Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica: 19:00

De este modo, los fans podrán acceder al desenlace según el horario local, en un evento global que marca el cierre de una etapa para Stranger Things y sus protagonistas.

Temas Relacionados

Stranger Thingsmexico-entretenimientoNetflixmexico-noticias

Más Noticias

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Distintos operadores, cabecillas y personas cercanas a los líderes de las facciones del Cártel de Sinaloa fueron detenidos durante el 2025

De familiares a jefes de

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Diversos nombres han surgido con diferente grado de implicación, desde actrices y conductoras mencionadas en libros y testimonios

Ellas son las famosas mexicanas

Gobierno de Guanajuato revela que cártel intentó descarrilar tren de carga, pero conductor frustró el sabotaje

El secretario de Gobierno estatal indicó que un grupo criminal cortó 40 centímetros de vía para robar la mercancía

Gobierno de Guanajuato revela que

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

El material es considerado altamente tóxico y podría resultar mortal por inhalación o contacto con la piel

Policía de Michoacán localiza cilindro

Plan Michoacán por la Paz: detienen a 9 personas y aseguran armas durante operativos en zonas aguacateras y limoneras

Los operativos más fuertes tuvieron lugar en 10 municipios del estado para contrarrestar la extorsión en diversas entidades

Plan Michoacán por la Paz:
MÁS NOTICIAS

NARCO

De familiares a jefes de

De familiares a jefes de plaza: ellos son los líderes detenidos en medio del conflicto entre Los Mayos y Los Chapitos

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Policía de Michoacán localiza cilindro de gas cloro robado en Morelia

Plan Michoacán por la Paz: detienen a 9 personas y aseguran armas durante operativos en zonas aguacateras y limoneras

Procesan a “El Dóber”, objetivo prioritario de Quintana Roo acusado de narcotráfico

ENTRETENIMIENTO

Ellas son las famosas mexicanas

Ellas son las famosas mexicanas señaladas de estar involucradas en el mundo del narcotráfico en este 2025

Paola Rojas regresa a la soltería, él es el arquitecto argentino con el que recientemente terminó

Angelique Boyer: ¿la nueva reina de las telenovelas?

Ángela Aguilar es llamada “la Taylor Swift latina” tras sorprender en los Grammy

Capi Pérez e Itzel Barro serán papás por segunda vez: “Te esperamos con muchísimo amor”

DEPORTES

México y la NFL: los

México y la NFL: los jugadores que llegaron a ganar el Super Bowl

Cuáles son los deportistas mexicanos a seguir este 2026

Agenda NFL: todos los partidos de futbol americano de la Playoffs

Checo Pérez y su salida de Red Bull: la presión interna y un proyecto enfocado en Max Verstappen

Definidos los cruces para la primera ronda de playoffs en la Liga Mexicana del Pacífico