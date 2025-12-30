Atacan e incendian propiedades de exalcalde de Puebla, no se registran detenidos

La propiedad y un par de vehículos del exalcalde fueron incendiados por presuntos hombres armados. (FOTO: RRSS)

Una nueva escalada de violencia sacudió al municipio de Palmar de Bravo, Puebla, luego de que presuntos civiles armados atacaran e incendiaran de manera simultánea el domicilio y varios vehículos del exalcalde Adán Silva Valeriano.

De acuerdo con imágenes y videos que circulan en redes sociales, los hechos se registraron durante la madrugada de este 30 de diciembre en las localidades de La Purísima y Cuacnolapan.

Según los primeros reportes de las autoridades, al menos dos sujetos armados arribaron a distintos puntos para disparar contra las propiedades y posteriormente prenderles fuego, lo que generó alerta entre la población.

El exalcalde Adán Silva Valeriano enfrenta una nueva escalada de violencia que incluye ataques simultáneos a sus propiedades. Crédito: RRSS

Hasta el momento no se reportan personas fallecidas ni lesionadas, aunque el ataque desplegó un operativo por parte de las autoridades municipales.

Un antecedente marcado por amenazas y ataques armados

Este nuevo atentado no es un hecho aislado. El exfuncionario denunció en diversas ocasiones haber sido objeto de amenazas por presuntos grupos de la delincuencia organizada que operan en la región.

El episodio más grave ocurrió la madrugada del 14 de julio de 2024, cuando un comando armado atacó a balazos al entonces alcalde Adán Silva Valeriano mientras se encontraba en el salón social Beli, en Cuacnopalan.

Las autoridades arribaron al lugar, sin embargo, no han emitido algún comunicado oficial. (FOTO: RRSS)

En ese ataque también resultaron heridos el subdirector de Seguridad Pública, Genaro Reyes Silva, y el director de Agricultura, Jesús Román Pérez, además de tres civiles más que sufrieron lesiones de gravedad, hechos que ya habían encendido focos rojos sobre la seguridad de funcionarios municipales.

Clima de hostilidad tras el cambio de administración

Desde la llegada al poder del actual presidente municipal, Juan Carlos Varillas Lima, el exalcalde manifestó temor por su vida y la de su familia, señalando un ambiente de hostilidad creciente en el municipio.

El ataque coordinado contra sus propiedades refuerza la percepción de un entorno de riesgo persistente, en una zona donde la violencia contra actores políticos va en aumento.

Silencio oficial y vacío informativo

Uno de los aspectos que más inquietud generó fue el hermetismo de la actual administración municipal.

Una de las camionetas del exalcalde incendiadas. (FOTO: RRSS)

Tras las amenazas que sufrió el exalcalde municipal, ni el gobierno local ni la Policía Municipal se pronunció al respecto, asimismo, el estado no emitió un comunicado de los hechos.

Temor e incertidumbre en Palmar de Bravo

Finalmente, habitantes de La Purísima y Cuacnopalan reportaron un ambiente de miedo, impunidad y abandono institucional, mientras crece la exigencia para que instancias estatales y federales intervengan, garanticen seguridad hacia la sociedad, se atienda a las víctimas de violencia y se esclarezcan los hechos.

Hasta el corte de esta nota, las autoridades no se han pronunciado al respecto y la única información que se tiene son los videos, testimonios y fotografías que se muestran en redes sociales y medios locales. Asimismo, no se han reportado detenidos ni la apertura de una carpeta de investigación.