Por qué los adolescentes fuman vape

Las cifras de vapeo adolescente aumentan en varios países, motivando preocupación en la comunidad científica y educativa por su impacto en la salud pública y el ambiente escolar.

Es por esto que muchas familias pueden preguntarse por qué los adolescentes recurren a esta forma de consumir nicotina.

Pese a campañas de prevención y restricciones, persiste la percepción entre los jóvenes de que vapear es inocuo o menos peligroso que fumar cigarrillos, lo que facilita la adopción de este hábito.

Diversos especialistas advierten que esta práctica puede conducir a adicción a la nicotina, enfermedades pulmonares y nuevas formas de dependencia.

La expansión del vapeo entre adolescentes está impulsada por la circulación de mitos y una interpretación errónea de los riesgos.

Este error se refuerza a través de mensajes ambiguos en redes sociales y estrategias publicitarias que minimizan los riesgos reales.

Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cofepris de México advierten que los líquidos utilizados contienen nicotina y otras sustancias tóxicas, capaces de causar daños respiratorios, cardiovasculares e incluso cáncer.

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) remarca que los adolescentes son especialmente vulnerables a los efectos de la nicotina porque su desarrollo físico y mental puede verse alterado, aumentando el riesgo de dependencia.

En México, el 52% de los adolescentes encuestados por Infobae México desconocía los daños específicos de estos dispositivos, y más de la mitad consideraba que son igual o más dañinos que los cigarrillos tradicionales.

Además, la idea de que los cigarrillos electrónicos ayudan a dejar de fumar carece de respaldo en la evidencia científica, advierte la AsAT.

Por qué vapear puede ser atractivo para un adolescente

La presión del entorno y el papel de las redes sociales son determinantes.

El consumo de vapeadores entre adolescentes responde a una combinación de factores sociales, psicológicos y de mercadotecnia. A continuación, se detallan algunos de los motivos principales:

Influencia social y presión de grupo Muchos adolescentes experimentan con vapeadores debido a la influencia de amigos o compañeros que ya los utilizan. El deseo de aceptación social y la búsqueda de pertenencia a un grupo impulsan la adopción de estas prácticas.

Percepción de menor riesgo. Existe la creencia de que vapear es menos dañino que fumar cigarrillos tradicionales. Esta percepción, alentada por la forma en que se comercializan los productos y la falta de información clara, facilita la decisión de probarlos.

Variedad de sabores. Los vapeadores ofrecen una amplia gama de sabores, como frutas, postres y mentol, que resultan atractivos para los jóvenes. La disponibilidad de estas opciones aumenta el interés y la experimentación.

Accesibilidad y publicidad. Las campañas publicitarias orientadas a menores y la facilidad de acceso a los dispositivos a través de internet o comercios locales también contribuyen al aumento de su consumo.

Curiosidad y búsqueda de nuevas experiencias. La adolescencia es una etapa caracterizada por la experimentación. La curiosidad acerca de los efectos del vapeo y el deseo de probar algo novedoso motivan a los jóvenes a iniciarse en esta práctica.

Estrés y manejo de emociones. Algunos adolescentes recurren al vapeo como una vía para gestionar el estrés, la ansiedad o el aburrimiento, buscando un alivio temporal a través de la nicotina u otras sustancias presentes en los dispositivos.

Por qué se genera una adicción al vape

The Conversation destaca que los adolescentes analizan los mensajes preventivos bajo una lógica reduccionista: si el vapeo es “menos dañino” que fumar, asumen que es seguro, ignorando riesgos presentes.

El aspecto psicológico resulta central en la adopción y persistencia del consumo.

Testimonios y análisis señalan que este vacío regulatorio es aprovechado por redes informales de venta, incluso dentro de establecimientos educativos.

La insuficiencia de controles municipales y provinciales facilita el acceso de menores a dispositivos cada vez más sofisticados y atractivos.

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre fuma un vapeador desechable, Newcastle-under-Lyme, Reino Unido. 14 de septiembre de 2023. REUTERS/Carl Recine

Cuáles son los riesgos de vapear

Riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias como bronquitis, asma, infecciones pulmonares e incluso el desarrollo precoz de EPOC en jóvenes.

Se ha calculado que un solo dispositivo puede aportar en cuarenta inhalaciones una cantidad de nicotina similar a la de un paquete de cigarrillos tradicionales

Exposición a metales pesados, aromatizantes y otros carcinógenos, incluso en productos calificados como “sin nicotina”.