Por qué los adolescentes fuman vape

Las cifras de vapeo adolescente aumentan en varios países, motivando preocupación en la comunidad científica y educativa por su impacto en la salud pública y el ambiente escolar.
Es por esto que muchas familias pueden preguntarse por qué los adolescentes recurren a esta forma de consumir nicotina.
Pese a campañas de prevención y restricciones, persiste la percepción entre los jóvenes de que vapear es inocuo o menos peligroso que fumar cigarrillos, lo que facilita la adopción de este hábito.
Diversos especialistas advierten que esta práctica puede conducir a adicción a la nicotina, enfermedades pulmonares y nuevas formas de dependencia.
La expansión del vapeo entre adolescentes está impulsada por la circulación de mitos y una interpretación errónea de los riesgos.
Este error se refuerza a través de mensajes ambiguos en redes sociales y estrategias publicitarias que minimizan los riesgos reales.
Organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Cofepris de México advierten que los líquidos utilizados contienen nicotina y otras sustancias tóxicas, capaces de causar daños respiratorios, cardiovasculares e incluso cáncer.
La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) remarca que los adolescentes son especialmente vulnerables a los efectos de la nicotina porque su desarrollo físico y mental puede verse alterado, aumentando el riesgo de dependencia.
En México, el 52% de los adolescentes encuestados por Infobae México desconocía los daños específicos de estos dispositivos, y más de la mitad consideraba que son igual o más dañinos que los cigarrillos tradicionales.
Además, la idea de que los cigarrillos electrónicos ayudan a dejar de fumar carece de respaldo en la evidencia científica, advierte la AsAT.
Por qué vapear puede ser atractivo para un adolescente
La presión del entorno y el papel de las redes sociales son determinantes.
El consumo de vapeadores entre adolescentes responde a una combinación de factores sociales, psicológicos y de mercadotecnia. A continuación, se detallan algunos de los motivos principales:
- Influencia social y presión de grupo Muchos adolescentes experimentan con vapeadores debido a la influencia de amigos o compañeros que ya los utilizan. El deseo de aceptación social y la búsqueda de pertenencia a un grupo impulsan la adopción de estas prácticas.
- Percepción de menor riesgo. Existe la creencia de que vapear es menos dañino que fumar cigarrillos tradicionales. Esta percepción, alentada por la forma en que se comercializan los productos y la falta de información clara, facilita la decisión de probarlos.
- Variedad de sabores. Los vapeadores ofrecen una amplia gama de sabores, como frutas, postres y mentol, que resultan atractivos para los jóvenes. La disponibilidad de estas opciones aumenta el interés y la experimentación.
- Accesibilidad y publicidad. Las campañas publicitarias orientadas a menores y la facilidad de acceso a los dispositivos a través de internet o comercios locales también contribuyen al aumento de su consumo.
- Curiosidad y búsqueda de nuevas experiencias. La adolescencia es una etapa caracterizada por la experimentación. La curiosidad acerca de los efectos del vapeo y el deseo de probar algo novedoso motivan a los jóvenes a iniciarse en esta práctica.
- Estrés y manejo de emociones. Algunos adolescentes recurren al vapeo como una vía para gestionar el estrés, la ansiedad o el aburrimiento, buscando un alivio temporal a través de la nicotina u otras sustancias presentes en los dispositivos.
Por qué se genera una adicción al vape
The Conversation destaca que los adolescentes analizan los mensajes preventivos bajo una lógica reduccionista: si el vapeo es “menos dañino” que fumar, asumen que es seguro, ignorando riesgos presentes.
El aspecto psicológico resulta central en la adopción y persistencia del consumo.
Testimonios y análisis señalan que este vacío regulatorio es aprovechado por redes informales de venta, incluso dentro de establecimientos educativos.
La insuficiencia de controles municipales y provinciales facilita el acceso de menores a dispositivos cada vez más sofisticados y atractivos.
Cuáles son los riesgos de vapear
Riesgo de desarrollar enfermedades respiratorias como bronquitis, asma, infecciones pulmonares e incluso el desarrollo precoz de EPOC en jóvenes.
Se ha calculado que un solo dispositivo puede aportar en cuarenta inhalaciones una cantidad de nicotina similar a la de un paquete de cigarrillos tradicionales
Exposición a metales pesados, aromatizantes y otros carcinógenos, incluso en productos calificados como “sin nicotina”.