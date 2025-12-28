México

Frío CDMX: activan alerta amarilla en estas 6 alcaldías para el amanecer de este lunes 29 de diciembre

Protección Civil de la Ciudad de México hizo un llamado a la población a tomar precauciones por este pronóstico en la capital del país

Activan alerta amarilla en seis
Activan alerta amarilla en seis alcaldías para la mañana de este próximo lunes 29 de diciembre. Crédito: Cuartoscuro.

Las temperaturas bajas al amanecer en la Ciudad de México continuarán, por lo que se prevén para este lunes 29 de diciembre, de acuerdo a la información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la capital del país.

Esta información fue dada a conocer por la dependencia capitalina a través de un comunicado oficial compartido este domingo 28 de diciembre en sus redes sociales oficiales.

Se trata de seis alcaldías de la Ciudad de México, las que resultarán afectadas por las bajas temperaturas para este lunes 29 de diciembre.

Protección Civil de la capital del país hizo un llamado a los capitalinos a tomar precauciones por las bajas temperaturas pronosticadas para las primeras horas de este próximo lunes 29 de diciembre.

Protección Civil de la Ciudad
Protección Civil de la Ciudad de México notificó sobre el pronóstico del clima en la capital del país. (Crédito: Cuartoscuro)

Se trata de las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, las que registrarán temperaturas bajas para el amanecer de este lunes 29 de diciembre.

Protección Civil de la Ciudad de México mencionó que estas seis alcaldías de la capital del país mencionadas anteriormente registrarán temperaturas bajas y será activada la alerta amarilla.

Ante esto, lanzó una serie de recomendaciones a la población en general por las bajas temperaturas esperadas para la mañana de este lunes 29 de diciembre.

- Abrigarse adecuadamente, cubriendo nariz y boca.

- Evita cambios bruscos de temperatura.

- Resguarda mascotas del frío; no las dejes a la intemperie.

- Ingerir abundante agua, frutas y verduras con vitaminas A y C.

La mañana de este miércoles se registraron temperaturas bajas en la capital del país Crédito: Facebook/ Juan Diego Jímenez Fdz

¿A qué hora comenzarán las bajas temperaturas en estas seis alcaldías para la mañana de este lunes 29 de diciembre?

Protección Civil de la Ciudad de México anunció que será de las 03:00 a 08:00 horas cuando se registren las temperaturas bajas en las seis alcaldías mencionadas anteriormente para el amanecer de este lunes 29 de diciembre, por lo que es importante tomar las precauciones indicadas por parte de las autoridades capitalinas.

Por otra parte, se pusieron a disposición los teléfonos de emergencia oficiales de la Secretaría de Gestión Integral en caso de que los capitalinos lo requieran para realizar algún reporte o caso en particular: 911 o 55 5683 22222.

Estas seis alcaldías de CDMX
Estas seis alcaldías de CDMX registrarán bajas temperaturas para este lunes 29 de diciembre. Foto: Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Es importante estar al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil en caso de que exista algún cambio relacionado con el pronóstico del clima para las siguientes 24 horas en la Ciudad de México.

De igual manera, atender las indicaciones y recomendaciones emitidas por la dependencia capitalina por las bajas temperaturas esperadas para este lunes 29 de diciembre en las alcaldías mencionadas anteriormente.

En caso de presentar alguna complicación de salud debido al ambiente frío que se ha registrado en los últimos días en la Ciudad de México, es importante acudir al centro de salud más cercano para la pronta atención y que, en caso de que se diagnostique una enfermedad, no se complique.

