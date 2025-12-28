México

Fátima Bosch pide que la acompañen a misa en vez de darle ‘like’ a sus fotos en redes: “Viva Cristo rey”

La actual Miss Universo es tendencia gracias a sus videos virales e interacción con fans

Guardar
Fátima Bosch pide que la
Fátima Bosch pide que la acompañen a misa en vez de darle ‘like’ a sus fotos en redes: “Viva Cristo rey” (Instagram)

Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, sorprendió en las redes sociales al invitar a sus seguidores a ir a misa en vez de limitarse a darle ‘like’ a sus publicaciones.

En la víspera de lo que fue Navidad, la modelo mexicana compartió un video en el que aparece arreglándose con un vestido rojo. Como mensaje principal, escribió: 

“Gracias por el corazón en mi historia, pero soy más de que me acompañen a misa. Viva Cristo Rey”.

El mensaje de Fátima Bosch marcó una diferencia respecto al contenido habitual de las figuras públicas en plataformas digitales.

(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

La modelo utilizó su cuenta para agradecer el apoyo en línea, pero dejó claro que prefiere la compañía en eventos religiosos: “Viva Cristo Rey” fue la frase con la que cerró su publicación, que rápidamente llamó la atención entre sus seguidores y medios de comunicación.

La postura de la Miss Universo mexicana resaltó no solo por su preferencia personal, sino también por la manera en que involucra sus creencias en el diálogo con el público.

Bosch, originaria de Tabasco, se ha caracterizado por mantener un perfil familiar y religioso, lo que se reflejó en su invitación a la misa durante las fiestas decembrinas.

Cualidades que busca en una pareja: Fátima Bosch abre su corazón

En una entrevista con QuiénFátima Bosch habló sobre los requisitos que considera fundamentales en una relación amorosa. La modelo afirmó: 

“La verdad soy muy exigente. Muy exigente porque sé lo que puedo dar. Entonces, también sé el tipo de persona que quiero a mi lado”. Según sus declaraciones, busca a alguien con valores sólidos y metas definidas.

Cualidades que busca en una
Cualidades que busca en una pareja: Fátima Bosch abre su corazón REUTERS/Luis Manuel Lopez

Entre las características que destacó, Bosch mencionó:

  • Que comparta valores y una visión de vida similar.
  • Que tenga objetivos claros y ambición personal.
  • Admiración mutua dentro de la relación.
  • Amor a Dios y respeto mutuo.
  • Disposición para aceptar todas sus facetas sin intentar cambiarla.

La Miss Universo enfatizó la importancia de la comprensión y la empatía en una pareja: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”, expresó durante la conversación con la revista.

Planes personales y metas familiares que tiene Fátima Bosch

Fátima Bosch también compartió que sí desea casarse y sueña con una boda de princesa. Entre sus metas familiares, la modelo planea tener cuatro hijos y convivir con dos o tres perros.

Bosch dejó entrever que estos proyectos forman parte de sus expectativas a largo plazo, una vez que concluya su reinado como Miss Universo.

La modelo obtuvo la corona el 21 de noviembre de 2025 y se espera que su mandato termine cuando se lleve a cabo el certamen internacional de 2026. Hasta ese momento, Bosch continuará cumpliendo con los compromisos y responsabilidades que implica el título de Miss Universo.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss Universomexico-entretenimiento

Más Noticias

Temblor hoy 28 de diciembre en México: se registra un sismo de magnitud 4.2 en Veracruz

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este domingo

Temblor hoy 28 de diciembre

24 estados con lluvias y 11 con frío abajo de los 0°C por aire ártico este 28 de diciembre en México

El impulso además del Frente Frío 25 y la interacción de corrientes en chorro provocarán condiciones de frío extremo en diversas entidades del país así como evento Norte

24 estados con lluvias y

Metrobús CDMX: líneas, costo y estado de servicio en la última hora de este 28 de diciembre

Es el segundo medio de movilidad más usado en la Ciudad de México sólo detrás del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Metrobús CDMX: líneas, costo y

La poderosa bebida natural para cuidar las vías urinarias durante la temporada de frío

Un descenso en la ingesta de líquidos durante la temporada fría puede facilitar la retención de líquidos y el riesgo de infecciones

La poderosa bebida natural para

Así está la calidad del aire de la CDMX este 28 de diciembre

Diferentes tipos de contaminantes se encuentran en el aire, muchos de ellos los respiramos, es por eso que las autoridades capitalinas advierten sobre el estado del oxígeno en la capital del país y la zona conurbada

Así está la calidad del
MÁS NOTICIAS

NARCO

Dueños de bares incendiados en

Dueños de bares incendiados en Villaflores, Chiapas, fueron secuestrados: investigan disputa entre células criminales

Sentencian a dos hombres que transportaban cocaína y armas en un vehículo en Chiapas

Capturan a mujer policía implicada en un asesinato, secuestro y tortura en Michoacán

Realizarán despliegue militar en Chiapas tras quema de dos bares en Villaflores

Lanzan nueva lista de 10 criminales prioritarios para México y EEUU en la frontera

ENTRETENIMIENTO

Las 10 producciones más populares

Las 10 producciones más populares de Disney+ México en la semana de navidad 2025

Alexis Ayala presume lujosas vacaciones con su esposa Cinthia Aparicio desde Alaska

Las más pegadizas: estas son las 10 canciones de K-pop más escuchadas en iTunes México

Romero en casa: cómo aplicar esta mascarilla para fortalecer el crecimiento del cabello

Conoce los 10 podcast más populares en Spotify México de esta semana

DEPORTES

Cristina Ferral se convierte en

Cristina Ferral se convierte en nueva jugadora de Chivas Femenil

¿De dónde vienen y cómo juegan los cuatro nuevos jugadores de Pumas?

Reportan que Cruz Azul habría recibido una oferta millonaria por Giorgos Giakoumakis

Necaxa estaría cerca de embolsarse 5 millones por la venta de Tomás Jacob

AEW Worlds End 2025: cuándo, a qué hora, y dónde verlo en vivo desde México