Fátima Bosch pide que la acompañen a misa en vez de darle ‘like’ a sus fotos en redes: “Viva Cristo rey” (Instagram)

Fátima Bosch, actual Miss Universo 2025, sorprendió en las redes sociales al invitar a sus seguidores a ir a misa en vez de limitarse a darle ‘like’ a sus publicaciones.

En la víspera de lo que fue Navidad, la modelo mexicana compartió un video en el que aparece arreglándose con un vestido rojo. Como mensaje principal, escribió:

“Gracias por el corazón en mi historia, pero soy más de que me acompañen a misa. Viva Cristo Rey”.

El mensaje de Fátima Bosch marcó una diferencia respecto al contenido habitual de las figuras públicas en plataformas digitales.

La modelo utilizó su cuenta para agradecer el apoyo en línea, pero dejó claro que prefiere la compañía en eventos religiosos: “Viva Cristo Rey” fue la frase con la que cerró su publicación, que rápidamente llamó la atención entre sus seguidores y medios de comunicación.

La postura de la Miss Universo mexicana resaltó no solo por su preferencia personal, sino también por la manera en que involucra sus creencias en el diálogo con el público.

Bosch, originaria de Tabasco, se ha caracterizado por mantener un perfil familiar y religioso, lo que se reflejó en su invitación a la misa durante las fiestas decembrinas.

Cualidades que busca en una pareja: Fátima Bosch abre su corazón

En una entrevista con Quién, Fátima Bosch habló sobre los requisitos que considera fundamentales en una relación amorosa. La modelo afirmó:

“La verdad soy muy exigente. Muy exigente porque sé lo que puedo dar. Entonces, también sé el tipo de persona que quiero a mi lado”. Según sus declaraciones, busca a alguien con valores sólidos y metas definidas.

REUTERS/Luis Manuel Lopez

Entre las características que destacó, Bosch mencionó:

Que comparta valores y una visión de vida similar.

Que tenga objetivos claros y ambición personal.

Admiración mutua dentro de la relación.

Amor a Dios y respeto mutuo.

Disposición para aceptar todas sus facetas sin intentar cambiarla.

La Miss Universo enfatizó la importancia de la comprensión y la empatía en una pareja: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer”, expresó durante la conversación con la revista.

Planes personales y metas familiares que tiene Fátima Bosch

Fátima Bosch también compartió que sí desea casarse y sueña con una boda de princesa. Entre sus metas familiares, la modelo planea tener cuatro hijos y convivir con dos o tres perros.

Bosch dejó entrever que estos proyectos forman parte de sus expectativas a largo plazo, una vez que concluya su reinado como Miss Universo.

La modelo obtuvo la corona el 21 de noviembre de 2025 y se espera que su mandato termine cuando se lleve a cabo el certamen internacional de 2026. Hasta ese momento, Bosch continuará cumpliendo con los compromisos y responsabilidades que implica el título de Miss Universo.