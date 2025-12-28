México

Atole de pinole: cómo preparar esta deliciosa bebida, ideal para la temporada de frío

El proceso artesanal y los secretos de esta receta siguen vivos, desafiando a la modernidad con un sabor que evoca cultura y tradición

Atole de pinole:
Atole de pinole:

El atole de pinole es una de las bebidas más tradicionales de la cocina mexicana, especialmente en comunidades rurales del norte y centro del país. Elaborado a base de maíz tostado y molido, conocido como pinole, este atole ha sido consumido desde la época prehispánica por diversos pueblos originarios debido a su alto valor energético, su sabor característico y su facilidad de preparación.

El pinole se obtiene al tostar granos de maíz —generalmente maíz criollo— y molerlos hasta obtener un polvo fino, que puede mezclarse con canela, cacao o anís. Para las culturas indígenas, el pinole era un alimento esencial, ya que podía consumirse seco o en bebidas calientes, como el atole, y proporcionaba energía para largas jornadas de trabajo.

En la actualidad, el atole de pinole se sigue preparando principalmente durante temporadas frías, fiestas comunitarias o como desayuno, ya que es una bebida reconfortante, nutritiva y económica. Su sabor es ligeramente tostado y dulce, con una textura espesa que lo distingue de otros tipos de atole.

Ingredientes

Para preparar aproximadamente cuatro porciones de atole de pinole se necesitan los siguientes ingredientes:

  • 1 litro de agua
  • 1 litro de leche (puede ser entera o vegetal)
  • ½ taza de pinole
  • 1 raja de canela
  • Piloncillo al gusto (o azúcar, si se prefiere)
  • 1 pizca de sal (opcional)

Preparación

  1. En una olla grande, coloca el litro de agua junto con la raja de canela y el piloncillo. Lleva a fuego medio y deja hervir hasta que el piloncillo se disuelva por completo y el agua esté bien infusionada con la canela.
  2. Mientras tanto, disuelve el pinole en una taza de agua o leche fría, mezclando bien para evitar grumos. Este paso es importante para lograr una textura uniforme en el atole.
  3. Una vez que el agua con canela y piloncillo esté hirviendo, baja ligeramente el fuego y agrega poco a poco el pinole disuelto, sin dejar de mover con una cuchara de madera o batidor.
  4. Incorpora el litro de leche y continúa mezclando constantemente para evitar que el atole se pegue al fondo de la olla.
  5. Cocina a fuego bajo durante 10 a 15 minutos, hasta que la bebida espese y adquiera una consistencia cremosa. Ajusta el dulzor si es necesario y agrega una pizca de sal para resaltar los sabores.
  6. Retira la raja de canela y sirve caliente.
Además de su valor cultural, el atole de pinole es una bebida rica en carbohidratos, fibra y minerales, lo que lo convierte en una fuente natural de energía. Puede personalizarse añadiendo cacao, vainilla o incluso ralladura de naranja, según el gusto de cada persona.

Preparar atole de pinole no solo es una forma de disfrutar una bebida caliente, sino también de preservar una tradición ancestral que sigue vigente en la gastronomía mexicana.

