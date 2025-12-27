México

Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

La modelo mexicana destapó detalles sobre su vida amorosa que espera cumplir después de que entre la corona

Guardar
REUTERS/Luis Manuel Lopez
REUTERS/Luis Manuel Lopez

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, reveló cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón.

Fue en una entrevista que concedió para la revista Quién donde se sinceró al respecto.

"La verdad soy muy exigente. Muy exigente porque sé lo que puedo dar. Entonces, también sé el tipo de persona que quiero a mi lado“, reconoció la modelo mexicana oriunda de Tabasco.

La Miss Universo mexicana compartió
La Miss Universo mexicana compartió una foto en redes con la corona del certamen internacional. Foto: (@fatimaboschfdz/X)

¿Cuáles son las cualidades que busca Fátima Bosch?

La Miss Universo comentó que un buen prospecto para ella debe ser:

  • Guapo
  • Caballeroso
  • Inteligente
  • Empoderado/hombre de valor
  • Sensible
  • Educado
  • Respetuoso
  • Detallista
  • Protector
  • Divertido

Eso no fue todo, también mencionó que su pareja debe tener valores y metas claras.

Fátima Bosch encabezó un desfile
Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

Que sus valores y mis valores vayan de la mano. No que piense igual, pero sí que tengamos los mismos valores, la misma cosmovisión (...) que tenga metas porque si yo no admiro a la persona, tampoco. Entonces es como alguien que tenga una misión clara de la vida", dijo entre risas para Quién.

Asimismo, explicó que otros puntos importantes que considera al momento de iniciar una relación amorosa es que la persona en cuestión ame a Dios y tengan respeto mutuo, pues no le gustaría estar con alguien que la quiera cambiar y no acepte todas sus facetas.

Y concluyó: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer."

(IG: @fatimaboschfdz)
(IG: @fatimaboschfdz)

¿Fátima Bosch se quiere casar? Esto reveló la Miss Universo

En esa misma conversación, la modelo mexicana confesó que sí se quiere casar. Incluso, señaló que quiere tener la boda de una princesa.

También destapó que quiere ser madre y entre sus planes está tener cuatro hijos, así como dos o tres perritos.

Bosch no mencionó nada más al respecto, pero dejó entrever que sus planes son a largo plazo.

Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en Miss Universo 2025. Crédito: X/@breigonzalez01

¿Cuándo termina el reinado de Fátima Bosch como Miss Universo?

La modelo mexicana ganó el certamen de belleza el 21 de noviembre de 2025 y durante aproximadamente un año no solamente será reconocida como Miss Universo, también deberá cumplir con todas las responsabilidades de su nombramiento.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta en que terminará el reinado de la mexicana, pero se sabe que deberá dejar la corona cuando se lleve a cabo la competencia de 2026 y el jurado nombre a una candidata como la nueva Miss Universo.

Temas Relacionados

Fátima BoschMiss UniversoTamaulipasmexico-entretenimiento

Más Noticias

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

El cantante británico subió un video enigmático que desató teorías

Harry Styles reaparece en YouTube

Agente federal es exhibido por aceptar soborno en la garita de Tijuana

Un video viral muestra el momento en que el oficial permite el cruce de mercancía sin declarar a cambio de dinero

Agente federal es exhibido por

Tragedia en Acapulco: hallan muertos a tres estudiantes de Ingeniería Electromecánica que estaban desaparecidos

Los cuerpos de tres estudiantes de Electromecánica del Instituto Tecnológico fueron localizados en una zona de difícil acceso en la colonia Venustiano Carranza, tras días de protestas de sus familiares

Tragedia en Acapulco: hallan muertos

Abuelo les pagó la música en plena fiesta navideña pero todos siguieron bailando, su reacción se vuelve viral

El video muestra a una familia reunida celebrando, cuando un abuelo apaga la bocina y deja el lugar en completo silencio

Abuelo les pagó la música

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

La actriz mexicana ha regresado gradualmente a sus redes sociales tras las complicaciones que sufrió después del parto

Martha Higareda comparte imágenes de
MÁS NOTICIAS

NARCO

Fabiola golpeaba a su hijastra

Fabiola golpeaba a su hijastra de seis años hasta que la mató: esta fue su sentencia en Baja California

El declive del Cártel de Sinaloa: capos de Los Beltrán Leyva ganarían peso frente a caída de Los Chapitos

Identifican célula del CJNG que intenta incursionar en Huitzilac, Morelos: reforzarán seguridad en el municipio

Rocío Nahle asegura que en Veracruz hay libertad de expresión “hasta con excesos” tras detención de periodista

Procesan a dos guatemaltecos, presuntos integrantes del CJNG, que atacaron a militares en Michoacán

ENTRETENIMIENTO

Harry Styles reaparece en YouTube

Harry Styles reaparece en YouTube y directioners mexicanas reaccionan con confusión: “¿Se despide o regresa?"

Martha Higareda comparte imágenes de su primera Navidad con sus gemelas y enternece las redes

Explosión en bazar navideño de Edomex deja grave al actor Ignacio Vega: “Tiene quemaduras de segundo y tercer grado”

¿Chalino Sánchez aparece en Stranger Things? Una escena de la temporada 5 desata controversia en redes

“No pido favores”: Ana Paula Capetillo responde a quienes la llaman nepobaby

DEPORTES

Raúl Jiménez anotó con la

Raúl Jiménez anotó con la cabeza y le dio al Fulham un triunfo clave ante el West Ham

Andrade El Ídolo gana la batalla legal y queda libre de la WWE: apunta a AEW

Místico, Atlantis Jr. y Xelhua celebran la Navidad y el Año Nuevo con triunfo en la Arena México

Critican a Místico tras rechazar a aficionada en la Arena México: “Videos no grabo”

L.A. Park reconoce la grandeza de Dominik Mysterio por usar vestimenta similar a él