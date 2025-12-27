Fátima Bosch, Miss Universo 2025, revela cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón

REUTERS/Luis Manuel Lopez

La Miss Universo 2025, Fátima Bosch, reveló cuáles son las cualidades que debe tener un hombre para conquistar su corazón.

Fue en una entrevista que concedió para la revista Quién donde se sinceró al respecto.

"La verdad soy muy exigente. Muy exigente porque sé lo que puedo dar. Entonces, también sé el tipo de persona que quiero a mi lado“, reconoció la modelo mexicana oriunda de Tabasco.

La Miss Universo mexicana compartió una foto en redes con la corona del certamen internacional. Foto: (@fatimaboschfdz/X)

¿Cuáles son las cualidades que busca Fátima Bosch?

La Miss Universo comentó que un buen prospecto para ella debe ser:

Guapo

Caballeroso

Inteligente

Empoderado/hombre de valor

Sensible

Educado

Respetuoso

Detallista

Protector

Divertido

Eso no fue todo, también mencionó que su pareja debe tener valores y metas claras.

Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en la edición 74 de Miss Universe. @missuniverse.mexico, Instagram)

“Que sus valores y mis valores vayan de la mano. No que piense igual, pero sí que tengamos los mismos valores, la misma cosmovisión (...) que tenga metas porque si yo no admiro a la persona, tampoco. Entonces es como alguien que tenga una misión clara de la vida", dijo entre risas para Quién.

Asimismo, explicó que otros puntos importantes que considera al momento de iniciar una relación amorosa es que la persona en cuestión ame a Dios y tengan respeto mutuo, pues no le gustaría estar con alguien que la quiera cambiar y no acepte todas sus facetas.

Y concluyó: “Alguien que entienda mi alma para que no tenga que pasarme toda la vida explicándole cómo me tiene que querer."

(IG: @fatimaboschfdz)

¿Fátima Bosch se quiere casar? Esto reveló la Miss Universo

En esa misma conversación, la modelo mexicana confesó que sí se quiere casar. Incluso, señaló que quiere tener la boda de una princesa.

También destapó que quiere ser madre y entre sus planes está tener cuatro hijos, así como dos o tres perritos.

Bosch no mencionó nada más al respecto, pero dejó entrever que sus planes son a largo plazo.

Fátima Bosch encabezó un desfile en Tabasco con motivo de su triunfo en Miss Universo 2025. Crédito: X/@breigonzalez01

¿Cuándo termina el reinado de Fátima Bosch como Miss Universo?

La modelo mexicana ganó el certamen de belleza el 21 de noviembre de 2025 y durante aproximadamente un año no solamente será reconocida como Miss Universo, también deberá cumplir con todas las responsabilidades de su nombramiento.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta en que terminará el reinado de la mexicana, pero se sabe que deberá dejar la corona cuando se lleve a cabo la competencia de 2026 y el jurado nombre a una candidata como la nueva Miss Universo.