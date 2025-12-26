México

Niño rechaza juguetes y elige pan de muerto como su regalo ideal de Navidad

El menor sorprendió con su honesta razón para elegir este regalo

Usuarios reaccionaron con humor ante el video viral.

Aunque las festividades de Halloween y Día de Muertos ya quedaron atrás, un niño de apenas cuatro años logró traerlas de vuelta de una forma inesperada y entrañable. Su peculiar petición navideña se volvió viral en redes sociales luego de que solicitara a Santa Claus un regalo poco común para estas fechas: una caja de pan de muerto.

El momento fue compartido en TikTok por Paola Gutiérrez, quien publicó el video y etiquetó al establecimiento donde fue solicitado el tradicional pan. La grabación no tardó en captar la atención de miles de usuarios, quienes reaccionaron con sorpresa, humor y ternura ante el singular deseo del menor.

La viralidad del clip se disparó rápidamente, sobre todo por los comentarios que cuestionaban —con tono divertido— la ausencia de una bebida tradicional que acompañara el pan. Para muchos internautas, la petición estaba incompleta sin un chocolate caliente o un champurrado.

La grabación generó miles de reacciones y comentarios.

Paola explicó en la publicación que el motivo detrás del pedido fue tan simple como honesto. Según relató, su sobrino aseguró que ya tenía suficientes juguetes, por lo que prefirió pedir algo que realmente disfrutara comer. La naturalidad de la respuesta fue uno de los factores que más conectó con los usuarios.

Además, en la sección de comentarios comenzaron a aparecer testimonios similares. Varias personas compartieron que otros niños también han optado por solicitar comida en lugar de juguetes, lo que ha convertido este tipo de peticiones en algo cada vez más común durante las fechas decembrinas.

Entre los mensajes más destacados que acompañaron el video se leen frases como:“no le hará daño comer así? así sin un champurrado”;“Tiene sus pensamientos claros y decisivos”;“Así nacemos los adictos al pan de dulce”;“Pero como es que consiguieron pan de muerto en pleno diciembre????”;“cómo le van a dar esoooo.... así sin su chocolatito”.

El video, fechado en diciembre de 2024, abrió una conversación más amplia sobre las preferencias de los niños y la manera en que las tradiciones gastronómicas siguen ocupando un lugar especial en la infancia. Para muchos usuarios, el deseo del menor refleja autenticidad y una conexión genuina con los sabores tradicionales.

