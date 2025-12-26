Natalia Lafourcade comparte la primera foto de su bebé y enternece las redes: “Mi palomita de maíz”

ARCHIVO - Natalia Lafourcade posa para un retrato el 11 de octubre de 2024 en Nueva York. (Foto Matt Licari/Invision/AP, archivo)

Natalia Lafourcade se convirtió en madre por primera vez, así lo anunció la propia cantautora mexicana el pasado 24 de diciembre a través de sus redes sociales.

“Tiempos de espera y finalmente morir para renacer como madre. ¡Gracias vida que me haz dado tanto! Finalmente el rayo de luz que entró hasta lo más profundo de mi ser para abrir la vida y el jardín más bello de flores. Palomita de maíz, mi niño precioso. A nuestros 41 años, en su semana 41.3 ¡Viva la vida! Y felices fiestas“, escribió.

La artista ganadora de 20 Latin Grammy no compartió detalles sobre el nacimiento de su hijo, pero reveló su dulce apodo: “Palomita de Maíz”.

La artista anunció que detiene su música en Veracruz para dedicarse por completo a la maternidad en los últimos días de gestación. (Instagram)

Natalia Lafourcade presenta a su bebé

La cantante acompañó el anuncio del nacimiento de su hijo con algunas fotografías de días después del parto. Entre estas destacaron dos en especial, pues se puede ver al bebé.

En la primera aparece Natalia Lafourcade con el niño recién nacido entre sus brazos; a un costado se ve a su esposo y padre del menor, Juan Pablo López Fonseca.

“Aquí mami recién parida, lo primero que hice al llegar a este mundo fue comer de su teta. Mi primer día en esta tierra y a mis papás les encanta tomarme fotos”, se lee en el pie de foto.

(IG: @natalialafourcade)

En la otra también aparecen los felices padres primerizos con su bebé dormido.

La publicación se inundó con felicitaciones y mensajes de cariño para la cantante y su esposo, así como buenos deseos para el bebé.

¿Quién es Juan Pablo López Fonseca, el esposo de Natalia Lafourcade?

De acuerdo con la información disponible en sus redes sociales, nació en 1985 en Venezuela.

(IG: @natalialafourcade)

Estudió Artes y Ciencias Liberales en la Universidad Metropolitana de Caracas. Tras su paso por la universidad, se estableció en México y en 2016 fundó la productora audiovisual CASA ELEFANTE, especializada en la creación de documentales y ficción para cine, televisión y entornos digitales.

En su carrera profesional, ha dirigido y producido piezas como Musas (2017) y Hasta la raíz (2022), este último distinguido con un Latin Grammy al Mejor Video Musical.

Sus redes sociales son privadas; en Instagram cuenta con más de mil 900 seguidores.

La artista más laureada en los Grammy Latinos, la mexicana Natalia Lafourcade, visita este lunes el festival de Cap Roig, donde aprovecha el entorno íntimo junto al mar para repasar sus temas más populares y presentar nuevos temas. EFE/David Borrat.

¿Qué se sabe sobre la relación amorosa de Natalia Lafourcade y Juan Pablo López Fonseca?

La cantautora mexicana es hermética sobre su vida privada y su romance con el productor no es la excepción, por lo que se desconoce mucha información sobre su relación amorosa.

No obstante, se sabe que han asistido juntos a algunas ceremonias de premiación y este 2025 se convirtieron en padres por primera vez de un niño.

Hasta el momento, se desconoce la fecha exacta del nacimiento del bebé, pero gracias a Natalia Lafourcade se sabe que ocurrió en la semana 41 de gestación.