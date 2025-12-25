¿Por qué recomiendan encender una vela roja en Navidad?

El color rojo de la vela representa prosperidad, pasión y la fuerza del fuego en celebraciones invernales.— (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada navideña, diversas costumbres y símbolos adquieren un significado especial en los hogares.

Uno de estos rituales es encender una vela roja, una práctica popular que trasciende tradiciones religiosas y culturales.

Esta acción, cargada de simbolismo, refleja deseos de prosperidad, protección y unión familiar en un momento marcado por la reflexión y el encuentro.

La veladora roja encendida durante la temporada navideña es utilizada como símbolo de luz, fe y reflexión espiritual. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una vela roja transforma la Navidad en casa

Encender una vela roja durante la Navidad es una tradición presente en distintas culturas, principalmente por su valor simbólico y espiritual.

En este contexto, el color rojo está asociado con conceptos como la vitalidad, la pasión, la energía, la prosperidad y la protección. También recuerda el fuego y la luz, elementos fundamentales en celebraciones invernales y religiosas.

La práctica de encender velas en fechas señaladas tiene orígenes antiguos, ligados a rituales para atraer la buena suerte y alejar influencias negativas.

Durante la Navidad, la vela roja suele representar el deseo de fortalecer los vínculos familiares, atraer armonía al hogar y manifestar anhelos relacionados con el amor y la unión.

Muchas personas consideran que hacerlo favorece un ambiente acogedor y protege contra las adversidades del año venidero.

En la tradición cristiana, las velas en general simbolizan la luz de Cristo que llega al mundo. La vela roja se utiliza en algunos hogares como parte de la decoración navideña o en el marco de la Corona de Adviento.

En estos casos, refuerza el sentido de esperanza y renovación espiritual que acompaña la celebración.

Algunas creencias populares sugieren encender la vela roja en Nochebuena o en el inicio del año nuevo, tras formular un deseo de prosperidad o bendición. Se aconseja dejarla quemar completamente para que, según la costumbre, el deseo se cumpla.

A nivel psicológico, el ritual de encender una vela roja puede ayudar a crear una atmósfera de recogimiento y reflexión. Este acto invita a la introspección y al agradecimiento, aspectos destacados en el periodo navideño.

Más allá de creencias religiosas o esotéricas, encender una vela roja en Navidad es un gesto que contribuye al bienestar emocional y al fortalecimiento de las relaciones familiares en un entorno cálido y luminoso.

En la tradición cristiana, la vela roja refuerza la esperanza y la renovación espiritual en la Corona de Adviento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para rezar al encender la vela roja en Navidad

“Señor Jesús, luz del mundo, en esta Navidad enciendes en mi corazón esta llama roja de amor y esperanza. Que sea un fuego que queme toda sombra, egoísmo e impureza en mí. Que tu luz ilumine mis decisiones, y tu calor abrace a mi familia y a todos los que amo. Con esta vela, te abro mi vida, para que nazcas y florezcas en mí y en mi hogar. Que tu presencia sea nuestra alegría y guía, hoy y siempre. Amén.”

