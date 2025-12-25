México

¿Por qué recomiendan encender una vela roja en Navidad?

El simple acto de encenderla puede fortalecer la unión familiar y aportar calidez emocional en estas fechas

Guardar
El color rojo de la
El color rojo de la vela representa prosperidad, pasión y la fuerza del fuego en celebraciones invernales.— (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante la temporada navideña, diversas costumbres y símbolos adquieren un significado especial en los hogares.

Uno de estos rituales es encender una vela roja, una práctica popular que trasciende tradiciones religiosas y culturales.

Esta acción, cargada de simbolismo, refleja deseos de prosperidad, protección y unión familiar en un momento marcado por la reflexión y el encuentro.

La veladora roja encendida durante
La veladora roja encendida durante la temporada navideña es utilizada como símbolo de luz, fe y reflexión espiritual. — (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué una vela roja transforma la Navidad en casa

Encender una vela roja durante la Navidad es una tradición presente en distintas culturas, principalmente por su valor simbólico y espiritual.

En este contexto, el color rojo está asociado con conceptos como la vitalidad, la pasión, la energía, la prosperidad y la protección. También recuerda el fuego y la luz, elementos fundamentales en celebraciones invernales y religiosas.

La práctica de encender velas en fechas señaladas tiene orígenes antiguos, ligados a rituales para atraer la buena suerte y alejar influencias negativas.

Durante la Navidad, la vela roja suele representar el deseo de fortalecer los vínculos familiares, atraer armonía al hogar y manifestar anhelos relacionados con el amor y la unión.

Muchas personas consideran que hacerlo favorece un ambiente acogedor y protege contra las adversidades del año venidero.

En la tradición cristiana, las velas en general simbolizan la luz de Cristo que llega al mundo. La vela roja se utiliza en algunos hogares como parte de la decoración navideña o en el marco de la Corona de Adviento.

En estos casos, refuerza el sentido de esperanza y renovación espiritual que acompaña la celebración.

Algunas creencias populares sugieren encender la vela roja en Nochebuena o en el inicio del año nuevo, tras formular un deseo de prosperidad o bendición. Se aconseja dejarla quemar completamente para que, según la costumbre, el deseo se cumpla.

A nivel psicológico, el ritual de encender una vela roja puede ayudar a crear una atmósfera de recogimiento y reflexión. Este acto invita a la introspección y al agradecimiento, aspectos destacados en el periodo navideño.

Más allá de creencias religiosas o esotéricas, encender una vela roja en Navidad es un gesto que contribuye al bienestar emocional y al fortalecimiento de las relaciones familiares en un entorno cálido y luminoso.

En la tradición cristiana, la
En la tradición cristiana, la vela roja refuerza la esperanza y la renovación espiritual en la Corona de Adviento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Oración para rezar al encender la vela roja en Navidad

“Señor Jesús, luz del mundo, en esta Navidad enciendes en mi corazón esta llama roja de amor y esperanza. Que sea un fuego que queme toda sombra, egoísmo e impureza en mí. Que tu luz ilumine mis decisiones, y tu calor abrace a mi familia y a todos los que amo. Con esta vela, te abro mi vida, para que nazcas y florezcas en mí y en mi hogar. Que tu presencia sea nuestra alegría y guía, hoy y siempre. Amén.”

<br>

Temas Relacionados

navidad 2025vela rojaNoche Buenamexico-noticias

Más Noticias

Valor de cierre del dólar en México este 25 de diciembre de USD a MXN

Este es el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

Valor de cierre del dólar

Metro CDMX y Metrobús hoy 25 de diciembre

Sigue las últimas actualizaciones del servicio del transporte público este día

Metro CDMX y Metrobús hoy

Activan en Edomex Fase I de Contingencia Ambiental en el Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco

Se registraron altas concentraciones de particulas

Activan en Edomex Fase I

Detienen a probable responsable de robo de más de 60 mil pesos de una tienda departamental en CDMX

El presunto responsable fue perseguido por las autoridades; transeuntes lo retuvieron y agredieron físicamente

Detienen a probable responsable de

Rescatan baile ancestral desaparecido hace más de 30 años en Tlaxcala, danza invoca a la buena lluvia y cosecha

La labor colaborativa con músicos y habitantes permitió reconstruir la música y los pasos de la danza de los negritos

Rescatan baile ancestral desaparecido hace
MÁS NOTICIAS

NARCO

Desmantelan centro de monitoreo del

Desmantelan centro de monitoreo del crimen organizado en Michoacán

Juguetes, dulces y reclutamiento de menores: el trasfondo de la Navidad para el narcotráfico en México

“Nunca sentí nada”: las crudas confesiones que hizo “El Mochaorejas” a Javier Alatorre hace 27 años

¿Por qué mataron a El Panu? La teoría sobre su sobrino que apunta a una venganza familiar

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

ENTRETENIMIENTO

“Mi muñeca se agusanó”: las

“Mi muñeca se agusanó”: las insólitas anécdotas de los regalos navideños que marcaron a los niños mexicanos de antes

Wendy Guevara alerta a sus fans tras ‘desvanecerse’ en vivo por cirugía, advierte que seguirá comiendo pozole

Las cinco mejores películas navideñas para ver en esta temporada

Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo buscado por la FGR, reaparece y manda mensaje navideño

2025: los corridos tumbados alcanzan el estatus global del mariachi a pesar de la censura

DEPORTES

Veljko Paunovic revela por qué

Veljko Paunovic revela por qué dejó a Chivas: “La verdad es que me arrepentí”

Canelo Álvarez sorprende a su hija con lujoso convertible en Navidad: esto es lo que cuesta

Sudáfrica, rival de México en el Mundial 2026, se impone a Angola en la Copa Africana de Naciones

Entre auroras, posadas y playa: así celebraron la Navidad 2025 las figuras del deporte mexicano

Tribunal absuelve a Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, en caso de abuso sexual