Cazzu presume que tiene nueva casa y comparte tierna foto de Inti en Navidad

(Instagram: Cazzu)

La cantante argentina Cazzu compartió con sus fans imágenes de sus logros durante el año 2025, así como fotografías de la Navidad junto a su hija Inti, para desear a todos felices fiestas. Sin embargo, un detalle en las imágenes también se robó la atención, al mostrar que tiene nueva casa.

La publicación marca un momento significativo en su vida personal tras los meses de especulación sobre su situación habitacional después de la separación de Christian Nodal.

Una nueva etapa para Cazzu e Inti

La cantante argentina sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen que la muestra en el interior de una casa vacía, sosteniendo las llaves y acompañando la foto con el mensaje “MI CASA”. La imagen, fechada el 25 de noviembre según la conversación de WhatsApp que compartió, confirma que la artista tiene una nueva propiedad, un hecho que fue celebrado ampliamente por sus seguidores en redes sociales.

(Instagram: Cazzu)

Comentarios como “Felicidades por tu casita Julieta, te acompañaremos siempre”, “MI CASA!!!! que felicidad por Inti y por ti reina” y “Las amamos Juli e Inti, lo que me hace feliz es tu casita” se multiplicaron en su cuenta, reflejando el apoyo de su comunidad.

Durante el último año, Cazzu había relatado en entrevistas la dificultad para pagar la renta y la experiencia de mudanzas constantes, situación que ahora parece superada. La cantante reveló en julio que “no podía seguir pagando” el lugar donde vivía con su hija y que buscaba estabilidad para ambas.

En los últimos meses, circularon versiones que señalaban que Christian Nodal no solo habría dejado de contribuir económicamente a la manutención de la menor, sino que también habría complicado la situación de vivienda de Cazzu, quitándole un rancho en Argentina que había acordado dejarle y limitando permisos de viaje para la menor.

Aunque el entorno de Nodal ha negado públicamente estas afirmaciones, el contexto de disputas legales sigue hoy día. Recientemente se sabe que el sonorense interpuso una demanda contra Cazzu en Jalisco para regular la custodia, establecer un régimen de convivencias y fijar una pensión alimenticia.

Navidad en familia

Inti en Navidad. (Instagram: Cazzu)

Por otro lado, Cazzu también dejó ver una imagen de Inti en Nochebuena. En la fotografía la menor aparece sentada en el suelo, vestida de blanco y jugando con un muñeco de Santa Claus y un reno, despertando ternura entre sus seguidores.

En contraste, Christian Nodal pasó la fecha en Zacatecas junto a la familia Aguilar, participando en la entrega de juguetes en Tayahua. Imágenes y videos mostraron a Ángela Aguilar y el cantante conviviendo con la comunidad, aunque la acción fue cuestionada en redes sociales por usuarios que la percibieron como un intento de limpiar su imagen pública. Algunos comentarios en redes reclamaron: “Ay, Nodal, llévale una Barbie a tu hija”.

Familia Aguilar y Nodal entregan juguetes en Zacatecas a niños por Navidad. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Esta fue la segunda Navidad desde la separación de la artista y Christian Nodal. La reacción de los fans en redes sociales fue inmediata y positiva, resaltando la fortaleza y el ejemplo de la cantante.