México

Cazzu presume que tiene nueva casa y comparte tierna foto de Inti en Navidad

Al desear felices fiestas a sus fans, la argentina ventiló detalles que no pasaron desapercibidos

Guardar
(Instagram: Cazzu)
(Instagram: Cazzu)

La cantante argentina Cazzu compartió con sus fans imágenes de sus logros durante el año 2025, así como fotografías de la Navidad junto a su hija Inti, para desear a todos felices fiestas. Sin embargo, un detalle en las imágenes también se robó la atención, al mostrar que tiene nueva casa.

La publicación marca un momento significativo en su vida personal tras los meses de especulación sobre su situación habitacional después de la separación de Christian Nodal.

Una nueva etapa para Cazzu e Inti

La cantante argentina sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen que la muestra en el interior de una casa vacía, sosteniendo las llaves y acompañando la foto con el mensaje “MI CASA”. La imagen, fechada el 25 de noviembre según la conversación de WhatsApp que compartió, confirma que la artista tiene una nueva propiedad, un hecho que fue celebrado ampliamente por sus seguidores en redes sociales.

(Instagram: Cazzu)
(Instagram: Cazzu)

Comentarios como “Felicidades por tu casita Julieta, te acompañaremos siempre”, “MI CASA!!!! que felicidad por Inti y por ti reina” y “Las amamos Juli e Inti, lo que me hace feliz es tu casita” se multiplicaron en su cuenta, reflejando el apoyo de su comunidad.

Durante el último año, Cazzu había relatado en entrevistas la dificultad para pagar la renta y la experiencia de mudanzas constantes, situación que ahora parece superada. La cantante reveló en julio que “no podía seguir pagando” el lugar donde vivía con su hija y que buscaba estabilidad para ambas.

En los últimos meses, circularon versiones que señalaban que Christian Nodal no solo habría dejado de contribuir económicamente a la manutención de la menor, sino que también habría complicado la situación de vivienda de Cazzu, quitándole un rancho en Argentina que había acordado dejarle y limitando permisos de viaje para la menor.

Aunque el entorno de Nodal ha negado públicamente estas afirmaciones, el contexto de disputas legales sigue hoy día. Recientemente se sabe que el sonorense interpuso una demanda contra Cazzu en Jalisco para regular la custodia, establecer un régimen de convivencias y fijar una pensión alimenticia.

Navidad en familia

Inti en Navidad. (Instagram: Cazzu)
Inti en Navidad. (Instagram: Cazzu)

Por otro lado, Cazzu también dejó ver una imagen de Inti en Nochebuena. En la fotografía la menor aparece sentada en el suelo, vestida de blanco y jugando con un muñeco de Santa Claus y un reno, despertando ternura entre sus seguidores.

En contraste, Christian Nodal pasó la fecha en Zacatecas junto a la familia Aguilar, participando en la entrega de juguetes en Tayahua. Imágenes y videos mostraron a Ángela Aguilar y el cantante conviviendo con la comunidad, aunque la acción fue cuestionada en redes sociales por usuarios que la percibieron como un intento de limpiar su imagen pública. Algunos comentarios en redes reclamaron: “Ay, Nodal, llévale una Barbie a tu hija”.

Familia Aguilar y Nodal entregan juguetes en Zacatecas a niños por Navidad. (Instagram: teamangelita_aguilar)

Esta fue la segunda Navidad desde la separación de la artista y Christian Nodal. La reacción de los fans en redes sociales fue inmediata y positiva, resaltando la fortaleza y el ejemplo de la cantante.

Temas Relacionados

CazzuIntiChristian Nodalmexico-entretenimiento

Más Noticias

Violinista Esmeralda Camacho presume collar similar al de Nodal y revive especulaciones

Hasta ahora la violinista de Nodal no ha desmentido los rumores sobre una cercanía entre ambos

Violinista Esmeralda Camacho presume collar

Temblor en Chiapas hoy: se registra sismo de 4.3 de magnitud en Cd Hidalgo

El sismo ocurrió a las 0:06 horas, a una distancia de 64 km de Cd Hidalgo y tuvo una profundidad de 59.3 km

Temblor en Chiapas hoy: se

Temblor hoy en México: se registra sismo de magnitud 4.3 en Ciudad Hidalgo, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos este jueves

Temblor hoy en México: se

Captan a José Ramón López Beltrán de compras en Loro Piana y con bolsa de Hermès

El video reavivó el debate en redes sociales sobre el estilo de vida de la familia de AMLO

Captan a José Ramón López

Explota bodega de pirotecnia en Ozumba, Edomex: hay dos lesionados

La explosión movilizó a cuerpos de emergencia en plena Nochebuena

Explota bodega de pirotecnia en
MÁS NOTICIAS

NARCO

Estos fueron los ataques de

Estos fueron los ataques de narcodrones más sonados en México durante el 2025

Quién es “Valdo”, el miembro de Los Chapitos cercano a “El Chore” y ligado al Culiacanazo

“Les van a seguir lloviendo bombazos”, presuntos miembros del CJNG se adjudican ataque con explosivos a policías en Zacatecas

Catean domicilios relacionados con Ryan Wedding en CDMX y Edomex, exatleta olímpico ligado al Cártel de Sinaloa

Vehículos blindados “Ocelotl” de la Defensa cuidarán la Nochebuena en Aguascalientes

ENTRETENIMIENTO

Violinista Esmeralda Camacho presume collar

Violinista Esmeralda Camacho presume collar similar al de Nodal y revive especulaciones

Familia Aguilar y Christian Nodal regalan juguetes a niños por Navidad y los tunden en redes

Mexicanas e internacionales: estas películas dominaron la taquilla nacional en 2025

Ángela Aguilar comparte fotografías de su celebración de Navidad junto a Christian Nodal

Bad Bunny en CDMX: desde una peregrinación hasta el Museo de Antropología

DEPORTES

Cuánto gana en Tigres Sebastián

Cuánto gana en Tigres Sebastián Córdova, jugador que podría llegar al Toluca para el Clausura 2026

El ex delantero de Cruz Azul que interesa al Real Oviedo de la liga de España

Faitelson señala que inversión de General Atlantic en América convertirá a las águilas en un “club global y odiado”

Los fichajes más decepcionantes de la Liga MX en 2025

El once ideal del Apertura 2025