Se registra fuerte incendio en Tultepec, Estado de México

Las llamas se expandieron rápidamente entre pastizales y material de polietileno

Autoridades atendieron medidas de seguridad
Autoridades atendieron medidas de seguridad para salvaguardar la integridad de los vecinos. Diseño: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La noche de este martes 23 de diciembre se registró un fuerte incendio en el fraccionamiento Hacienda del Jardín II, en el municipio de Tultepec, Estado de México, el cual provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia debido a la magnitud del fuego y la gran cantidad de humo generado.

De acuerdo con reportes preliminares, el siniestro comenzó alrededor de las 19:00 horas, cuando vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras observar llamas que se propagaban rápidamente entre pastizales y tubos de polietileno utilizados para drenaje, los cuales ardieron en su totalidad. La combustión de estos materiales generó una densa columna de humo y una luminiscencia rojiza visible a varios kilómetros de distancia, lo que causó alarma entre habitantes de colonias aledañas.

Autoridades atendieron el siniestro ante
Autoridades atendieron el siniestro ante el llamado vecinal. Foto: (Captura de pantalla)

Ante la emergencia, algunos vecinos intentaron sofocar el fuego con mangueras de jardín; sin embargo, la intensidad de las llamas superó cualquier intento de control, por lo que fue necesaria la intervención de los cuerpos especializados. Al sitio acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos de Tultepec, así como bomberos de municipios vecinos, quienes trabajaron de manera coordinada para controlar y sofocar el incendio.

El fuego consumió principalmente pastizales y material de polietileno, lo que ocasionó una combustión intensa y una importante emisión de humo. Debido a la cercanía del incendio con zonas habitacionales, autoridades implementaron desalojos preventivos de viviendas cercanas, con el objetivo de salvaguardar la integridad de los habitantes y evitar afectaciones por la inhalación de humo.

Las labores de control se extendieron por varias horas. Hasta después de las 22:00 horas, los cuerpos de emergencia continuaban realizando maniobras de enfriamiento y vigilancia para evitar que el fuego se reavivara o se propagara a otras áreas del fraccionamiento. Finalmente, el incendio fue controlado en su totalidad, eliminando riesgos adicionales en la zona.

Vecinos compartieron videos en redes
Vecinos compartieron videos en redes sociales. Foto: (Captura de pantalla)

Autoridades municipales informaron que, pese a la magnitud del siniestro, no se reportaron personas lesionadas ni daños a viviendas. Asimismo, señalaron que hasta el momento no se han dado a conocer las causas que originaron el incendio, por lo que se llevarán a cabo revisiones y evaluaciones de riesgo en el lugar.

Hasta ahora, no ha habido declaraciones oficiales por parte del presidente municipal de Tultepec ni de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

¿Qué hacer en caso de incendio?

Las autoridades recomiendan que, ante un incendio, la población mantenga la calma y se comunique de inmediato con los servicios de emergencia. Es importante no intentar combatir el fuego si este es de gran magnitud, evacuar el área siguiendo rutas seguras, cubrir nariz y boca para evitar inhalar humo y mantenerse informados únicamente a través de fuentes oficiales. La prevención y una respuesta oportuna pueden marcar la diferencia para proteger vidas y bienes.

