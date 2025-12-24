Estos son los cruces viales más peligrosos de la CDMX en 2025

Algunos de los cruces con mayor incidencia se localizan en vialidades primarias de alto flujo vehicular. (SAÚL LÓPEZ /CUARTOSCURO.COM)

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) dio a conocer los cruces viales con mayor número de incidentes registrados durante el periodo de enero a septiembre de 2025, los cuales concentran una parte significativa de los accidentes de tránsito ocurridos en la capital del país.

La información forma parte del Tercer Informe de Hechos de Tránsito, documento que analiza el comportamiento de los siniestros viales y permite identificar zonas de alto riesgo para automovilistas, peatones, ciclistas y usuarios del transporte público.

Los cruces con mayor número de incidentes

De acuerdo con el reporte, el cruce de Fray Servando Teresa de Mier y Boulevard Puerto Aéreo encabeza la lista con 31 incidentes viales durante los primeros nueve meses de 2025, lo que lo convierte en el punto más peligroso de la ciudad en este periodo.

Le siguen Avenida Oceanía y Circuito Interior, con 27 incidentes, así como Circuito Interior Melchor Ocampo y Parque Vía, donde se registraron 23 hechos de tránsito. Estos cruces se caracterizan por un alto flujo vehicular, múltiples carriles y una convivencia compleja entre distintos modos de transporte.

Otros puntos relevantes son Eje 8 Sur y Avenida de las Torres con 20 incidentes, Calzada Taxqueña y Calzada de Tlalpan con 19, y Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés y Avenida Cuauhtémoc, donde se contabilizaron 18 accidentes.

Autoridades llaman a reforzar la prevención y el respeto al reglamento de tránsito.(@OVIALCDMX/X)

Asimismo, el informe incluye cruces con 17 incidentes, como Fray Servando Teresa de Mier y Avenida Congreso de la Unión, Avenida Noé y F.C. Hidalgo, y Avenida Revolución y Avenida San Antonio. En tanto, con 16 hechos viales, aparecen Anillo Periférico y Avenida San Antonio, Anillo Periférico y Barranca del Muerto, y Avenida Guelatao y Avenida Luis Méndez.

Menos reportes que en 2024, pero más que en 2019

En términos generales, la Semovi informó que entre enero y septiembre de 2025 se registraron 56 mil 023 reportes por incidentes viales en la Ciudad de México. Esta cifra representa una disminución del 7.1% en comparación con el mismo periodo de 2024, lo que sugiere una ligera mejora en materia de seguridad vial.

No obstante, el análisis histórico revela un dato relevante: al comparar los registros con el mismo periodo de 2019, cuando se contabilizaron 54 mil 545 reportes, se observa un incremento del 2.7% en la incidencia de accidentes viales.

Este contraste indica que, aunque los siniestros han disminuido en el corto plazo, aún no se recuperan los niveles previos a la pandemia, lo que mantiene el reto para las autoridades capitalinas.

El reto de la seguridad vial en la capital

La Semovi ha reiterado que estos datos permiten focalizar acciones preventivas, mejorar la infraestructura vial, reforzar la señalización y fortalecer campañas de concientización dirigidas a todos los usuarios de la vía.

Especialistas señalan que factores como el exceso de velocidad, la distracción al volante, el incumplimiento del reglamento de tránsito y el alto volumen vehicular continúan siendo determinantes en la ocurrencia de accidentes.

El informe subraya la necesidad de mantener una estrategia integral de seguridad vial, que priorice la reducción de riesgos en los cruces identificados como más peligrosos y contribuya a salvar vidas en la Ciudad de México.