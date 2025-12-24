México

Este es el sensor que será obligatorio en las llantas de los autos en México a partir de 2026

El cambio impactará todo el proceso de mantenimiento y seleccionarlo bien dependerá de conocer las opciones y técnicas adecuadas

A partir de 2026, todos los autos nuevos vendidos en México deberán incorporar un sensor de presión de neumáticos (REUTERS)

A partir de 2026, la presencia del monitor de presión de neumáticos (TPMS) en los vehículos nuevos vendidos en México será obligatoria.

Cabe indicar que este sistema, que se ha vuelto cada vez más común en automóviles recientes, depende de sensores instalados directamente en las ruedas para alertar sobre la presión inadecuada de los neumáticos, contribuyendo así a la seguridad vial y el mantenimiento preventivo del vehículo.

Sensor TPMS será obligatorio en México a partir de 2026

De acuerdo con la NOM-194-SE-2021, a partir de 2026 todos los autos nuevos vendidos en México deberán incorporar un sensor de presión de neumáticos (TPMS, por sus siglas en inglés). Esto con la finalidad de fortalecer los estándares de seguridad vehicular en todo el país.

El TPMS puede funcionar a través de dos sistemas: directo o indirecto. En el sistema directo, se utilizan sensores colocados en la válvula de aire de cada llanta, que permiten monitorear en tiempo real la presión individual de cada neumático.

El sistema indirecto no cuenta con sensores físicos, sino que utiliza la electrónica del vehículo —como el ABS o el control de estabilidad— para detectar cambios en la velocidad de giro de las ruedas, lo que puede indicar una llanta desinflada. Aunque el sistema indirecto requiere menos mantenimiento, su capacidad para identificar el neumático afectado es menor.

¿Qué pasa si tengo que cambiar de llanta?

Al cambiar llantas en vehículos equipados con TPMS directo, normalmente se pueden conservar los mismos sensores si no se modifican los rines del coche. Sin embargo, reemplazar o manipular los sensores resulta necesario en ciertos casos, como el cambio de rines, lo que exige la instalación de nuevos sensores.

Además, cada sensor tiene una vida útil aproximada de cinco a ocho años, así que si el reemplazo de neumáticos coincide con ese periodo, es conveniente sustituir los sensores al mismo tiempo para evitar desmontar las llantas en una ocasión adicional.

El avance hacia una flota automotriz más segura en México exige tanto la adaptación a nuevos requisitos legales como la adopción de buenas prácticas de mantenimiento. Coordinar el cambio de sensores y llantas en una sola intervención representa una acción eficiente para mantener en óptimas condiciones los sistemas de seguridad del vehículo y minimizar futuras intervenciones técnicas.

El mayor peso de las baterías y el torque instantáneo de los eléctricos exigen llantas más resistentes y duraderas - crédito Michelin

¿Cuál es el precio del sensor TPMS?

El precio sensor TPMS depende del tipo de refacción y la marca. Adquirir un sensor original puede costar entre $1,000 y $3,000, mientras que alternativas genéricas o kits completos están disponibles por menos de $600 hasta cerca de $2,000. Este rango facilita opciones para quienes buscan equilibrar calidad y presupuesto en el mantenimiento de su vehículo.

Además de los cambios planificados, otros motivos pueden requerir sustituir o recalibrar los sensores del TPMS, como una falla en el funcionamiento, daños físicos o el agotamiento de la batería. Los procedimientos para recalibrar o reiniciar el sistema varían según la marca y el modelo: en algunos vehículos basta con conducir de quince a veinte minutos a velocidad constante, en otros es necesario presionar un botón específico o ajustar parámetros desde el menú del sistema.

Un paso indispensable en todos los casos es asegurarse de que la presión de los neumáticos sea la adecuada, siguiendo la referencia que suele estar en el marco de la puerta o en la tapa del tanque de gasolina.

