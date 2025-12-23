Metro CDMX instalará nuevos torniquetes como parte de la modernización para el Mundial 2026: estas estaciones serán beneficiadas

Metro CDMX instalará nuevos torniquetes para mejorar el servicio para el Mundial 2026 (X/ @MetroCDMX)

El Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC) se prepara para recibir a los miles de visitantes que llegarán a la Ciudad de México con motivo de la Copa Mundial 2026. Para ello, las autoridades anunciaron que diferentes estaciones de mayor afluencia recibirán adaptaciones para mejorar el ingreso y salida de usuarios.

Por medio de un comunicado dieron a conocer que iniciaron con la instalación de nuevos torniquetes, una de las líneas beneficiadas al respecto será la Línea 2 Tasqueña - Cuatro Caminos, esto por ser la ruta principal que acercará a los aficionados al Estadio Azteca.

“Al continuar las acciones de mejoras a las instalaciones, el Sistema de Transporte Colectivo Metro informa que está en proceso la instalación de nuevos pasillos continuos motorizados, en ocho estaciones de la red, los cuales agilizan los ingresos y salidas en terminales o puntos de alta afluencia”, se lee en el comunicado.

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, informó que modernizarán las instalaciones de algunas estaciones con motivo del Mundial 2026 Crédito: X/@AdrianRubalcava

¿Qué estaciones del Metro CDMX serán modernizadas con nuevos torniquetes?

Adrián Rubalcava, director general del STC Metro, precisó cómo será esta modernización del servicio del Metro CDMX para el Mundial 2026. Anunció que la instalación de nuevos torniquetes automáticos será en estaciones estratégicas por el aforo que recibe a diario.

Pero, entre las rutas beneficiadas son la Línea 2, Línea 1 y la Línea 7, pues en total instalarán 146 espacios denominados como pasillos continuos.

“En el marco de los preparativos del Mundial, estamos instalando torniquetes automáticos. Cinco en la Línea 2, dos en la Línea 1 y uno en la Línea 7. Así es que esto nos va a dar un total de 146 espacios en pasillos con torniquetes de este tipo”, expresó el director del Metro CDMX.

Estas son las estaciones que contarán con nuevos torniquetes de acceso y salida:

Pino Suárez (Línea 1 y 2)

Observatorio (Línea 1)

Tasqueña (Línea 2)

Zócalo Tenochtitlan (Línea 2)

Bellas Artes (Línea 2)

Hidalgo (Línea 2)

Auditorio (Línea 7)

Tasqueña, primera estación de la Línea 2 con nuevos torniquetes eléctricos

Así son los nuevos torniquetes del Metro CDMX en la Línea 2 (X/ @MetroCDMX)

De acuerdo con el Metro CDMX, Tasqueña es la primera estación donde ya operan los nuevos sistemas eléctricos para optimizar la operación de la Línea 2.

Las nuevas instalaciones presentan un cambio radical respecto a los tradicionales tubos giratorios que caracterizaron por décadas al Metro capitalino. Las imágenes difundidas por el propio Rubalcava en redes sociales muestran sistemas con puertas laterales que se abren de forma automática al paso de los usuarios.

Uno de los elementos distintivos es la presencia de luz verde que indica cuando es posible avanzar. Las puertas permanecen abiertas mientras siguen circulando personas y se cierran una vez que detectan la ausencia de pasajeros. Además de su aspecto innovador y funcional, estas instalaciones han sido diseñadas para facilitar el acceso a personas con discapacidad y de talla baja.