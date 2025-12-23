México

La SICT informa avance del 91 por ciento en Universidad Rosario Castellanos de Tlaxcala

El organismo federal detalla que el nuevo centro educativo ofrecerá espacios e infraestructura moderna para miles de estudiantes e impulsará la capacitación profesional en la región de San Luis Teolocholco

Guardar
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones
La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) avanza en la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos plantel Teolocholco, en Tlaxcala Cortesía: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Con una inversión pública de 130 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta que la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos plantel Teolocholco en el estado de Tlaxcala alcanza actualmente un 91 por ciento de avance.

La infraestructura, cuya entrega se encuentra en la etapa final, beneficiará a más de mil 600 estudiantes una vez que esté en funcionamiento, según datos difundidos por la SICT en www.sict.gob.mx.

El nuevo plantel ocupa una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados, distribuidos en dos fases de desarrollo. Durante la primera etapa, se levantaron cuatro edificios principales: uno de ellos equipado con 20 aulas, con capacidad para 800 alumnos; otro destinado a laboratorios, que integra dos áreas de cómputo y dos áreas de especialidad; un auditorio diseñado para recibir a 300 personas y un espacio dedicado a biblioteca y administración. Además, el proyecto contempla la construcción de aulas tipo “B”, áreas verdes, una plaza cívica y estacionamientos.

El nuevo plantel ocupa una
El nuevo plantel ocupa una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados, distribuidos en dos fases de desarrollo Cortesía: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

El proceso de edificación ha tenido un impacto directo en la economía del municipio de San Luis Teolocholco, donde se han generado 450 empleos directos y 100 indirectos. La obra apunta a ofrecer, en su primera generación, mil 680 lugares disponibles, repartidos en dos turnos de 840 estudiantes cada uno, con instalaciones modernas, accesibles y orientadas a la formación profesional.

La oferta académica de la Universidad Rosario Castellanos (URC) en Tlaxcala abarca tanto licenciaturas presenciales como a distancia, entre las que destacan Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, así como Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

Según la información presentada por la SICT, la puesta en marcha de este campus universitario representa una estrategia para atender el rezago educativo acumulado en la entidad durante décadas, abriendo nuevas opciones de capacitación profesional para la juventud tlaxcalteca.

El plantel abrirá nuevas opciones
El plantel abrirá nuevas opciones de capacitación profesional para la juventud tlaxcalteca Cortesía: La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT)

Cuál es la historia de la Universidad Rosario Castellanos

La Universidad Rosario Castellanos (URC) es una institución pública y gratuita de educación superior en la Ciudad de México. Su creación oficial ocurrió en mayo de 2019 bajo el nombre de Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” (IESRC), con el objetivo de ampliar el acceso a la educación universitaria y ofrecer programas académicos de calidad.

Durante sus primeros tres años, la institución logró una matrícula de más de 31 mil estudiantes, con una mayoría de mujeres, y casi 800 docentes. En este periodo egresaron los primeros 160 estudiantes en áreas como Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, y Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas.

El 2 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que transformó al IESRC en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Esto permitió la expansión de la oferta académica y su presencia en distintas entidades federativas.

Temas Relacionados

Universidad Rosario CastellanosSICTTlaxcalamexico-noticias

Más Noticias

Detienen a Jaime Toral, influencer acusado de trata de personas y que grababa a Doña Lety

El creador de contenido viralizó a la mujer en TikTok

Detienen a Jaime Toral, influencer

Desechan amparo de César Duarte, exgobernador de Chihuahua, sobre su presunta privación ilegal de la libertad

El exfuncionario no ratificó la demanda de garantías

Desechan amparo de César Duarte,

México: cotización de cierre del dólar hoy 23 de diciembre de USD a MXN

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los últimos minutos de la jornada

México: cotización de cierre del

Metro CDMX y Metrobús hoy 23 de diciembre: Línea 5 suspende servicio para rescatar a una persona en zona de vías

Información y actualización del servicio de transporte público en la capital este martes

Metro CDMX y Metrobús hoy

Abaten en Nuevo León a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, líder fundador de Los Zetas

Los hechos ocurrieron en durante la madrugada de este martes en el municipio de Santiago

Abaten en Nuevo León a
MÁS NOTICIAS

NARCO

Abaten en Nuevo León a

Abaten en Nuevo León a Zeferino Peña, alias “Don Zefe”, líder fundador de Los Zetas

Cercan a Los Chapitos: detienen a cuñado y suegro de Iván Archivaldo Guzmán

Capturan a El Grinch por “quererse robar la Navidad” en Hermosillo, Sonora | Video

Arman operativo federal tras desfile navideño de sicarios de “Los Tlacos” en Guerrero, revela Sheinbaum

Navidad tras las rejas: pavo, cerdo y postres, estos son algunos platillos festivos que degustaron capos mexicanos en prisión

ENTRETENIMIENTO

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables

“Nos ponían Cachirulo”: recuerdos entrañables de la televisión que acompañó las navidades mexicanas hace décadas

Detienen a Jaime Toral, influencer acusado de trata de personas y que grababa a Doña Lety

Christian Nodal y Ángela Aguilar: todo lo que se sabe sobre la boda más esperada del 2026 en México

Fátima Bosch visitó zonas arqueológicas en la CDMX tras críticas de Lupita Jones por bailar en caravana de Tabasco

Mexicanos reaccionan al primer avance de ‘Avengers Doomsday’: “Capitán América regresa y tiene un hijo”

DEPORTES

Estos son todos los récords

Estos son todos los récords que podría romper Cristiano Ronaldo en el Mundial México 2026

NBA en vivo: los duelos de hoy 23 de diciembre

Quién es Alex Alcalá, joven promesa mexicana del Manchester City que llegaría a la Liga MX

¿Cómo quedó la Selección Mexicana en el último ranking FIFA del 2025 previo al Mundial 2026?

Este es el plan del Turco Mohamed para que Toluca logre el tricampeonato como el América