La SICT informa avance del 91 por ciento en Universidad Rosario Castellanos de Tlaxcala

Con una inversión pública de 130 millones de pesos, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) reporta que la construcción de la Universidad Nacional Rosario Castellanos plantel Teolocholco en el estado de Tlaxcala alcanza actualmente un 91 por ciento de avance.

La infraestructura, cuya entrega se encuentra en la etapa final, beneficiará a más de mil 600 estudiantes una vez que esté en funcionamiento, según datos difundidos por la SICT en www.sict.gob.mx.

El nuevo plantel ocupa una superficie de 13 mil 833 metros cuadrados, distribuidos en dos fases de desarrollo. Durante la primera etapa, se levantaron cuatro edificios principales: uno de ellos equipado con 20 aulas, con capacidad para 800 alumnos; otro destinado a laboratorios, que integra dos áreas de cómputo y dos áreas de especialidad; un auditorio diseñado para recibir a 300 personas y un espacio dedicado a biblioteca y administración. Además, el proyecto contempla la construcción de aulas tipo “B”, áreas verdes, una plaza cívica y estacionamientos.

El proceso de edificación ha tenido un impacto directo en la economía del municipio de San Luis Teolocholco, donde se han generado 450 empleos directos y 100 indirectos. La obra apunta a ofrecer, en su primera generación, mil 680 lugares disponibles, repartidos en dos turnos de 840 estudiantes cada uno, con instalaciones modernas, accesibles y orientadas a la formación profesional.

La oferta académica de la Universidad Rosario Castellanos (URC) en Tlaxcala abarca tanto licenciaturas presenciales como a distancia, entre las que destacan Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, Ciencias de la Comunicación, Psicología, Turismo, Administración y Comercio, así como Ciencias Ambientales para Zonas Urbanas.

Según la información presentada por la SICT, la puesta en marcha de este campus universitario representa una estrategia para atender el rezago educativo acumulado en la entidad durante décadas, abriendo nuevas opciones de capacitación profesional para la juventud tlaxcalteca.

Cuál es la historia de la Universidad Rosario Castellanos

La Universidad Rosario Castellanos (URC) es una institución pública y gratuita de educación superior en la Ciudad de México. Su creación oficial ocurrió en mayo de 2019 bajo el nombre de Instituto de Estudios Superiores “Rosario Castellanos” (IESRC), con el objetivo de ampliar el acceso a la educación universitaria y ofrecer programas académicos de calidad.

Durante sus primeros tres años, la institución logró una matrícula de más de 31 mil estudiantes, con una mayoría de mujeres, y casi 800 docentes. En este periodo egresaron los primeros 160 estudiantes en áreas como Ciencias Ambientales, Ciencias de Datos, Contaduría y Finanzas, Derecho y Seguridad Ciudadana, y Desarrollo Comunitario para Zonas Metropolitanas.

El 2 de diciembre de 2024 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que transformó al IESRC en la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC), como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, coordinado por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Esto permitió la expansión de la oferta académica y su presencia en distintas entidades federativas.