México

Desaparece en Guasave, Sinaloa, Jesús Guadalupe Camargo, joven activista por los derechos humanos

El joven ha sido parte de movimientos sociales tras el feminicidio de su madre y su hermana

Guardar
Diseño: (Jesús Tovar Sosa)
Diseño: (Jesús Tovar Sosa)

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa activó una ficha de localización para dar con el paradero de Jesús Guadalupe Camargo Loya, activista y defensor de derechos humanos, reportado como desaparecido desde el pasado 8 de diciembre de 2025 en el municipio de Guasave. El joven, de 24 años de edad, es parte de la diversidad LGBT+ y su caso ha generado preocupación entre colectivos sociales, feministas y de derechos humanos.

De acuerdo con la información oficial, Jesús Guadalupe fue visto por última vez el mismo día de su desaparición. El último contacto que se tuvo con él fue alrededor de las 21:00 horas, cuando sostuvo comunicación telefónica por última ocasión. Desde ese momento se desconoce su ubicación, por lo que familiares y personas cercanas dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en el inicio del protocolo de búsqueda.

Ficha de Búsqueda de Jesús
Ficha de Búsqueda de Jesús Guadalupe Camargo. Foto: (Redes sociales)

La ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda cuenta con la cédula RZN-0277-2025. En ella se detalla que Jesús Guadalupe Camargo Loya es de sexo masculino, mide aproximadamente 1.80 metros de estatura, es de tez morena clara, complexión mediana y rostro redondo. Como señas físicas adicionales presenta frente y boca grandes, cejas pobladas, ojos y nariz medianos, así como cabello lacio. Hasta el momento no se tiene información sobre la ropa que vestía al momento de su desaparición, ni se reportan tatuajes o señas particulares visibles.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con cualquier información que pueda contribuir a su localización, la compartan de manera confidencial. Los datos pueden proporcionarse al número telefónico 668 219 45 25 o al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx, habilitados por la Comisión Estatal de Búsqueda.

Jesús Guadalupe Camargo Loya es reconocido en Guasave por su labor como activista social. Fue creador del colectivo “En una sola voz y lucha”, espacio desde el cual impulsaba acciones de memoria y exigencia de justicia tras el feminicidio de su madre y su hermana, ocurrido en 2012. Diversos colectivos han destacado su participación constante en marchas, acompañamientos y actividades en favor de los derechos de grupos históricamente vulnerados.

El joven activista ha participado
El joven activista ha participado en diversos movimientos a favor de los derechos humanos. Foto: (Redes sociales)

Organizaciones como Sororas Guasave, Amapas Rebeldes, Rastreadoras de Guasave y el Comité Diversidad Guasave manifestaron su preocupación por la desaparición del activista, señalando que este hecho no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto de violencia estructural que afecta a quienes defienden los derechos humanos.

Asimismo, denunciaron una presunta falta de seguimiento inicial por parte de la Fiscalía General del Estado, al solicitar que fuera un familiar directo quien interpusiera la denuncia formal, pese a que Jesús Guadalupe se encontraba distanciado de su núcleo familiar.

Los colectivos reiteraron que el tiempo es un factor crucial en los casos de desaparición y exigieron la activación inmediata y efectiva de todos los mecanismos de búsqueda, subrayando la importancia de la participación ciudadana para lograr la pronta localización de Jesús Guadalupe Camargo Loya.

Temas Relacionados

ActivistaDerechos humanasGuasaveSinaloaPersonas desaparecidasmexico-noticias

Más Noticias

Atole de rosas: prepara esta exótica bebida fácilmente desde casa

Esta receta es ideal para acompañar los días de frío con un sabor diferente a lo rutinario

Atole de rosas: prepara esta

Las mejores frases emotivas para brindar en Navidad

Las reuniones de diciembre suelen incluir mensajes que resaltan la importancia de compartir y mirar hacia el futuro con optimismo, tanto en el ámbito familiar como en el profesional

Las mejores frases emotivas para

Detienen a hombre por presunto intento de feminicidio en Nezahualcóyotl

La intervención de los cuerpos de seguridad permitió la captura de un sujeto que intentó huir tras atacar a una mujer, quien recibió atención médica

Detienen a hombre por presunto

Operativo en Iztacalco tras asesinato de comerciante deja cuatro detenidos en Agrícola Pantitlán

Un despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió identificar y poner a disposición del Ministerio Público a cuatro personas

Operativo en Iztacalco tras asesinato

Cuál es la oración para rezar en la posada del día de hoy domingo 21 de diciembre

La tradición de las posadas fusiona la espiritualidad con la acción comunitaria, promoviendo valores de humildad y apoyo a los necesitados

Cuál es la oración para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan hallazgo del cuerpo de

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Esta es la novela en

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

Canciones de K-pop en iTunes México para reproducir hoy

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

DEPORTES

Javier Aquino se despide y

Javier Aquino se despide y cierra su ciclo dorado de 10 años al lado de Tigres

¿Ya le encontraron reemplazo a Santi Giménez?: este es el delantero al que Milán ya habría fichado

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios