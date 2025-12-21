Desaparece en Guasave, Sinaloa, Jesús Guadalupe Camargo, joven activista por los derechos humanos

Diseño: (Jesús Tovar Sosa)

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Sinaloa activó una ficha de localización para dar con el paradero de Jesús Guadalupe Camargo Loya, activista y defensor de derechos humanos, reportado como desaparecido desde el pasado 8 de diciembre de 2025 en el municipio de Guasave. El joven, de 24 años de edad, es parte de la diversidad LGBT+ y su caso ha generado preocupación entre colectivos sociales, feministas y de derechos humanos.

De acuerdo con la información oficial, Jesús Guadalupe fue visto por última vez el mismo día de su desaparición. El último contacto que se tuvo con él fue alrededor de las 21:00 horas, cuando sostuvo comunicación telefónica por última ocasión. Desde ese momento se desconoce su ubicación, por lo que familiares y personas cercanas dieron aviso a las autoridades, lo que derivó en el inicio del protocolo de búsqueda.

Ficha de Búsqueda de Jesús Guadalupe Camargo. Foto: (Redes sociales)

La ficha emitida por la Comisión Estatal de Búsqueda cuenta con la cédula RZN-0277-2025. En ella se detalla que Jesús Guadalupe Camargo Loya es de sexo masculino, mide aproximadamente 1.80 metros de estatura, es de tez morena clara, complexión mediana y rostro redondo. Como señas físicas adicionales presenta frente y boca grandes, cejas pobladas, ojos y nariz medianos, así como cabello lacio. Hasta el momento no se tiene información sobre la ropa que vestía al momento de su desaparición, ni se reportan tatuajes o señas particulares visibles.

Las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía para que, en caso de contar con cualquier información que pueda contribuir a su localización, la compartan de manera confidencial. Los datos pueden proporcionarse al número telefónico 668 219 45 25 o al correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx, habilitados por la Comisión Estatal de Búsqueda.

Jesús Guadalupe Camargo Loya es reconocido en Guasave por su labor como activista social. Fue creador del colectivo “En una sola voz y lucha”, espacio desde el cual impulsaba acciones de memoria y exigencia de justicia tras el feminicidio de su madre y su hermana, ocurrido en 2012. Diversos colectivos han destacado su participación constante en marchas, acompañamientos y actividades en favor de los derechos de grupos históricamente vulnerados.

El joven activista ha participado en diversos movimientos a favor de los derechos humanos. Foto: (Redes sociales)

Organizaciones como Sororas Guasave, Amapas Rebeldes, Rastreadoras de Guasave y el Comité Diversidad Guasave manifestaron su preocupación por la desaparición del activista, señalando que este hecho no puede analizarse de manera aislada, sino dentro de un contexto de violencia estructural que afecta a quienes defienden los derechos humanos.

Asimismo, denunciaron una presunta falta de seguimiento inicial por parte de la Fiscalía General del Estado, al solicitar que fuera un familiar directo quien interpusiera la denuncia formal, pese a que Jesús Guadalupe se encontraba distanciado de su núcleo familiar.

Los colectivos reiteraron que el tiempo es un factor crucial en los casos de desaparición y exigieron la activación inmediata y efectiva de todos los mecanismos de búsqueda, subrayando la importancia de la participación ciudadana para lograr la pronta localización de Jesús Guadalupe Camargo Loya.