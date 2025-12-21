México

Atole de rosas: prepara esta exótica bebida fácilmente desde casa

Esta receta es ideal para acompañar los días de frío con un sabor diferente a lo rutinario

Guardar
Foto: (Gemini IA)
Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, especialmente durante la temporada invernal y en celebraciones tradicionales. Elaborado a base de maíz, esta bebida caliente ha evolucionado con el tiempo y hoy en día existen múltiples variedades que incorporan sabores naturales, frutas y flores. Uno de los más llamativos y aromáticos es el atole de rosas, una preparación que destaca por su delicado sabor, su color rosado y su relación con festividades culturales y religiosas.

El atole de rosas se elabora principalmente con esencia o pétalos de rosa comestibles, ingredientes que aportan un aroma floral suave y un sabor ligeramente dulce. Esta bebida es común en ferias, celebraciones tradicionales y eventos especiales, y suele servirse caliente para acompañar pan dulce, tamales u otros antojitos mexicanos.

Usar estas flores le dará
Usar estas flores le dará un toque especial y elegante a la tradicional bebida mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

  • 1 litro de leche
  • 1 taza de agua
  • 3 cucharadas de fécula de maíz (maicena)
  • ½ taza de azúcar (ajustar al gusto)
  • 1 cucharadita de esencia de rosas comestible
  • Colorante vegetal rosa (opcional)
  • 1 raja de canela (opcional)
  • Pétalos de rosa comestibles para decorar (opcional)

Preparación:

  1. En un recipiente aparte, disuelve la fécula de maíz en la taza de agua fría, mezclando bien hasta evitar grumos. Reserva.
  2. En una olla mediana, calienta la leche a fuego medio. Si se desea un sabor más especiado, se puede agregar la raja de canela desde este punto.
  3. Cuando la leche esté caliente, incorpora poco a poco la mezcla de fécula disuelta, moviendo constantemente con una cuchara o batidor para evitar que se pegue o se formen grumos.
  4. Agrega el azúcar y continúa mezclando hasta que se disuelva por completo.
  5. Cocina a fuego medio-bajo sin dejar de mover, hasta que la mezcla espese y adquiera una consistencia cremosa.
  6. Retira la raja de canela, añade la esencia de rosas y, si se desea, unas gotas de colorante rosa para intensificar el tono. Mezcla bien y deja hervir por uno o dos minutos más.
  7. Retira del fuego y sirve caliente. Puedes decorar con pétalos de rosa comestibles para una mejor presentación.
Una bebida tradicional que se
Una bebida tradicional que se puede acompañar con cualquier postre en temporada de frío. Foto: (Gemini IA)

El atole de rosas es una bebida que combina tradición y creatividad, ideal para sorprender a la familia o invitados con un sabor diferente y elegante. Además de su atractivo visual, su aroma floral lo convierte en una opción especial para celebraciones o para disfrutar en una tarde fría.

Prepararlo en casa permite ajustar el dulzor y la intensidad del sabor, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas de la cocina mexicana.

Temas Relacionados

Atole de rosasRosasAtoleCocinmaBebidasmexico-recetas

Más Noticias

Desaparece en Guasave, Sinaloa, Jesús Guadalupe Camargo, joven activista por los derechos humanos

El joven ha sido parte de movimientos sociales tras el feminicidio de su madre y su hermana

Desaparece en Guasave, Sinaloa,

Las mejores frases emotivas para brindar en Navidad

Las reuniones de diciembre suelen incluir mensajes que resaltan la importancia de compartir y mirar hacia el futuro con optimismo, tanto en el ámbito familiar como en el profesional

Las mejores frases emotivas para

Detienen a hombre por presunto intento de feminicidio en Nezahualcóyotl

La intervención de los cuerpos de seguridad permitió la captura de un sujeto que intentó huir tras atacar a una mujer, quien recibió atención médica

Detienen a hombre por presunto

Operativo en Iztacalco tras asesinato de comerciante deja cuatro detenidos en Agrícola Pantitlán

Un despliegue de la Secretaría de Seguridad Ciudadana permitió identificar y poner a disposición del Ministerio Público a cuatro personas

Operativo en Iztacalco tras asesinato

Cuál es la oración para rezar en la posada del día de hoy domingo 21 de diciembre

La tradición de las posadas fusiona la espiritualidad con la acción comunitaria, promoviendo valores de humildad y apoyo a los necesitados

Cuál es la oración para
MÁS NOTICIAS

NARCO

Reportan hallazgo del cuerpo de

Reportan hallazgo del cuerpo de un elemento de la Guardia Nacional en carretera de Acapulco, tenía huellas de violencia

Detienen a dos sujetos vinculados al asesinato de un custodio en penal de Hermosillo, Sonora

Capturan a 17 civiles armados en Nuevo León, les aseguraron drones y material para elaborar explosivos

Marina decomisó cerca de 30 paquetes de cocaína cerca del puerto de Acapulco, Guerrero

Capturan a “La Piruja”, presunto integrante de alto rango de Los Rusos en Baja California

ENTRETENIMIENTO

Esta es la novela en

Esta es la novela en la que Dalílah Polanco y Mar Contreras se reencontrarán tras polémica en LCDLFMX

Canciones de K-pop en iTunes México para reproducir hoy

Trucos para tener las pestañas largas después de los 50 y lucir una mirada rejuvenecedora

Cuánto cuesta el boleto más caro para Marco Antonio Solís en el Estadio GNP Seguros de la CDMX

Conoce las 10 películas más populares en Disney+ México este fin de semana

DEPORTES

Javier Aquino se despide y

Javier Aquino se despide y cierra su ciclo dorado de 10 años al lado de Tigres

¿Ya le encontraron reemplazo a Santi Giménez?: este es el delantero al que Milán ya habría fichado

Chivas le dice adiós al “Cone”: este es el mensaje con el que Isaac Brizuela se despidió del Rebaño

Confirmado: Edson Álvarez se suma a la lista de lesionados del futbol mexicano rumbo al Mundial 2026

Guadalajara avanza en su preparación rumbo al Mundial 2026 con la apertura de su Centro de Voluntarios