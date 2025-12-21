Atole de rosas: prepara esta exótica bebida fácilmente desde casa

Foto: (Gemini IA)

El atole es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, especialmente durante la temporada invernal y en celebraciones tradicionales. Elaborado a base de maíz, esta bebida caliente ha evolucionado con el tiempo y hoy en día existen múltiples variedades que incorporan sabores naturales, frutas y flores. Uno de los más llamativos y aromáticos es el atole de rosas, una preparación que destaca por su delicado sabor, su color rosado y su relación con festividades culturales y religiosas.

El atole de rosas se elabora principalmente con esencia o pétalos de rosa comestibles, ingredientes que aportan un aroma floral suave y un sabor ligeramente dulce. Esta bebida es común en ferias, celebraciones tradicionales y eventos especiales, y suele servirse caliente para acompañar pan dulce, tamales u otros antojitos mexicanos.

Usar estas flores le dará un toque especial y elegante a la tradicional bebida mexicana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ingredientes:

1 litro de leche

1 taza de agua

3 cucharadas de fécula de maíz (maicena)

½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 cucharadita de esencia de rosas comestible

Colorante vegetal rosa (opcional)

1 raja de canela (opcional)

Pétalos de rosa comestibles para decorar (opcional)

Preparación:

En un recipiente aparte, disuelve la fécula de maíz en la taza de agua fría, mezclando bien hasta evitar grumos. Reserva. En una olla mediana, calienta la leche a fuego medio. Si se desea un sabor más especiado, se puede agregar la raja de canela desde este punto. Cuando la leche esté caliente, incorpora poco a poco la mezcla de fécula disuelta, moviendo constantemente con una cuchara o batidor para evitar que se pegue o se formen grumos. Agrega el azúcar y continúa mezclando hasta que se disuelva por completo. Cocina a fuego medio-bajo sin dejar de mover, hasta que la mezcla espese y adquiera una consistencia cremosa. Retira la raja de canela, añade la esencia de rosas y, si se desea, unas gotas de colorante rosa para intensificar el tono. Mezcla bien y deja hervir por uno o dos minutos más. Retira del fuego y sirve caliente. Puedes decorar con pétalos de rosa comestibles para una mejor presentación.

Una bebida tradicional que se puede acompañar con cualquier postre en temporada de frío. Foto: (Gemini IA)

El atole de rosas es una bebida que combina tradición y creatividad, ideal para sorprender a la familia o invitados con un sabor diferente y elegante. Además de su atractivo visual, su aroma floral lo convierte en una opción especial para celebraciones o para disfrutar en una tarde fría.

Prepararlo en casa permite ajustar el dulzor y la intensidad del sabor, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas de la cocina mexicana.