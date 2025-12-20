México

Se registra sismo en Pinotepa Nacional, Oaxaca

El sismo ocurrió a las 3:37 horas, a una distancia de 55 km de Pinotepa Nacional y tuvo una profundidad de 17.5 km

Guardar
La información preliminar señala que
La información preliminar señala que el sismo tuvo epicentro en Pinotepa Nacional. (Infobae)

El Servicio Sismológico Nacional (SSN) reportó un sismo de 4.0 de magnitud en el municipio de Pinotepa Nacional ubicado en Oaxaca.

De acuerdo con la información oficial preliminar, el movimiento telúrico ocurrió a las 3:37 de este 20 de diciembre a 55 km al suroeste del municipio y tuvo una profundidad de 17.5 km.

El lugar exacto donde ocurrió el movimiento telúrico se ubica en las coordenadas 16.05 grados de latitud y -98.474 grados de longitud.

Hasta el momento, autoridades no han informado sobre algún daño ocasionado por temblor registrado. Sin embargo, es importante mantenerse informado mediante canales oficiales ante alguna actualización o medida tomada al respecto.

La información entregada por la SSN es preliminar, por lo que los datos del sismo reportado puede ser actualizados por las autoridades posteriormente y cambiar a la ya publicada.

También es importante señalar que los sismos no se pueden predecir. No existe ningún método o tecnología actual que permita saber cuándo pasará un movimiento telúrico, enfatiza el SSN.

México se encuentra en un contexto tectónico en el cual se reportan decenas de sismos diarios, sin embargo, en la gran mayoría de los casos son de baja magnitud por lo que resultan imperceptibles.

La zona geográfica en donde
La zona geográfica en donde se ubica México lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

¿Cómo hacer una mochila de la vida?

Cuando se trata de eventos naturales que no se pueden predecir y que toman por sorpresa a la población, como el caso de los sismos, lo mejor siempre es la prevención, estar preparados.

Una de las diferentes maneras de estar prevenidos es teniendo a la mano una mochila de emergencia, también conocida como mochila de la vida, la cual preparas en casa con artículos esenciales y suficientes para las siguientes 72 horas.

Puedes adaptar tu mochila a cualquier tipo de emergencia y a las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas. Aquí te decimos cuáles son algunos de los artículos necesarios que debes guardar.

Alimentos no perecederos y agua embotellada

Encendedor o cerillos

Directorio de familiares, escuelas, servicios de emergencia y Protección Civil

Artículos personales de higiene

Dos o tres cambios de ropa

Ropa abrigadora

Botiquín de primeros auxilios

Medicinas

Radio portátil y lámpara con pilas de repuesto

Identificación y documentos importantes guardados en una memoria USB

Crayones por si necesitas escribir y que no se borre o corra la tinta

Herramientas para reparaciones sencillas y dinero en efectivo

Artículos de uso femenino

Silbato

Kit de herramientas

Copia de las llaves de tu casa

Fotos de los integrantes de la familia y las mascotas.

Es recomendable guardar tu mochila en un lugar de fácil acceso y tener otra en el automóvil o en tu trabajo.

Sismos en México

México está en constante riesgo de vivir un sismo de gran magnitud, como los sucedidos en 1985 y 2017, movimientos que provocaron varias desgracias en su haber. Y a pesar de ser los más recordados, no han sido los de mayor magnitud en el territorio.

El terremoto más fuerte registrado en la historia de México ocurrió el 28 de marzo de 1787 con epicentro en Oaxaca y tuvo una magnitud de 8.6. Lo cual no solamente logró que la tierra vibrara, sino que provocó un tsunami de 6 kilómetros tierra adentro.

Según un estudio del Centro de Instrumentación y Registro Sísmico (Cires) realizado en 2009, sobre el sismo del 28 de marzo de 1787 sugiere que grandes terremotos con magnitudes de 8.6 o mayores podrían ocurrir en los próximos años teniendo como epicentro las costas de México y Centroamérica, por estar ubicados en la Brecha de Guerrero que acumula una gran cantidad de energía.

Temblores como el de ese traen a la memoria de los mexicanos los peores recuerdos de 1985 y 2017, cuando toda Ciudad de México se paralizó ante las impactantes consecuencias que dejó cada uno.

El del 19 de septiembre de 1985 ocurrió a las 7:19 horas locales con una magnitud de 8.2 y con epicentro en el estado de Guerrero. Desde ese terremoto muchos pensaron que algo así no se repetiría. Pero ocurrió de nuevo 32 años después.

El del 2017 se registró a las 13:14 horas locales con epicentro en los límites de los estados de Puebla y Morelos y dejó un saldo de 369 muertes en el centro del país.

Temas Relacionados

SismoTemblor hoyServicio Sismológico Nacionalmexico-noticiasNoticias

Más Noticias

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

El crimen organizado mantiene alianzas con piratas en el Golfo de México, volviendo blanco de ataque a plataformas petroleras

Piratería y narcotráfico en México,

Cómo preparar el mejor gravy para tu cena de Navidad de manera sencilla en casa

Esta receta es esencial para darle a los platillos un toque más sofisticado y jugoso

Cómo preparar el mejor gravy

Disminuyen delitos de alto impacto en Nezahualcóyotl, gobierno municipal reconoce labor policial

El alcalde Adolfo Cerqueda celebró los resultados del trabajo conjunto entre instituciones locales y estatales

Disminuyen delitos de alto impacto

Incrementan acciones de Volaris tras acuerdo con Viva Aerobus

La creación de un holding conjunto permitiría a ambas compañías mantener sus marcas y rutas, optimizando costos y ampliando su presencia en la BMV y el NYSE

Incrementan acciones de Volaris tras

Atole de dulce de leche: cómo preparar esta deliciosa bebida, ideal para cuando hace frío

Esta receta se puede acompañar fácilmente con postres como pan e incluso con tamales

Atole de dulce de leche:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Piratería y narcotráfico en México,

Piratería y narcotráfico en México, la unión que permite traficar droga, extorsionar y robar buques

Atacan con explosivos a policías de Zacatecas, acusan represalia tras neutralización de 7 civiles armados

Aseguran bodega para la fabricación de vehículos blindados en Coahuayana, Michoacán: había 3 camiones tipo monstruo

Capturan en Quintana Roo a sujeto buscado por la DEA

Niegan amparo a Hernán Bermúdez Requena contra prisión preventiva, permanecerá en el Altiplano

ENTRETENIMIENTO

“Me la hicieron, chavales”: Aarón

“Me la hicieron, chavales”: Aarón Mercury es víctima de robo

Bad Bunny invita a Julieta Venegas para cantar juntos en su sexto concierto en México

Joanna Vega-Biestro rompe en llanto en Sale el Sol al recordar que será la primera Navidad sin su papá

Yolanda Andrade comparte emotivo video de su hospitalización: “La vida es sólo un rato”

Nodal y Ángela Aguilar presumen su millonaria casa pese a rumores de la violinista Esmeralda Camacho

DEPORTES

Entre Antuna, Córdova y ahora

Entre Antuna, Córdova y ahora Marcelo Flores: Pumas define sus opciones de refuerzo para 2026

Reportan que Nicolás Fonseca podría salir del Club León para jugar en el Inter de Miami

Santiago Giménez fue operado con éxito: este fue el mensaje que envió sobre su futuro

Tigres ajusta su plantel tras el Apertura 2025: altas, bajas y rumores

Fanki tomará acciones legales tras ciberataques en la preventa de boletos del México vs Portugal