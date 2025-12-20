Desfile por el Día del Policía provocará cierres viales en el Centro y Paseo de la Reforma en CDMX: rutas alternas

Desfile por el Día del Policía en la CDMX, habrá cierres viales (Jorge Contreras/Infobae México)

La Ciudad de México conmemorará el Día del Policía con un desfile oficial programado para este 21 de diciembre a las 08:30 horas, evento que implicará afectaciones viales en avenidas principales del centro y poniente de la capital, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX a través de sus redes oficiales.

El recorrido del desfile partirá de la Estela de Luz y avanzará por Paseo de la Reforma, con paso por puntos emblemáticos como el Ángel de la Independencia hasta llegar a la calle Lafragua para llegar al Monumento a la Revolución en la colonia Tabacalera.

A lo largo del trayecto participarán contingentes de la policía capitalina, con el objetivo de reconocer su labor en favor de la seguridad y la paz pública.

Arman operativo de seguridad vial

Delfile Día del Policía CDMX cierre vial Reforma (@OVIALCDMX/X)

Autoridades capitalinas detallaron que, debido al evento, se implementará un operativo especial de movilidad y seguridad, con cierres temporales y cortes a la circulación desde primeras horas de la mañana.

La SSC y la Secretaría de Movilidad (Semovi) exhortaron a la ciudadanía a anticipar sus traslados, considerar rutas alternas y atender las indicaciones del personal vial desplegado en la zona.

Entre las vialidades que presentarán mayores afectaciones se encuentran Paseo de la Reforma, Avenida Chapultepec, Circuito Interior en sus tramos cercanos al recorrido, así como cruces del Eje Central Lázaro Cárdenas.

Alternativas viales

Reporte vial cierre de calles CDMX (@OVIALCDMX/X)

Como alternativas, las autoridades recomiendan utilizar Avenida Chapultepec, Rivera de San Cosme, Circuito Bicentenario, Insurgentes Y Eje Central Lázaro Cárdenas, dependiendo del destino.

El desfile por el Día del Policía forma parte de las actividades institucionales para reconocer el trabajo de mujeres y hombres que integran la SSC, quienes realizan labores de prevención del delito, proximidad social y atención a emergencias. El evento contará con dispositivos de seguridad para garantizar el orden y la seguridad de asistentes y participantes.

La SSC recordó que la información actualizada sobre cierres, desvíos y tiempos de reapertura se difundirá en tiempo real mediante las cuentas oficiales @OVIALCDMX y @SSC_CDMX, así como a través del Orientador Vial. Asimismo, pidió a la población evitar la zona si no es estrictamente necesario circular por el área durante el horario del desfile.

Resumen

El 21 de diciembre se realizará el desfile por el Día del Policía en la CDMX.

El recorrido inicia en la Estela de Luz y concluye en el Monumento a la Revolución

Habrá cierres y afectaciones en Paseo de la Reforma y vialidades aledañas.

Autoridades recomiendan usar rutas alternas y anticipar traslados.

La información vial se actualizará en las cuentas oficiales de la SSC y OVIAL.