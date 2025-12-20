Bloqueos viales y manifestaciones en CDMX y Edomex hoy 20 de diciembre

21:23 hs

Hay afectaciones en estos tramos de carretera

Autopista México-Querétaro

Autopista México-Puebla

¿Qué haces en un embotellamiento?

En un embotellamiento de carretera, es fundamental mantener la calma y actuar con responsabilidad para garantizar la seguridad propia y la de los demás. Permanece atento al tráfico, manteniendo una distancia prudente con el vehículo de adelante para evitar colisiones por frenadas inesperadas. Utiliza correctamente las luces intermitentes si debes detenerte por completo o si percibes algún riesgo en la vía.

Evita cambiar de carril continuamente, ya que esto puede aumentar el caos y retrasar el flujo vehicular. Apaga el motor si la detención es prolongada para ahorrar combustible y reducir emisiones contaminantes. Mantén cerradas las puertas y ventanas del vehículo para prevenir ingresos no deseados, sobre todo en zonas con alta inseguridad.

Consulta aplicaciones de tráfico u opciones de navegación para identificar rutas alternativas en caso de que exista una vía más fluida disponible. Informa a tus contactos si el retraso impactará tus horarios.

Si viajas con niños o mascotas, verifica su estado y procura que permanezcan sentados y seguros. Conserva agua y algún refrigerio a mano, especialmente en rutas largas o bajo altas temperaturas. Evita usar el teléfono móvil mientras conduces. Solo hazlo cuando el auto esté detenido por completo y en un lugar seguro.