Bad Bunny invita a Julieta Venegas para cantar juntos en su sexto concierto en México

El cantante y la mexicana compartieron escenario en el Estadio GNP Seguros

Julieta Venegas y Bad Bunny
Julieta Venegas y Bad Bunny cantaron juntos en el GNP Seguros (capturas de pantalla)

Bad Bunny dará ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su Debi Tirar Más Fotos World Tour.

El sexto concierto se llevó a cabo el 19 de diciembre de 2025. El séptimo está programado para el sábado, mientras que el octavo se realizará el domingo.

Los conciertos de Bad Bunny han generado millones de dólares en derrama económica para CDMX, consolidando su impacto en la industria del entretenimiento local. La producción de los shows ha incluido pirotecnia, pantallas gigantes y dos escenarios, presentando un homenaje tanto a Puerto Rico como a la carrera del propio artista.

¿Qué canción cantaron Bad Bunny y Julieta Venegas?

Julieta Venegas quiere cantar con
Julieta Venegas quiere cantar con Bad Bunny en alguno de sus ocho conciertos en México. (Infobae México)

Bad Bunny ha contado con la participación de distintos invitados.

Durante el concierto del 19 de diciembre, el artista invitó al escenario a Julieta Venegas para interpretar el tema “Lo siento BB:/”, “Lento” y “Ojitos Lindos”.

Las 10 esenciales de Bad Bunny

Así se vivió el segundo
Así se vivió el segundo show de Benito en Ciudad de México (Foto: Ignacio Izquierdo)

Las canciones de Bad Bunny han marcado la música urbana en los últimos años, consolidando su figura como uno de los referentes principales del género latino. Estas son diez canciones esenciales para entender el fenómeno del artista puertorriqueño, de acuerdo con varias listas.

1. Soy Peor: Uno de los primeros éxitos que llevó al artista al reconocimiento masivo internacional.

2. Callaíta: Tema producido junto a Tainy, se convirtió en un clásico instantáneo del reguetón contemporáneo.

3. Yo Perreo Sola: Considerada un himno de autonomía y uno de los mayores éxitos del álbum “YHLQMDLG”.

4. Vete: Canción destacada por su lírica sobre las rupturas amorosas y su sonido innovador.

5. Safaera: Colaboración con Jowell & Randy y Ñengo Flow, celebrada por su ritmo frenético y estructura poco convencional.

6. Dákiti (con Jhay Cortez): Éxito global que dominó listas en varios países.

7. Mía (junto a Drake): Primer gran crossover internacional, fusionando español e inglés.

8. Tití Me Preguntó: Canción incluida en “Un Verano Sin Ti”, destacada por su base melódica y letras virales.

9. Amorfoda: Balada que muestra el lado más vulnerable de Bad Bunny, rompiendo las expectativas del género urbano.

10. La Canción (con J Balvin): Parte del álbum colaborativo “Oasis”, reconocida por su tono nostálgico.

Estos temas no solo han sido parte de los rankings globales, también reflejan la diversidad y el impacto de Bad Bunny.

