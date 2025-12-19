Cazzu agota boletos en los mismos recintos donde Ángela Aguilar no llenó su gira en EEUU

Internautas comparan el éxito de Cazzu en EEUU con el fracaso de Ángela Aguilar. (Instagram)

La gira “Latinaje” de Cazzu por Estados Unidos ha generado una reacción notable tanto entre el público hispanohablante como en la industria musical. A solo horas de abrirse la venta de boletos, la artista argentina agotó entradas en seis fechas lo que la llevó a abrir más.

Esta situación dio de qué hablar en redes sociales, en donde internautas notaron que varias de las presentaciones agendadas por la argentina coinciden con los recintos donde hace unas semanas se presentó Ángela Aguilar, quien tuvo dificultades para vender sus entradas, aplicando promociones o cancelando fechas.

Actualmente el estatus de las fechas agendadas de Cazzu es el siguiente:

(Instagram: Cazzu)

30 de abril: San José, California – San Jose Civic (Agotado)

1 de mayo: San Diego, California – Cal Coast Credit Union Open Air Theatre (Agotado)

2 de mayo: Inglewood, California – YouTube Theater (Agotado)

3 de mayo: Inglewood, California – YouTube Theater (Nueva fecha)

6 de mayo: Nueva York, Nueva York – The Theater at Madison Square Garden (Agotado)

8 de mayo: San Antonio, Texas – Boeing Center at Tech Port (Agotado)

9 de mayo: Irving, Texas – The Pavilion at Toyota Music Factory

10 de mayo: Houston, Texas – 713 Music Hall (Agotado)

El éxito de Cazzu y el fracaso de Ángela Aguilar

Medios locales reportaron poca demanda de entradas en varias localidades, a pesar de que se ofreció una promoción de paquetes con pagos diferidos. (Infobae México / Jesús Avilés)

De esas fechas, son al menos tres los recintos en Estados Unidos que Ángela Aguilar también incluyó en su gira Libre Corazón 2025:

San Jose Civic (San José, California)

En este recinto, la menor de la dinastía Aguilar registró baja venta, nunca logró agotar boletos y se recurrió a promociones y ventas diferidas.

The Pavilion at Toyota Music Factory (Irving/Dallas, Texas)

Fue la sede donde la hija de Pepe Aguilar inició su gira en noviembre. Videos y reportes mostraron asientos vacíos y aforo incompleto, incluso con promociones en los tickets de última hora.

713 Music Hall (Houston, Texas)

Ángela Aguilar sufrió ventas por debajo del aforo; no llenó el recinto y la disponibilidad de boletos se mantuvo alta antes del evento.

El paso de Ángela Aguilar por Estados Unidos con su gira “Libre Corazón” estuvo marcado por una serie de complicaciones en la venta de boletos y ajustes en la agenda. La artista anunció inicialmente 17 fechas en teatros y auditorios de mediano tamaño, con la promesa de donar parte de las ganancias a comunidades migrantes.

Cazzu habla sobre la autenticidad y no parecerse a otros artistas. En redes recuerdan a Ángela Aguilar. (Capturas de pantalla)

En varias ciudades, la venta de entradas fue menor a la esperada, lo que motivó la implementación de promociones, descuentos y paquetes con pagos diferidos. Algunas sedes, como el Ritz Theatre de Nueva Jersey y el Pearl Concert Theater de Las Vegas, tuvieron que reducir su capacidad ofertada para adecuarse a la baja demanda. Ticketmaster notificó oficialmente la cancelación de varias fechas y gestionó reembolsos para quienes habían adquirido boletos en ciudades como Indianápolis, Chicago y Denver.

Durante los conciertos que sí se realizaron. Solo algunos shows lograron superar el 70% del aforo, mientras otros apenas superaron la mitad de la capacidad disponible.

La combinación de baja demanda, presión por la coyuntura mediática y estrategias de venta de emergencia dejó la gira de Ángela Aguilar en medio de la polémica, recibiendo duras críticas.

Reacciones de fans

Cazzu y Ángela Aguilar. (Billboard / Premios Juventud)

El fenómeno de contraste entre ambas artistas se trasladó rápidamente a plataformas sociales, con comentarios como:

“Sold Out y no regalando boletos como una que conocemos”

“La que puede, puede y la que no, se pone a regalar boletos”

“Les toca soportar”

“El reflejo de todo tu esfuerzo y talento, rómpela Juli”

“Como que Cazzu sí está agotando su tour, pero ella no es nieta de Floorrr Silvestre”

“Qué pasó Angelitas, no que en USA se acostumbra ir a comprar el mero día del concierto”

“En mayo que según se casan por la iglesia y Cazzu estará brillando en USA”

“La Jefa devoró”