Atole de canela: cómo preparar esta deliciosa bebida de manera sencilla en casa

Foto: (Gemini IA)

El atole de canela es una de las bebidas más representativas de la gastronomía mexicana, especialmente durante la temporada de frío y en celebraciones tradicionales. Su origen se remonta a la época prehispánica, cuando los pueblos originarios preparaban bebidas calientes a base de maíz. Con la llegada de la canela durante la colonia, la receta evolucionó hasta convertirse en el atole dulce y aromático que hoy se disfruta en todo el país.

Además de su sabor reconfortante, el atole de canela es valorado por su sencillez y por los ingredientes accesibles que lo componen. Se trata de una bebida espesa, caliente y ligeramente dulce, ideal para acompañar tamales, pan dulce o simplemente para iniciar el día con energía. La canela aporta un aroma característico y propiedades digestivas, mientras que el maíz proporciona saciedad y calor corporal.

La canela de dará un toque especial a la clásica bebida mexicana. Foto: (iStock)

Ingredientes:

1 litro de agua

1 raja grande de canela

½ taza de masa de maíz

½ taza de azúcar (ajustar al gusto)

1 taza de leche (opcional, para una textura más cremosa)

1 pizca de sal

Preparación:

En una olla, coloca el litro de agua junto con la raja de canela y lleva a fuego medio hasta que hierva. Deja hervir durante cinco minutos para que la canela libere su aroma y sabor. Mientras tanto, disuelve la masa de maíz en una taza de agua fría, mezclando bien hasta eliminar cualquier grumo. Este paso es fundamental para lograr una textura uniforme. Retira la raja de canela del agua hirviendo y baja el fuego. Agrega poco a poco la masa disuelta, sin dejar de mover con una cuchara o batidor para evitar que se pegue o se formen grumos. Incorpora el azúcar y la pizca de sal, y continúa moviendo constantemente. Si deseas un atole más cremoso, añade la taza de leche y mezcla bien. Cocina a fuego bajo durante 10 a 15 minutos, moviendo de manera constante, hasta que el atole espese y tenga una consistencia suave y homogénea. Sirve caliente y, si lo prefieres, espolvorea un poco de canela en polvo al final.

El atole de canela es una de las bebidas más reconfortantes por su delicioso sabor. Foto: (Gemini IA)

El atole de canela puede adaptarse según los gustos personales. Algunas personas sustituyen el azúcar por piloncillo para un sabor más profundo, mientras que otras utilizan fécula de maíz en lugar de masa para una preparación más rápida. También es posible aromatizarlo con vainilla o ralladura de naranja.

Más allá de la receta, el atole de canela representa un momento de convivencia y tradición. Prepararlo en casa no sólo permite disfrutar de una bebida caliente y nutritiva, sino también mantener vivas las costumbres culinarias que forman parte de la identidad cultural de México.