Sheinbaum rechaza criminalización de migrantes en Chile tras advertencia de presidente electo: “Es un acto de poca humanidad”

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó la propuesta de José Antonio Kast, presidente electo de Chile, sobre implementar diversas medidas en contra de los migrantes en ese país, similares a las que ha realizado el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.
En su conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’, la mandataria afirmó que criminalizar a los migrantes “no solamente es un acto de poca humanidad, sino que genera problemas”, por lo que reiteró el llamado a optar por la atención a las casusas, a la inversión y la cooperación entre países, para evitar la migración.
“Siempre hemos planteado desde la transformación que la mejor forma de disminuir la migración es invertir en los países, ayudar, proteger a las personas, evitar la pobreza, la desigualdad, por que la gente no migra por gusto, bueno, habrá un porcentaje que lo haga, la mayoría migra por necesidad y nosotros nunca vamos a estar de acuerdo con la acciones que criminalicen a las y los migrantes.
“Nuestra posición es que tiene que haber cooperación para el desarrollo siempre de cualquier país hacia otro y al mismo tiempo la protección de las y los migrantes, y siempre dar una alternativa”, dijo en Palacio Nacional.
Sheinbaum Pardo destacó que en México, el gobierno busca ofrecer diversas alternativas a los migrantes, que van desde repatriarlos hasta otorgarles un empleo, asegurando que esta medida ha dado buenos resultados.
“A los migrantes que llegan a México, de otros países, buscamos darles alternativas de empleo en México si así lo desean o de repatriarlos, de regresarlos a sus países con el apoyo del gobierno en caso de que así lo deseen hacer y ha funcionado, entonces esa siempre va a hacer nuestra posición”, concluyó.