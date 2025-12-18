México

“Maestro manipulador”: los mensajes que Ángela Aguilar compartió en plena polémica con Nodal y su violinista

Tras la viralización de videos y rumores sobre la cercanía de Nodal y Esmeralda Camacho, Ángela Aguilar publicó indirectas en Instagram

El triángulo entre Ángela Aguilar,
El triángulo entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y la violinista Esmeralda Camacho ha dado de qué hablar. (Capturas de pantalla)

La controversia mediática que involucra a Christian Nodal, Ángela Aguilar y la violinista Esmeralda Camacho mantiene a los protagonistas en el centro de la discusión en las redes sociales.

En las últimas semanas, Christian Nodal y Ángela Aguilar han sido objeto de atención tras la proliferación de videos en TikTok y otras plataformas que alimentan especulaciones sobre una dinámica que iría más allá del plano laboral entre el cantante sonorense y la violinista Esmeralda Camacho.

Esmeralda Camacho, identificada también como Esmeralda Canapé en redes sociales, es una violinista profesional reconocida por su formación musical en la escena del regional mexicano. Antes de integrarse al equipo de Christian Nodal, Camacho colaboró con agrupaciones como El Mago de Oz, Belanova y la Orquesta Sinfónica de Zapopan. Su versatilidad le permitió participar tanto en formatos de concierto como en propuestas de cuerdas con sonidos electrónicos.

El compositor sonorense vuelve a
El compositor sonorense vuelve a ser vinculado sentimentalmente con una mujer, esta vez Esmeralda Camacho, violinista que lo acompaña en su tour. (Captura de pantalla, Facebook)

El foco mediático en torno a la violinista creció tras la difusión de videos donde se observa una aparente cercanía e interacción con Nodal durante presentaciones en vivo, donde él le da a beber tequila; y otros donde ella y otra compañera se burlan cuando Ángela Aguilar aparece en el escenario junto a Nodal y lo besa.

Tras esos videos, la violinista ha dejado de aparecer en algunos conciertos recientes del “Pa’l Cora Tour”. Esta ausencia llevó a muchos usuarios en redes a especular que Ángela Aguilar habría influido para que la retiraran de la banda, aunque no existe ninguna confirmación oficial sobre el motivo.

Esmeralda Camacho sería la misteriosa
Esmeralda Camacho sería la misteriosa Rebeca mencionada por Nodal (ig/esmeralda_canape)(Especial Infobae)

Además de estos rumores, la conversación pública se ha alimentado con otros elementos: algunos fanáticos notaron que en los Latin Grammy, Nodal agradeció a una persona llamada “Rebeca”, otro de los nombres de Esmeralda, pero en ese mismo evento no mencionó a Ángela Aguilar.

También se difundió en redes una pintura realizada por Nodal que, según ciertas interpretaciones, incluiría detalles relacionados con la violinista, aunque ello no ha sido confirmado.

“Manipulador”

En este ambiente de rumores, Ángela Aguilar compartió este miércoles dos historias en Instagram que siguen despertando especulaciones. La primera, con un fragmento en inglés de la canción “Euphoria” de Kendrick Lamar:

“Know you a master manipulator and habitual liar too / But don’t tell no lie about me and I won’t tell truths ‘bout you”.

(Instagram: Ángela Aguilar)
(Instagram: Ángela Aguilar)

La traducción corresponde a:

“Sé que eres un maestro manipulador y también un mentiroso habitual. Pero no digas mentiras sobre mí y yo no diré verdades sobre ti”.

La segunda contenía un mensaje religioso:

“Pray for them still. The bravest and purest thing you can do to someone who hurts you is to pray for them still. No, it’s not exempting them from the consequences of their actions, but it’s you allowing yourself to live in God’s freedom”.

En español:

“Reza por ellos aún. Lo más valiente y puro que puedes hacer por alguien que te lastima es seguir rezando por esa persona. Eso no los exime de las consecuencias de sus acciones, pero te permite a ti vivir en la libertad de Dios”.

(Instagram: Ángela Aguilar)
(Instagram: Ángela Aguilar)

Ambos mensajes fueron comentador por usuarios, quienes especularon sobre posibles destinatarios y motivos. Para algunos, las frases funcionarían como indirectas hacia Nodal y la violinista; para otros, podrían ser respuestas generales a la atención mediática o a la prensa por los constantes rumores que hay sobre Ángela y su relación con Nodal desde que éste rompió con Cazzu.

