Quién es María Elisa Gallegos, la actriz que interpretará a la srta. Miel en Matilda, el Musical

Una producción teatral que esta generando mucha expectativa y emoción a los seguidores por la calidad de actores que la van a conformar

María Elisa Gallegos será la encargada de dar vida al icónico personaje de Srta. Honey en Matilda el Musical - (Instagram/ @matildamusical_mx)

María Elisa Gallegos se ha consolidado como una de las actrices más versátiles del teatro musical en México. Originaria de Sonora, combina canto, actuación y baile, destacando tanto en montajes teatrales como en proyectos de doblaje y televisión.

Su capacidad para interpretar distintos personajes la ha posicionado como una figura reconocida dentro de la escena artística nacional.

Recientemente se anunció que Gallegos formará parte del elenco de “Matilda, el Musical”, donde dará vida a la entrañable Srta. Miel.

El papel de la Srta. Miel y su interpretación

Un anuncio que emociona a los seguidores teatrales - (Instagram/@mariaelisaga)

La actriz ha participado en producciones reconocidas como “Vaselina”, “Hoy no me puedo levantar” y “Mentiras, el Musical”, mostrando siempre un rango interpretativo amplio y consistente.

Su trayectoria incluye reconocimientos importantes, como el Premio Metropolitano de Teatro por su actuación en HNMPL, y participación en el reality La Voz México.

Estos logros reflejan la experiencia y el talento que aportará a la nueva producción de Alex Gou, consolidando su posición como una de las intérpretes más destacadas de su generación.

En “Matilda, el Musical”, el personaje de la Srta. Miel será compartido entre María Elisa Gallegos y Gloria Aura.

Gallegos ha destacado por su capacidad de conectar con el público a través de la emoción y la expresión corporal, lo que permitirá recrear la esencia de la Srta. Miel en cada escena.

El elenco completo y sus roles principales

Grandes artistas conforman el elenco de Matilda el Musical México. (Instagram/ @matildamusical_mx)

El anuncio del elenco de “Matilda, el Musical” sorprendió por la diversidad y experiencia de sus integrantes. Jaime Camil interpretará a Tronchatoro, mientras que Ricardo Margaleff dará vida al Sr. Wormwood y Verónica Jaspeado a la Sra. Wormwood, Gisela Sehedi será la Sra. Phelps.

Cada intérprete aporta un enfoque único a su personaje, contribuyendo a una puesta en escena equilibrada y dinámica.

El elenco refleja una propuesta capaz de captar tanto a público familiar como a seguidores del teatro musical. Esto asegura que la producción tenga un nivel artístico consistente y atractivo.

La trayectoria y logros de María Elisa Gallegos

María Elisa Gallegos tiene una trayectoria que ya la ha consolidado como un referente del teatro musical en México -(Instagram/@mariaelisaga)

María Elisa Gallegos ha participado en producciones que requieren habilidades de canto, actuación y baile. Su trabajo en los musicales que ha colaborado demuestra su capacidad de asumir papeles exigentes y variados.

El reconocimiento obtenido a lo largo de su carrera, incluyendo premios y menciones destacadas, la posiciona como una de las actrices más destacadas de la escena musical nacional actual.

