¿Qué causó el choque entre diputadas en plena sesión del Congreso de la Ciudad de México?

Morena defendió la reforma alegando simplificación de estructuras y reducción de burocracia.

La confrontación registrada en plena sesión del Congreso de la Ciudad de México tuvo como detonante la aprobación de una reforma constitucional que extingue al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

La decisión, impulsada por Morena y sus aliados, provocó el rechazo frontal de la oposición, que acusó un retroceso en materia de transparencia y autonomía institucional, y derivó en protestas, abandono del pleno y enfrentamientos físicos entre legisladoras.

El motivo del conflicto: la desaparición del INFO CDMX

El origen de la tensión fue la aprobación del dictamen que elimina al INFO CDMX como organismo constitucional autónomo y lo sustituye por un órgano desconcentrado sectorizado a la Secretaría de la Contraloría General.

La polémica se intensificó cuando Morena incorporó, a última hora, una reserva para que el nuevo órgano garante quedara integrado por un solo comisionado, en lugar de un pleno colegiado.

El INFO CDMX protegía la autonomía y el derecho ciudadano a la información en la capital.

Diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano señalaron que este cambio elimina contrapesos y limita el derecho ciudadano de acceso a la información pública.

En protesta, las bancadas opositoras abandonaron la sesión antes de la votación, que se realizó con 45 votos a favor de Morena y aliados.

¿Qué es el INFO CDMX y cuál era su función?

Con 19 años de existencia, el INFO CDMX ha sido el organismo encargado de garantizar en la capital el acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Entre sus principales atribuciones se encuentran:

Resolver recursos de revisión cuando una autoridad no responde adecuadamente a una solicitud.

Supervisar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de las dependencias.

Regular el tratamiento de datos personales.

Brindar capacitación y asesoría a servidores públicos y ciudadanía.

Su diseño como organismo autónomo buscaba asegurar independencia frente a los poderes públicos que debía vigilar.

El cambio hacia un órgano desconcentrado podría debilitar la autonomía que tuvo el INFO CDMX por casi dos décadas.

Consecuencias de su extinción y el nuevo modelo

La reforma prevé que las funciones del INFO CDMX pasen a un órgano desconcentrado adscrito a la Contraloría capitalina, que, de acuerdo con reportes, se denominará “Transparencia para el Pueblo de la Ciudad de México”.

Aunque el dictamen garantiza el respeto a los derechos laborales del personal y establece un periodo de transición de hasta seis meses, la oposición advierte riesgos claros.

Entre las principales implicaciones señaladas están:

Pérdida de autonomía al quedar bajo control del Ejecutivo local.

Concentración de decisiones en un solo comisionado.

Debilitamiento del sistema de rendición de cuentas.

Incertidumbre en la resolución de recursos de revisión durante la transición.

Desde Morena, en contraste, se argumenta que la reforma no elimina derechos, sino que simplifica estructuras, reduce burocracia y optimiza recursos, en línea con la política de austeridad y con la reforma federal que extinguió al INAI.

De la protesta al enfrentamiento entre diputadas

El clima de tensión escaló cuando diputadas del PAN tomaron la tribuna al enterarse de la reserva que dejaba al nuevo órgano con un solo comisionado.

Confrontación entre bancadas del PAN y Morena durante debate sobre el InfoCDMX Crédito: Congreso de la Ciudad de México

Posteriormente, manifestantes y legisladoras portaron pancartas en defensa de la autonomía del INFO CDMX.

El debate derivó en empujones, jaloneos y golpes entre diputadas y diputados, lo que obligó a suspender momentáneamente la sesión.

Pese a los incidentes, el dictamen fue aprobado en lo general, sellando la desaparición del INFO CDMX y dejando una sesión marcada por la polarización y la violencia política en el Congreso capitalino.