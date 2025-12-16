Critican a Ángela Aguilar tras adelantar segunda parte de su gira Libre Corazón con Pepe Aguilar

Durante su último concierto en Las Vegas, la cantante reveló que posiblemente el tour continúe en 2026. (Facebook Pepe Aguilar)

Ángela Aguilar se encuentra nuevamente en medio de la polémica pues sorprendió a su público tras anunciar que la gira Libre Corazón podría tener una segunda parte. El anuncio se produjo durante su último show en Las Vegas, donde la intérprete de regional mexicano dejó entrever sus planes futuros entre risas y comentarios familiares.

Durante una pausa en el concierto, la hija de Pepe Aguilar expresó su deseo de continuar el recorrido de su actual tour: “Ya la siguiente... si Dios quiere y Dios nos presta vida, para la siguiente parte de esta gira, que ustedes no saben, pero creo que va a haber una siguiente parte de esta gira”, compartió la artista.

Ángela Aguilar reveló que posiblemente su padre aprticipe con ella. (Captura de pantalla)

Libre Corazón, representó la primera serie de presentaciones que Ángela Aguilar realizó totalmente en solitario en los Estados Unidos. El ciclo de conciertos tenía en agenda 17 fechas en ciudades principales como Chicago, San Antonio, Houston y Denver, aunque varias funciones fueron canceladas antes del cierre en Las Vegas el pasado spabado 13 de diciembre.

“Le voy a tener que llamar a mi papá para que me acompañe a algunos shows. Pero luego me acompaña y dice unas cosas muy funables. Entonces le tenemos que quitar el teléfono y pasarle el micrófono”, expresó la cantante.

“Claramente necesita al Papa para llenar”, “Regalarán más boletos”, “Le falta mucha preparación”, “Amenaza con seguir”, “La jefa le va a enseñar a llenar conciertos”, “Que se tome vacaciones”, son algunos de los comentarios que se leen en redes sociales.

El entorno digital no ha tardado en reaccionar ante la noticia. Usuarios en plataformas como TikTok y X especulan sobre las razones detrás de esta decisión. Parte de los comentarios sugieren que el anuncio busca mantener presencia ya que recientemente la artista Cazzu, recientemente dio a conocer su propia gira en Estados Unidos para 2026.

La cantante ha sido criticada tras confirmar una posible gira en 2026. (Captura de pantalla @karla.monsivais)

Latinaje Tour 2026 confirmó al menos siete fechas en distintas ciudades de EEUU con fecha para mayo de 2026. Un mes que ha provocado gran controversia ya que se ha mencionado bastante, ya que fue en mayo de 2024 que se dio la polémica separación con Christian Nodal, quien pocas semanas más tarde habría contraído matrimonio con Ángela Aguilar.

Después de lanzar su tercer álbum de estudio, Latinaje, es así como Julieta Cazzuchelli se alista para llevar a cabo su primera serie de conciertos en EEUU. La gira comenzará el 30 de abril en el San Jose Civic de San José, California. El recorrido contempla paradas en varias ciudades importantes, como Los Ángeles y Nueva York, y concluirá el 10 de mayo en el 713 Music Hall de Houston, Texas.