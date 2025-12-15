México

Resultados del Tris: ganadores y números premiados de hoy 14 de diciembre

El sorteo de Tris se lleva a cabo cinco ocasiones al día, desde las 13:00 horas y hasta las 21:00 horas, de lunes a domingo. Esta es la combinación ganadora de los sorteos de hoy

Guardar
Gracias a sus diversas modalidades,
Gracias a sus diversas modalidades, con Tris tienes la oportunidad de ganar hasta los 5 millones de pesos (Infobae/Jovani Pérez)

La espera ha llegado a su fin: los resultados ganadores de todos los sorteos de Tris han sido revelados por la Lotería Nacional, desatando un torbellino de expectativas entre los participantes, quienes tienen la posibilidad de ganar miles de pesos en premios.

Protege bien tu boleto, es muy valioso porque es el comprobante oficial para cobrar el dinero en caso de que resultes ganador, mantenlo en un lugar seguro y procura que no se maltrate.

Recuerda que tienes únicamente 60 días naturales, contados a partir del día siguiente de la publicación del concurso correspondiente, para recibir tu premio. Una vez pasado dicho plazo, el derecho al cobro del premio habrá expirado y su destino final será la Tesorería de la Federación para beneficio de la Asistencia Pública.

Todos los premios se dan en moneda nacional y en los términos establecidos en el reverso del boleto así como el reglamento del sorteo o de que se trate. Pronósticos Para la Asistencia Pública retendrá el impuesto de acuerdo a lo estipulado en el artículo 163 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.

Números ganadores del Tris

Tris Medio Día

Sorteo: 35263

Resultado: 33478

Tris De las Tres

Sorteo: 35264

Resultado: 54603

Tris Extra

Sorteo: 35265

Resultado: 16786

Tris De las Siete

Sorteo: 35266

Resultado: 92073

Tris Clásico

Sorteo: 35267

Resultado: 14897

De lunes a domingo, cinco veces al día, se divulgan los ganadores del sorteo de Tris dependiendo su modalidad.

Las modalidades son: Tris Mediodía, que lleva a cabo a las 13:00 horas; el Tris de las Tres, que se hace a las 15:00 horas; Tris Extra que se efectúa a las 17:00 horas; el Tris de las Siete que realiza a las 19:00 horas; y el Tris Clásico, que es a las 21:00 horas.

Que documentos necesito para reclamar un premio de Tris

Los ganadores de los sorteos
Los ganadores de los sorteos de Tris (Cuartoscuro)

Para reclamar un premio de Tris, generalmente necesitas presentar los siguientes documentos:

El boleto ganador o constancia de participación correspondiente.

Identificación oficial vigente, como credencial de elector (INE), pasaporte, cédula profesional, cartilla militar, o identificaciones aceptadas similares.

Comprobante de domicilio reciente, no mayor a tres meses.

CURP (Clave Única de Registro de Población).

RFC (Registro Federal de Contribuyentes).

En algunos casos, la constancia de situación fiscal, especialmente para premios mayores.

Es posible que te pidan también el estado de cuenta bancario para depósitos directos, si cobras en las oficinas o bancos autorizados.

Además, para premios mayores a 9,999.99 pesos, el trámite se atiende en oficinas de Lotería Nacional o bancos autorizados y en premios grandes pueden requerir formalidades adicionales como pago ante notario público.

Es importante conservar el boleto sin alteraciones y presentarlo junto con la documentación completa para que el pago se realice sin inconvenientes. También, el plazo para cobrar suele ser de 60 días naturales desde el sorteo.

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

TrisPronósticosmexico-loteriasNoticias

Más Noticias

Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025 con penal de Alexis Vega

En una extensa y cardiaca final, los Diablos Rojos lograron la victoria en muerte súbita con un marcador 9 - 8 en penales

Toluca se corona bicampeón del

Qué beneficios tienen las nueces y por qué se recomienda consumir todos los días

Este alimento aporta energía y se puede realizar en varias presentaciones

Qué beneficios tienen las nueces

Melate, Revancha y Revanchita resultados de hoy 14 de diciembre

Como todos los domingo, aquí están los ganadores del sorteo Melate de la lotería mexicana

Melate, Revancha y Revanchita resultados

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Casi 40 armas de fuego y chalecos tácticos fueron incautados

Ataque armado contra Guardia Nacional

SRE felicita a José Antonio Kast como presidente electo de Chile

La presidenta Sheinbaum también mandó un mensaje positivo al político chileno

SRE felicita a José Antonio
MÁS NOTICIAS

NARCO

Ataque armado contra Guardia Nacional

Ataque armado contra Guardia Nacional deja arsenal y drogas aseguradas en Chihuahua

Trasladan a 25 reos de Michoacán a penales federales por su liderazgo negativo y capacidad de corromper

Identifican 8 grupos criminales relacionados al robo contra transportistas en Edomex: sus nombres y dónde operan

El Cártel Jalisco Nueva Generación y otras 4 organizaciones más son señaladas por extorsionar a los limoneros en Michoacán

Cae “Jaguar” en Culiacán, líder de célula delictiva ligada a Los Mayos del Cártel de Sinaloa

ENTRETENIMIENTO

Maribel Guardia corrió peligro en

Maribel Guardia corrió peligro en mar abierto tras consumir alcohol: “Julián me salvó desde arriba”

Wendy Guevara revela información sobre los nuevos habitantes de La Casa de los Famosos México 4

Tras su divorcio de Otto Padrón, Angélica Vale toca el tema de las infidelidades: “Son mensajes que sí duelen”

Hijo de Pedro Torres y Lucía Méndez pide por la salud del productor: “Estamos orando”

A cuatro meses de su ruptura, Lalo Salazar admite querer mucho a Laura Flores: “No sé por qué no cuajó”

DEPORTES

Toluca se corona bicampeón del

Toluca se corona bicampeón del Apertura 2025 con penal de Alexis Vega

Gignac es agredido por un aficionado de Toluca: así fue el momento en que golpearon al delantero de Tigres

Por qué Sebastián Córdova se perderá la final Toluca vs Tigres del Apertura 2025

Así fue como Marco Verde sumó su cuarto triunfo como boxeador profesional ante Raphael Igbokwe

Minnesota Vikings vs Dallas Cowboys: cuándo y dónde ver en México