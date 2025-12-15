México

Cuál es el precio de las monedas de oro y plata en los distribuidores autorizados por Banxico

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son lo que determina el costo de las piezas de estos metales preciosos

Los precios internacionales y el tipo de cambio del dólar son los que definen la cotización de estas piezas (Infobae)

Ya sea como para ahorrar sin verse tan afectado por la inflación, un activo para invertir o simplemente para realizar un obsequio, las monedas de oro y plata son una buena opción.

Sin embargo, el precio de estas piezas hechas con estos metales preciosos cambian continuamente, pueden subir o bajar a causa de su cotización a nivel internacional y el tipo de cambio del peso frente al dólar.

No importa si tratas de comprarlas o venderlas, aquí están el valor de las monedas de oro y plata para este lunes 15 de diciembre.

Centenarios y onzas

El Banco de México (Banxico) publica una lista de vendedores autorizados de oro y plata a nivel nacional, conformada principalmente por bancos, aunque también cuenta con otras opciones.

Varias de estas instituciones bancarias tienen un apartado en sus páginas oficiales con el costo en venta y compra de sus metales preciosos.

El oro y la plata son dos de los metales preciosos más codiciados por inversionistas y coleccionistas (REUTERS/Ilya Naymushin)

Citibanamex incluye en su sección de divisas el precio del Centenario de oro, el cual compra en 82.900 pesos y vende en 95.900 pesos, este lunes.

Banco Azteca, por su parte, tiene el valor de la Onza Libertad de plata, que compran por 1.167 pesos y venden en 1.267 pesos, este 15 de diciembre.

Mientras que Banorte tiene todo un apartado de metales en el que cotiza el Centenario de oro a 84.628 pesos en compra y 100.228 pesos en venta; el Azteca de oro en 33.854 pesos la compra y 39.892 la venta; el Hidalgo de oro en 16.927 pesos en compra y 19.946 pesos en venta; y la Onza libertad de plata en 1480.3 pesos la venta y 971.5 pesos la compra, para hoy.

BanRegio únicamente incluye el precio de venta del Centenario de oro y de la Onza Liberad de plata, en 101.931 pesos y 1327 pesos, respectivamente, este lunes.

En el resto de los distribuidores autorizados se tiene que acudir a la sucursal para saber más de su oferta de monedas de oro y plata.

Requisitos para comprar y vender oro o plata

Las monedas de oro y plata "oficiales" son autorizadas por Banxico (REUTERS/Henry Romero)

Si quieres comprar o vender plata u oro, tienes que saber que existen una serie de requisitos para conseguirlo, mismos que cambian dependiendo el distribuidor.

Sin embargo, hay algunos requerimientos generales que no varían o lo hacen muy poco sin importar el banco como lo son:

Presentar una identificación oficial, en muchos casos se limitan a la credencial de elector.

Acudir de forma presencial a la sucursal del distribuidor, principalmente cuando se busca vender algunos de los metales preciosos.

Las piezas presentadas para vender deben que estar en buen estado, es decir, que no estén golpeadas, rayadas o mutiladas.

Las versiones de las monedas de oro y plata que se trata vender deben que estar autorizadas por el banco.

Requisitos para comprar y vender monedas de oro y plata (Infobae)

Cabe mencionar que la mayoría de los bancos autorizados por Banxico para vender monedas de oro y plata ponen límites en la compra o venta a quienes no son clientes.

Por ejemplo, BBVA tiene un límite de 3 mil dólares y el pago tiene que ser en efectivo; en el caso de Banorte el tope es de 480 dólares por día; mientras que el de Banco Azteca es de 500 dólares; para Banregio uno de los requisitos es ser cuentahabiente.

Sheinbaum confirma que revisará la

Cateos en Aguaruto: dos fallecidos,

Temblor en Sinaloa hoy: se

Marina abre convocatoria para ingresar

Metro CDMX y Metrobús hoy
Cateos en Aguaruto: dos fallecidos,

Stray Kids se apodera del

¿Se va o se queda?

