“Hoy queda claro que fue una fabricación que fracasó”, diputado de Morena sobre la marcha convocada para este domingo de la Gen Z

El diputado Paulo Emilio García califica la marcha de la Generación Z como una farsa impulsada por la oposición. Crédito: (Izquierda, Facebook | Paulo García/, Derecha: Infobae México)

El diputado local de Morena, Paulo Emilio García, descalificó la marcha convocada por la autodenominada “Generación Z” para este domingo 14 de diciembre, al asegurar que se trató de un intento fallido de desestabilización promovido por sectores de la oposición.

Durante la conferencia de prensa La Chilanguera, el legislador sostuvo que la movilización no logró convocatoria ni respaldo social, pese a los llamados realizados en días previos.

Morena acusa fracaso de la marcha convocada por la “Generación Z”

García informó que desde temprana hora a través de las cámaras del C5 (Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano) monitorearon las imágenes que se transmiten en el Ángel de la Independencia, donde, dijo, no se observaba una movilización significativa.

“El día de hoy se volvió a convocar a una movilización, a una marcha. Vamos a ver cómo está ahorita Reforma, a las 9:30 de la mañana aproximadamente, en el Ángel de la Independencia, que fue donde se convocó este proceso que nosotros denominamos la farsa ‘Z’”, declaró.

La Generación Z ha convocado a los asistentes a vestir de blanco y preservar el silencio como una forma simbólica de protesta con la que mostrarán su descontento con el Gobierno. (X/ @GeneracionZmx_

El diputado afirmó que la convocatoria intentó instrumentalizar a las juventudes, al presentarse como un movimiento impulsado por personas menores de 25 años, algo que —aseguró— no se reflejó en la asistencia.

“Quisieron decir que eran los jóvenes quienes convocaban y vean ahorita: no hay mayor movimiento, no hay la imposición social que ellos buscaban construir”, añadió.

“Fue una fabricación que fracasó”, señala Paulo Emilio García

De acuerdo con el morenista, a las 9:36 horas, las imágenes difundidas desde el lugar donde iniciaría la marcha solo mostraban a personas realizando actividades recreativas como correr o andar en bicicleta.

“Hoy queda reafirmado que fue una fabricación que fracasó al intentar poner en entredicho la legitimidad del proceso de transformación en el país”, señaló.

El diputado advierte que el sector opositor continuará intentando estrategias de desestabilización contra el proceso de transformación nacional.| Crédito: Facebook/ La 4TV

El legislador también acusó que dirigentes de la oposición que inicialmente promovieron la protesta se deslindaron posteriormente, al no obtener el impacto esperado.

“Como siempre, la derrota es huérfana. Ya sacaron las manos todos los dirigentes de la oposición que se habían subido al principio y hoy se echan la bolita entre todos”, afirmó.

Morena acusa intento de golpismo y respaldo a Sheinbaum

Paulo Emilio García sostuvo que la movilización formó parte de “un mal intento por buscar manchar la legitimidad del gobierno de la transformación de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum”, declaró.

Crédito: X(@GPMorenaCdMex)

Finalmente, advirtió que sectores de la oposición y de la élite económica continuarán intentando frenar el proceso de transformación, aunque aseguró que Morena se mantendrá vigilante.

“Sabemos que hay un sector muy enojado que va a seguir intentando meterle el pie al proceso de transformación, pero millones estamos muy al pendiente y no vamos a permitir estrategias de desestabilización”, concluyó.