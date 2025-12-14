El Colectivo Hasta Encontrarles invita a crear esferas navideñas con rostros de personas desaparecidas en CDMX

La actividad busca sensibilizar a la sociedad sobre la crisis de desapariciones en México y fortalecer la memoria colectiva. Crédito: Facebook | Juntos Caminando Zacatecas

El Colectivo Hasta Encontrarles de la Ciudad de México, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, convocó a las familias de víctimas de desaparición y a la ciudadanía interesada a participar en la elaboración de esferas navideñas con los rostros de las personas ausentes.

La actividad, denominada “Iluminando la memoria: esferas con el rostro de nuestros desaparecidos”, se desarrollará el lunes 15 de diciembre en las instalaciones del recientemente inaugurado Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en CDMX (CAIBP), ubicado en Avenida Niños Héroes 130, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, código postal 06720.

El Colectivo Hasta Encontrarles organiza una actividad navideña para visibilizar a personas desaparecidas en la Ciudad de México.| Crédito: X(@ColectivoHECDMX)

El evento comenzará a las 12:00 horas con la elaboración de adornos, mientras que la colocación de las esferas está programada para las 16:00 horas, en el exterior del CAIBP.

“Navidad 2025, su silla se quedará vacía”

Durante la temporada navideña de 2025, colectivos de búsqueda han replicado acciones simbólicas en diferentes regiones del país para visibilizar la situación de las personas desaparecidas.

En Jerez de García Salinas, Zacatecas, se realizó la cuarta jornada de actividades, donde los colectivos instalaron el “Árbol de la Esperanza” decorado con motivos navideños y fotografías de los familiares ausentes.

Estas actividades buscan sensibilizar a la sociedad y solicitar información que contribuya a la localización de los desaparecidos.

La iniciativa es impulsada por organizaciones como “Siguiendo tu rastro con amor” y “Juntos Caminando Zacatecas”, las cuales replicaron la acción en otros municipios del estado, incluyendo el caso de Guadalupe, donde semanas atrás se llevaron a cabo actividades similares en el Jardín Juárez.

El colectivo Juntos Caminando Zacatecas expresó en sus redes sociales: “Hoy gritamos que en esta Navidad 2025 su silla quedará vacía, de un hijo, un esposo, un padre y un hermano también los niños sufren porque en su falta un ser querido”.

Árboles de Paz visibilizan las desapariciones en México

En el Estado de México, la Catedral de Ecatepec ha sido escenario de otra acción emblemática con la instalación de un Árbol de la Esperanza el 30 de noviembre.

Este árbol, adornado con esferas y fotografías de personas desaparecidas, fue colocado por familiares con el fin de visibilizar la crisis que enfrenta el país en materia de desapariciones.

Madres buscadoras inspeccionan terrenos en busca de fosas clandestinas, reclamando justicia y visibilizando la memoria de desaparecidos en México. – (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acción fue impulsada por la diócesis local y diversos colectivos, tanto vinculados como ajenos a la iglesia católica, quienes persiguen el objetivo de mantener viva la memoria de los ausentes durante la Navidad, en un contexto nacional caracterizado por la violencia y la ausencia de respuestas estatales.

El Árbol de la Esperanza se consolidó como una respuesta colectiva frente al dolor y la imperante necesidad de recordar a quienes no están presentes.