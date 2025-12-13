Sergio Mayer Mori sufre accidente con un caballo en La Granja VIP

Capturas de panatalla de momentos de Sergio Mayer Mori con Fabiola Campomanes Crédito: TV Azteca

La cercanía del cierre de temporada en La Granja VIP ha intensificado el interés de la audiencia, sobre todo tras el reciente incidente que involucró a Sergio Mayer Mori.

El actor y modelo, participante del popular reality, sufrió una lesión de gravedad al interactuar con el caballo Canelo, hecho que propició la intervención médica inmediata y planteó serias dudas respecto a su futuro dentro del programa.

Sergio Mayer Mori sufrió una lesión en la mano durante las grabaciones de La Granja VIP. (Instagram/ @lagranjavipmx)

Mientras el desenlace del reality se aproxima, la preocupación sobre su estado de salud contrasta con el perfil competitivo que ha mostrado hasta ahora, generando debate tanto en el set como en redes sociales.

El incidente de Sergio Mayer Mori con Canelo: un caballo de antecedentes complicados

La secuencia del accidente se originó cuando Sergio Mayer Mori intentó encaminar a Canelo fuera del establo como parte de las rutinas diarias del programa. El equino, caracterizado por una conducta impredecible y episodios previos de agresividad, respondió de forma brusca y asestó un golpe contundente a la mano del actor.

Al margen del intenso dolor, Mayer Mori consiguió controlar la situación y tranquilizar al caballo antes de solicitar auxilio médico, conducta que varios compañeros destacaron como reflejo de autocontrol bajo presión.

Los famosos acudieron a la llegada del nuevo integrante de la granja. (La Grana VIP / Facebook)

Las grabaciones previas y relatos de otros concursantes ya habían registrado comportamientos similares de Canelo, entre ellos intentos de morder a quienes se encargaban de su manejo.

Reacción ante la lesión de Sergio Mayer Mori

El golpe a Mayer Mori no sólo encendió las alarmas dentro del equipo de La Granja VIP, sino que motivó gran movilización en redes sociales, donde los usuarios manifestaron inquietud por el bienestar del participante y cuestionaron los protocolos de seguridad del programa.

Durante las horas posteriores, muchos espectadores remarcaron su preocupación porque el actor se encontraba solo al momento del incidente, aspecto que algunos consideraron riesgoso dadas las características del caballo involucrado.

Sergio Mayer Mori se encontraba solo durante el incidente con Canelo en La Granja VIP. Solicitó desesperadamente atención médica. (Instagram/ @lagranjavipmx)

Al interior de la competencia, sus compañeros también expresaron su apoyo y ansiedad por la posibilidad de que Mayer Mori no pueda participar plenamente en los retos físicos restantes, justo cuando el reality alcanza su fase decisiva.

El futuro de Mayer Mori en la competencia

El panorama de Sergio Mayer Mori dentro del programa permanece incierto, condicionado a la velocidad con la que evolucione la lesión y a la autorización médica para reincorporarse a las pruebas más exigentes.

La indicación de evitar el uso de la mano lesionada plantea un desafío considerable, considerando que las actividades de La Granja VIP requieren fuerza y destreza manual cotidianamente.

Sergio Mayer Mori, Alberto del Río "El Patrón" y Eleazar Gómez son los participantes que permanecen en la placa de nominados de esta semana en la Granja VIP. (Instagram/ @lagranjavipmx)

El desenlace de esta situación seguramente pesará en la última etapa del reality, pero la audiencia permanece a la expectativa mientras los organizadores evalúan las opciones y observan de cerca la recuperación del actor.