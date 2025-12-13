Arranca operativo Conduce Sin Alcohol 2025 para las fiestas decembrinas en CDMX

Autoridades capitalinas celebraron los resultados del programa. Foto: (Jefatura de Gobierno)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó el arranque del operativo Conduce Sin Alcohol decembrino 2025, una estrategia que, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ha logrado reducir 78 por ciento los accidentes en horarios de mayor incidencia y 77 por ciento los hechos fatales desde 2003. La política pública, considerada pionera en su tipo, ha salvado miles de vidas en la capital del país.

Durante el banderazo, realizado en la calle Pino Suárez, Brugada Molina enfatizó que el objetivo del programa no es castigar a los conductores, sino proteger vidas. “Es una visión que pone en el centro la vida, la dignidad humana y el bienestar de la población; no buscamos castigar, sino evitar tragedias. Este programa salva vidas, ese es su propósito”, afirmó.

La mandataria capitalina hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar las fiestas decembrinas con responsabilidad y a no conducir bajo los efectos del alcohol. Subrayó que la seguridad vial es una responsabilidad compartida entre conductores y autoridades: “Cuando evitamos que alguien maneje alcoholizado, estamos salvando una vida”, reiteró.

El operativo incluye pruebas de alcoholemia para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Foto: (Jefatura de Gobierno)

En este sentido, Clara Brugada también destacó la modernización del programa y el papel de las mujeres en su operación. El equipo de Conduce Sin Alcohol está conformado en un 47 por ciento por mujeres y también es liderado por mujeres, lo que refuerza la perspectiva de género en la estrategia.

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, explicó que el operativo se llevará a cabo del 12 de diciembre al 11 de enero de 2026, con presencia en las 16 alcaldías y mil 130 puntos de revisión en zonas estratégicas. Participarán alrededor de 500 elementos equipados con tecnología de última generación para garantizar la seguridad de la población.

Asimismo, el operativo cuenta con la colaboración de cámaras empresariales como Canirac, la Asociación Mexicana de Restaurantes y la Asociación Mexicana de Bares y Discotecas, fortaleciendo la coordinación entre autoridades y sectores privados.

El operativo incluye la participación de cuerpos de seguridad y vigilancia en las 16 alcaldías. Foto: (Jefatura de Gobierno)

En su oportunidad, Eréndira Cruz Villegas, Consejera Jurídica local, recordó que Conduce Sin Alcohol, implementado hace 22 años, sentó un precedente en el uso de alcoholímetros y ha sido clave para proteger la vida e integridad de las y los capitalinos. En tanto, Paulina Salazar Patiño, subsecretaria de Participación Ciudadana de la SSC, destacó que desde 2003 se han instalado más de 76 mil puntos de revisión, realizado 23 millones de entrevistas y aplicado más de 2 millones de pruebas de alcoholemia. Además, más de 200 mil vehículos han sido remitidos al corralón y más de 278 mil personas presentadas ante el Juez Cívico por superar los límites permitidos de alcohol.

Durante el evento, Brugada Molina estuvo acompañada por funcionarios de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entre ellos el subsecretario de Operación Policial, Elpidio de la Cruz; el subsecretario de Control de Tránsito, Cristian Samano; el subsecretario del Sistema Penitenciario, Andrés Ponce; la Consejera para la Seguridad y Justicia, Claraluz Álvarez González; la encargada del programa, María Cristina Morales; y el director de Seguridad Vial, Miguel Armando Montecinos.

El inicio del operativo Conduce Sin Alcohol decembrino 2025 refuerza el compromiso del gobierno capitalino con la prevención de accidentes y la protección de la vida, invitando a la población a celebrar con responsabilidad y respeto a las normas de tránsito.