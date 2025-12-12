Alito Moreno felicita a Corina Machado por ganar el premio Nobel de la Paz y recrimina al gobierno mexicano por no apoyarla

Alito Moreno calificó el Nobel de la Paz como un golpe directo a las narcodictaduras y regímenes comunistas en América Latina. Crédito: X @PRI_Nacional-REUTERS/Leonhard Foeger

El liderazgo del PRI, encarnado en Alito Moreno, expresó públicamente su apoyo a María Corina Machado tras su reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz. En su mensaje, el priísta destacó la trascendencia internacional de esta distinción y la vinculó directamente con el contexto latinoamericano.

“@MariaCorinaYA ha sido reconocida por el mundo libre como merecedora del Premio Nobel de la Paz. Y eso no es casualidad: es un golpe directo a las narcodictaduras terroristas y comunistas que oprimen, que encarcelan, que matan”, señaló Alito Moreno en la red social X (antes Twitter) la tarde de este 11 de diciembre, subrayando el significado político de la premiación en el escenario venezolano.

En su publicación, Moreno interpretó el galardón como un mensaje dirigido a los regímenes autoritarios de América Latina. “Es un repudio frontal a los regímenes criminales que se sostienen a base de represión y alianzas con el crimen organizado”, apuntó el presidente del PRI, insertando la lucha de Machado en el marco de una resistencia latinoamericana.

Críticas al gobierno mexicano por parte de Alito Moreno

El PRI estableció un paralelismo entre la situación política de Venezuela y México, destacando la persecución política y la descomposición institucional. Crédito: Cuartoscuro

El mensaje de Alito Moreno fue más allá de la celebración, ya que articuló una crítica directa al actual gobierno mexicano, encabezado por Morena. Según el líder priista, la administración federal ha evitado pronunciarse sobre el reconocimiento otorgado a Machado.

Moreno escribió de forma contundente: “Si el gobierno de Morena no tiene el valor de pronunciarse sobre el Premio Nobel de la Paz, en el PRI sí tenemos la voz y la claridad para decir lo que hay que decir”.

Para el PRI, la lucha de la opositora venezolana tiene eco en México. El presidente del partido afirmó que “lo que vive Venezuela también lo vive México”, vinculando la situación política de ambos países y sugiriendo un paralelismo en cuestiones de

persecución política

sumisión ante el crimen organizado

descomposición institucional

Alito Moreno concluyó que “su lucha es espejo de la nuestra. Porque su voz incomoda a los tiranos, como la nuestra incomoda al régimen de Morena”.

El Nobel como símbolo de resistencia

El presidente del PRI vinculó el reconocimiento internacional de Machado con la lucha contra regímenes autoritarios en la región. REUTERS/Tom Little

El tuit de Alito Moreno enmarcó el Nobel de la Paz como un galardón colectivo, dirigido a quienes enfrentan, según él, dictaduras y criminalidad. Enumeró los sectores que, desde su óptica, simboliza este reconocimiento:

Aquellos que no se rinden ante gobiernos del terror

Los que denuncian explícitamente a las narcodictaduras y al comunismo latinoamericano

Quienes, desde la oposición, mantienen “el coraje, la resistencia, la verdad”

Moreno recalcó: “La batalla está clara: de un lado, quienes luchamos por la paz, la libertad y la justicia; del otro, los que gobiernan con miedo, violencia y complicidad con el crimen organizado”.

La postura oficial de México sobre el viaje de Machado

El Instituto Nacional de Migración de México desmintió que María Corina Machado haya hecho escala en el país rumbo a Oslo. REUTERS/Tom Little

Mientras persistían versiones en medios sobre que María Corina Machado había hecho escala en México antes de llegar a Oslo, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un comunicado este 11 de diciembre para clarificar la situación.

El INM informó mediante una tarjeta informativa que “no existe registro de entrada o salida del territorio nacional” por parte de la opositora venezolana. Esta declaración desmintió especulaciones sobre una supuesta escala en el país y el presunto uso de una aeronave mexicana durante su trayecto a Noruega.