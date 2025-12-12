México

Alito Moreno felicita a Corina Machado por ganar el premio Nobel de la Paz y recrimina al gobierno mexicano por no apoyarla

La dirigencia priista manifestó su apoyo a la opositora venezolana luego de que fuera distinguida internacionalmente

Guardar
Alito Moreno calificó el Nobel
Alito Moreno calificó el Nobel de la Paz como un golpe directo a las narcodictaduras y regímenes comunistas en América Latina. Crédito: X @PRI_Nacional-REUTERS/Leonhard Foeger

El liderazgo del PRI, encarnado en Alito Moreno, expresó públicamente su apoyo a María Corina Machado tras su reconocimiento con el Premio Nobel de la Paz. En su mensaje, el priísta destacó la trascendencia internacional de esta distinción y la vinculó directamente con el contexto latinoamericano.

“@MariaCorinaYA ha sido reconocida por el mundo libre como merecedora del Premio Nobel de la Paz. Y eso no es casualidad: es un golpe directo a las narcodictaduras terroristas y comunistas que oprimen, que encarcelan, que matan”, señaló Alito Moreno en la red social X (antes Twitter) la tarde de este 11 de diciembre, subrayando el significado político de la premiación en el escenario venezolano.

En su publicación, Moreno interpretó el galardón como un mensaje dirigido a los regímenes autoritarios de América Latina. “Es un repudio frontal a los regímenes criminales que se sostienen a base de represión y alianzas con el crimen organizado, apuntó el presidente del PRI, insertando la lucha de Machado en el marco de una resistencia latinoamericana.

Críticas al gobierno mexicano por parte de Alito Moreno

El PRI estableció un paralelismo
El PRI estableció un paralelismo entre la situación política de Venezuela y México, destacando la persecución política y la descomposición institucional. Crédito: Cuartoscuro

El mensaje de Alito Moreno fue más allá de la celebración, ya que articuló una crítica directa al actual gobierno mexicano, encabezado por Morena. Según el líder priista, la administración federal ha evitado pronunciarse sobre el reconocimiento otorgado a Machado.

Moreno escribió de forma contundente: “Si el gobierno de Morena no tiene el valor de pronunciarse sobre el Premio Nobel de la Paz, en el PRI sí tenemos la voz y la claridad para decir lo que hay que decir.

Para el PRI, la lucha de la opositora venezolana tiene eco en México. El presidente del partido afirmó que “lo que vive Venezuela también lo vive México, vinculando la situación política de ambos países y sugiriendo un paralelismo en cuestiones de

  • persecución política
  • sumisión ante el crimen organizado
  • descomposición institucional

Alito Moreno concluyó que “su lucha es espejo de la nuestra. Porque su voz incomoda a los tiranos, como la nuestra incomoda al régimen de Morena”.

El Nobel como símbolo de resistencia

El presidente del PRI vinculó
El presidente del PRI vinculó el reconocimiento internacional de Machado con la lucha contra regímenes autoritarios en la región. REUTERS/Tom Little

El tuit de Alito Moreno enmarcó el Nobel de la Paz como un galardón colectivo, dirigido a quienes enfrentan, según él, dictaduras y criminalidad. Enumeró los sectores que, desde su óptica, simboliza este reconocimiento:

  • Aquellos que no se rinden ante gobiernos del terror
  • Los que denuncian explícitamente a las narcodictaduras y al comunismo latinoamericano
  • Quienes, desde la oposición, mantienen “el coraje, la resistencia, la verdad”

Moreno recalcó: “La batalla está clara: de un lado, quienes luchamos por la paz, la libertad y la justicia; del otro, los que gobiernan con miedo, violencia y complicidad con el crimen organizado”

La postura oficial de México sobre el viaje de Machado

El Instituto Nacional de Migración
El Instituto Nacional de Migración de México desmintió que María Corina Machado haya hecho escala en el país rumbo a Oslo. REUTERS/Tom Little

Mientras persistían versiones en medios sobre que María Corina Machado había hecho escala en México antes de llegar a Oslo, el Instituto Nacional de Migración (INM) emitió un comunicado este 11 de diciembre para clarificar la situación.

El INM informó mediante una tarjeta informativa que “no existe registro de entrada o salida del territorio nacional” por parte de la opositora venezolana. Esta declaración desmintió especulaciones sobre una supuesta escala en el país y el presunto uso de una aeronave mexicana durante su trayecto a Noruega.

Temas Relacionados

Premio Nobel de la Paz María Corina Machado Alito MorenoPolítica Mexicanamexico-noticias

Más Noticias

Entre risas Ricardo Monreal asegura que exhortará a diputados a “no ser groseros” tras señalamientos de violencia de género

Ante dichos de Pedro Zenteno que fueron calificados como violencia simbólica por parte de legisladoras de MC, el zacatecano aseguró que hablará con él de manera “amable”

Entre risas Ricardo Monreal asegura

Golpe millonario al narco: aseguran 16 áreas de producción de droga en Sinaloa

Fueron incautados casi 13 mil litros y más de dos toneladas de sustancias

Golpe millonario al narco: aseguran

Presidenta de la Cámara de Diputados reconoce María Corina Machado por defensa de la democracia

La presidenta de la Cámara subraya la importancia de evitar escenarios similares a los vividos en Venezuela y resalta logros parlamentarios recientes

Presidenta de la Cámara de

México está en el top 5 países más peligrosos del mundo, entre Siria y Palestina

El informe publicado este 11 de diciembre posicionó al país en los primeros puestos según una serie de factores a evaluar, como el peligro para los civiles y el número de grupos armados en la nación

México está en el top

Estado del AICM EN VIVO: los vuelos cancelados y demorados de este jueves

Si tomarás un vuelo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta información te interesa

Estado del AICM EN VIVO:
MÁS NOTICIAS

NARCO

Golpe millonario al narco: aseguran

Golpe millonario al narco: aseguran 16 áreas de producción de droga en Sinaloa

México está en el top 5 países más peligrosos del mundo, entre Siria y Palestina

Kristi Noem acusó al Cártel de Sinaloa y CJNG de provocar caos en EEUU

Capturan a tercera implicada en el ataque armado e incendio del bar “La Coss” en Puebla

FBI anuncia recompensa de 245 mil dólares por “La Firma”, líder de alto rango del CJNG en Puerto Vallarta

ENTRETENIMIENTO

Dua Lipa en concierto: este

Dua Lipa en concierto: este viernes 12 dará show privado en México

Bad Bunny provoca locura en una fan durante su primer concierto en México y se vuelve viral

Exatlón México: quién gana la Villa 360 hoy 11 de diciembre

Este es el videojuego que impresiona a Guillermo del Toro y revela sus favoritos

Productos esotéricos de Grupo Frontera aparecen en CDMX previo a su nueva gira

DEPORTES

MLB regresa a CDMX, un

MLB regresa a CDMX, un recorrido por los equipos de grandes ligas que han jugado en México

Quién es Rebecca Da Silva, la mujer por la que Roberto Carlos apoya a México en el Mundial 2026

Fans de la WWE estallan la cancelación de Jeff Hardy en Monterrey y crecen sospechas de fraude

Javier ´El Chicharito´ Hernández se despide de la afición: “No hay que ser perfectos para ser buenos”

Landon Donovan revienta a la Selección Mexicana y asegura su fracaso en el Mundial 2026: “Están en un mal momento”