México

Un video, un corrido y una polémica frase: las claves de la presunta fuga de Marianne Gonzaga y su hija de México

La influencer, quien goza de libertad condicional, enfrenta un juicio por la custodia de la menor

Marianne Gonzaga volvió a convertirse en tendencia tras surgir la versión de que habría salido de México junto a su hija Emma, pese a enfrentar una condena de libertad condicional que, en teoría, le impediría abandonar el país. La presunta huida detonó una tormenta mediática que combina un video, una canción y un conflicto legal cada vez más tenso.

¿Marianne Gonzaga dejó México?

La duda sobre el paradero de la joven creadora de contenido surgió luego de que José Manuel Becerril Said, su expareja y padre de la menor, afirmara en una entrevista que ambas residían en Cancún. Horas después, Marianne publicó un video que desató toda la polémica: aparece sonriente, en lo que parece una habitación de hotel, mientras su hija juega en la cama.

Sin embargo, el detalle que incendió las redes fue la música del clip. Gonzaga fingió cantar la frase “Se les fugó Baltazar”, del popular corrido, lo que muchos interpretaron como una insinuación abierta de que habría abandonado México. Su elección musical no pasó desapercibida para una audiencia que sigue de cerca el proceso legal que enfrenta por la custodia de la menor.

Hasta ahora no existe confirmación oficial de que la influencer haya cruzado la frontera o se encuentre fuera del país. Mientras algunos usuarios señalan que podría tratarse de una provocación o una forma de presionar a su expareja, en X —antes Twitter— han sido compartidas capturas de pantalla de respuestas de la influencer a sus seguidores, entre ellas una donde acepta haber viajado con la menor: “La notificación tiene que ser personalmente, si no no tiene efecto”.

Un conflicto legal que escaló al extremo

La disputa entre Gonzaga y José Manuel Becerril Said escaló en los últimos días debido a nuevas acusaciones de ambas partes. La familia de Said asegura que Marianne usa a la niña como “moneda de cambio” o “trofeo” para monetizar en redes sociales. Gonzaga, por su parte, acusa a Said de presuntos nexos con el crimen organizado, portación de armas, consumo de sustancias y estupro.

El caso se intensificó cuando Marianne perdió temporalmente a la bebé después de apuñalar a Valentina Gilabert en un conflicto por celos. Tras pasar cinco meses internada y llegar a un acuerdo reparatorio, recuperó su libertad y meses después volvió a reunirse con su hija.

Actualmente, José Manuel Becerril Said y su abogado exigen que la influencer entregue a la menor.

Becerril declaró que asumió los gastos y el cuidado de la menor y acusó a la influencer de acciones que pondrían en riesgo a la bebé. “Soy testigo de cómo llegó a pegarle a Emma, de cómo me escribía: ‘del estrés se me cayó del lavabo’”, dijo en el programa de Nacho Lozano.

A ello agregó señalamientos por consumo de alcohol y uso de vapeadores durante el embarazo y lactancia. La familia Becerril advirtió que, si Marianne no se retracta de lo que consideran “falsedades”, iniciarán acciones legales.

Un caso que sigue abierto

La combinación de un video viral, un corrido y un conflicto judicial sin resolver ha colocado a Marianne Gonzaga en el centro de la conversación. Por ahora, la pregunta clave —¿huyó realmente del país?— sigue sin respuesta. Pero la presión legal aumenta y el caso continúa escalando en redes, tribunales y medios.

