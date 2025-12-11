Piden donadores urgentemente para Gabriel Garzón, muppetero y voz de ‘Topo Gigio’ en México

Gabriel Garzón Lozano inició su trayectoria como la voz de Topo Gigio en 1994, consolidando su legado en el doblaje latinoamericano (Archivo)

La comunidad artística y los seguidores de Gabriel Ernesto Garzón Lozano han respondido con urgencia a la solicitud de donadores de sangre para el actor, quien permanece hospitalizado en el Hospital Juárez de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

La petición, difundida ampliamente en redes sociales, destaca la importancia de la colaboración ciudadana para apoyar al intérprete que, durante más de tres décadas, ha dado voz al entrañable personaje ‘Topo Gigio’.

La situación médica de Garzón Lozano, de 58 años, no ha sido detallada públicamente, pero la necesidad de donaciones se ha vuelto prioritaria.

Un poco de sangre en solidaridad

El llamado a la solidaridad fue reforzado por el actor y productor Javier Herranz, quien escribió en redes sociales: “Urgen donadores para nuestro querido amigo Gabriel Garzón, para los que no lo conocen, él fue la voz oficial de Topo Gigio en México, y ahora necesita de nosotros. Por favor, si está en tu corazón regalar un poquito de tu sangre, te lo vamos a agradecer profundamente. Muchas gracias”.

En el mismo sentido, circula un mensaje en el que se lee: “Amigos, nuestro querido Gabriel Ernesto Garzón Lozano necesita de donadores de sangre. Los que puedan apoyarnos se los agradecemos de corazón”.

Para quienes deseen contribuir, la donación debe realizarse en el Hospital Juárez de México, ubicado en el Instituto Politécnico Nacional, número 5160, colonia Magdalena de las Salinas, en el horario de 7:00 a 8:00 horas, accediendo por el área de Urgencias y mencionando el nombre completo del actor para que se autorice el ingreso.

Una trayectoria en el entretenimiento infantil

Gabriel Garzón Lozano nació el 27 de noviembre de 1968 en la Ciudad de México y se formó profesionalmente en Estados Unidos, donde estudió la creación de muppets.

Su vínculo con ‘Topo Gigio’ comenzó en 1994, cuando el productor Javier Toledo le propuso asumir la voz del personaje. Garzón Lozano relató: “Era el año de 1994 cuando un amigo productor, Javier Toledo, me dijo: ‘¿No te gustaría ser Topo Gigio?’. La última vez que vino Peppino Mazzullo fue cuando fue el terremoto de 1985, así que me grabaron una prueba, y la primera vez que lo hice fue en Argentina, con Susana Giménez. Hicimos cápsulas y en Estados Unidos hicimos promoción”.

Posteriormente, en 2006, tuvo la oportunidad de producir el personaje en México durante el Mundial de fútbol.

A lo largo de su carrera, Garzón Lozano participó en programas emblemáticos como El Club de Gaby, La Casa de la Risa junto a Jorge Ortiz de Pinedo, y Los Chuperretease Amigos en Estados Unidos. Su trabajo en el doblaje latinoamericano ha sido ampliamente reconocido, consolidando su figura como referente en la industria.

En 2016, el actor enfrentó un grave accidente en Estados Unidos que resultó en la amputación de una pierna, hecho que transformó su vida personal y profesional. Desde entonces, ha debido superar desafíos físicos, emocionales y económicos, incluyendo la adquisición de una prótesis.

En 2020, Garzón Lozano obtuvo el papel de ‘Topo Gigio’ en la serie animada, reafirmando su legado en el mundo del entretenimiento infantil.

La petición de donadores de sangre para Gabriel Ernesto Garzón Lozano continúa activa, mientras la comunidad artística y el público mantienen la expectativa sobre su evolución clínica.