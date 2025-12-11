Nuevas placas vehiculares del Mundial 2026: cómo y quién puede obtenerlas en CDMX

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó las nuevas placas conmemorativas del Mundial 2026. Foto: (Jesús Tovar Sosa/Infobae)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó los tres modelos de la nueva placa vehicular conmemorativa rumbo a la Copa Mundial de Futbol 2026, una edición especial que busca celebrar que la capital del país será sede de la inauguración del torneo por tercera ocasión en su historia.

La mandataria destacó que esta iniciativa refuerza el papel de la ciudad como capital deportiva y cultural, además de ofrecer a la ciudadanía un distintivo oficial para conmemorar el evento.

Brugada Molina subrayó que estas placas serán de edición limitada y estarán dirigidas exclusivamente a automóviles particulares. También aclaró que su adquisición será totalmente opcional, pues no constituyen un reemplacamiento ni deben interpretarse como un trámite obligatorio.

Con énfasis, pidió evitar malos entendidos: “No es obligatorio cambiar las placas; es completamente optativo”. Asimismo, puntualizó que no aplican para motocicletas, sino únicamente para autos particulares.

Estas ediciones especiales podrán obtenerse en dos etapas. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

¿Quiénes podrán solicitarlas?

Podrán obtener la placa conmemorativa todas las personas que cuenten con una placa vigente en la Ciudad de México, quienes podrán solicitar la versión especial sin necesidad de pagar la baja, únicamente cubriendo el costo de mil 500 pesos.

El beneficio también aplicará para autos nuevos, seminuevos o vehículos provenientes de otros estados, siempre que sus propietarios estén al corriente en sus obligaciones fiscales y adeudos vehiculares. Para quienes realicen un emplacamiento por primera vez, la opción de elegir entre la placa tradicional o la conmemorativa será completamente libre, ya que ambas tendrán la misma validez para circular.

Para facilitar el trámite, el Gobierno de la Ciudad de México implementará un proceso dividido en dos etapas. La primera será la compra virtual durante enero de 2026, cuando se habilitará un sistema digital para que las personas interesadas puedan adquirir la placa de manera anticipada. La segunda etapa iniciará en febrero de 2026, mes en que comenzará la entrega física en módulos de la Secretaría de Movilidad (Semovi) y de la Tesorería.

Las autoridades informaron que se ampliarán horarios y se instalarán nuevos puntos de atención en distintas zonas de la ciudad. El objetivo es garantizar un proceso rápido, con tiempos de entrega que busquen realizarse el mismo día, o en un máximo de tres días.

La jefa de Gobierno celebró que la CDMX es la sede de la inauguración del Mundial de Fútbol por tercera vez en la historia. Foto: Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

El secretario de Movilidad, Héctor Ulises García Nieto, resaltó el valor histórico de esta edición especial, señalando que México se convertirá en el único país en inaugurar un Mundial de Futbol por tercera ocasión.

Explicó que la placa incorporará estándares técnicos de última generación y avanzados elementos de seguridad para asegurar su autenticidad y garantizar que los automovilistas porten un emblema que, además de celebrar la cultura deportiva del país, mantenga el compromiso con la movilidad ordenada y la identificación vehicular moderna.

Por su parte, el secretario de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botton Falcón, informó que se emitirán 60 mil placas conmemorativas, disponibles a partir de febrero de 2026.

Reiteró que no será obligatorio adquirirlas, pues se trata de un elemento opcional que complementa los esfuerzos de control vehicular y celebra la histórica participación de la Ciudad de México como sede inaugural del Mundial.