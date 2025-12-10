Refuerzan acciones contra la explotación infantil en Guanajuato ante aumento de casos durante la temporada decembrina

La institución busca erradicar la explotación infantil en la región. (DIF Celaya)

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Celaya ha reforzado sus acciones para prevenir y atender casos de explotación infantil tras la reciente detección de un menor que vendía pan en el centro de la ciudad.

De acuerdo con las cifras más recientes presentadas por el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Trabajo Infantil (ENTI) de 2022, en México había 28.4 millones de niñas, niños y adolescentes de 5 a 17 años, de los cuales 3.7 millones (13.1 %) se encontraban en situación de trabajo infantil.

La movilización de los elementos de seguridad y la posterior intervención institucional recordó a las autoridades que durante la temporada decembrina es cuando aumenta la presencia de niños en situación de calle, incluidos menores migrantes provenientes del estado de Chiapas, como ocurrió a finales de 2024.

Explotación infantil en el municipio

El DIF busca dar apoyo a padres e infantes. (DIF Celaya)

Según información recabada por El Sol del Bajío, la coordinación interinstitucional y la atención integral a los menores afectados se han convertido en prioridades para las autoridades locales.

El caso más reciente que motivó la reacción del DIF Celaya involucró a un niño que, mientras vendía campechanas en el centro, fue visto llorando, lo que alertó a varios elementos de seguridad.

Laura Casillas, directora del DIF Municipal, explicó a El Sol del Bajío que la explotación infantil es un delito que debe ser condenado y que la atención debe abarcar tanto al menor como a su familia.

Aunque el DIF no tiene jurisdicción directa en el centro de la ciudad, el caso fue turnado al Ministerio Público, pero la institución mantiene su disposición para orientar a los padres y brindar apoyo al menor afectado.

En respuesta a este incidente, el DIF Celaya convocó a una reunión interinstitucional con la Policía de Género, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Procuraduría y Protección Civil.

El objetivo era establecer estrategias conjuntas que garantizaran la protección de niñas, niños y adolescentes ante situaciones de explotación laboral.

A pesar de que llegan temerosos, con actividades de integración, los niños se desenvuelven con el paso del tiempo. (DIF Celaya)

Casillas subrayó que el DIF realiza recorridos diarios por los cruceros de las principales calles y avenidas de Celaya para identificar y rescatar a menores en riesgo.

Según explicó la funcionaria, el procedimiento de intervención, requiere la solicitud formal del Ministerio Público, tras lo cual se evalúan las circunstancias del menor y su entorno familiar.

El proceso de atención no implica la separación forzosa del menor de sus padres. En cambio, el DIF apuesta por una labor de convencimiento para que los tutores acepten los programas de apoyo, que incluyen becas escolares, alimentación y talleres tanto para los niños como para sus familias.

Casillas reiteró a El Sol del Bajío que la explotación infantil es un delito y advirtió a los padres sobre la obligación de garantizar el derecho de sus hijos a la educación, vivienda, vestimenta y alimentación.

Trabajo infantil incrementa en diciembre

Trabajadores del DIF buscan apoyar a las familias y trabajan en conjunto con la policía. (DIF Celaya)

La problemática se agrava durante las fiestas decembrinas, cuando se incrementa la llegada de menores migrantes, principalmente de Chiapas, así como de localidades cercanas como Comonfort, San Miguel de Allende y Dolores Hidalgo.

En diciembre de 2024, el DIF Celaya rescató a 15 niños originarios de Chiapas que eran obligados por sus padres a vender en cruceros o realizar malabares a cambio de dinero.

Casillas advirtió que, debido a las vacaciones del personal, existe el riesgo de que algunos de estos menores regresen a las calles durante las festividades, ya que la operatividad del DIF se reduce y los servicios completos se reanudarán hasta el 2 de enero.

En la Coordinación de Acciones a Favor de la Infancia (CAFI) del DIF Celaya se resguardó a más de 100 niños locales, además de los 15 menores chiapanecos rescatados, en diciembre de 2024.

Casillas relató a El Sol del Bajío que, tras una reunión y talleres con los padres migrantes, se logró convencerlos de dejar a sus hijos bajo el resguardo institucional, aunque algunos intentaron recuperarlos durante los fines de semana, lo que fue impedido por motivos de seguridad.

La funcionaria destacó que muchos de estos niños llegaron con timidez pero han mostrado avances en su integración, incluso con la ayuda de una menor que actúa como traductora para los padres que no hablan español.

La dimensión económica del problema es relevante. Casillas señaló que los niños en situación de calle pueden obtener hasta mil pesos diarios vendiendo o pidiendo dinero en los cruceros, ingresos que suelen ser entregados a los padres o tutores.

Esta realidad dificulta la erradicación del fenómeno, ya que las familias ven en el trabajo infantil una fuente de ingresos, pese a los riesgos y a la vulneración de los derechos de los menores.

Entre los casos atendidos, se identificó a una niña de 12 años que, acompañada de una menor de tres, realizaba malabares en un crucero del boulevard Adolfo López Mateos.

Durante la temporada decembrina, el DIF enfrenta retos adicionales para garantizar la atención integral de los menores, ya que la reducción de personal limita la prestación de servicios como cocina y actividades lúdicas.

No obstante, los niños resguardados en CAFI reciben alimentación, apoyo educativo y becas para evitar su reincidencia en las calles.

Además, en esas fechas, el DIF organizó una posada y, con el apoyo de empresas locales, se entregaron cartas de Reyes personalizadas a los menores.

Para concluir, la directora del DIF Celaya hizo un llamado a la responsabilidad de los padres y recordó que los menores tienen derecho a estudiar y a desarrollarse plenamente.

Mientras tanto, la solidaridad de la comunidad se refleja en iniciativas como la adopción simbólica de niños por parte de trabajadores, quienes buscan cumplir los sueños de los pequeños durante las festividades.