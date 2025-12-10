México

Atacan con explosivo domicilio de la coordinadora de Seguridad Pública de Santiago Maravatío, Guanajuato

Las autoridades no descartan que se haya utilizado un dron para ejecutar el atentado

Imagen ilustrativa. (Foto: Cuartoscuro)
Un explosivo fue lanzado al domicilio particular de la coordinadora operativa de Seguridad Pública Municipal de Santiago Maravatío, Guanajuato.

El ataque se registró durante la noche del lunes 8 de diciembre, cuando se reportó un objeto explosivo en un domicilio ubicado en la avenida Zaragoza del municipio, lo que provocó una fuerte movilización policial.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz, el ataque solo dejó daños materiales en el lugar, mientras que la coordinadora operativa de Seguridad Municipal resultó ilesa.

Además, por este hecho no se reportó ninguna persona lesionada.

Autoridades no descartan posible uso de dron

La cifra de homicidios en
La Secretaría de Seguridad y Paz detalló que hasta el momento se cree que la agresión estaba dirigida en contra de la funcionaria pública, aunque se desconocen las circunstancias en las que ocurrió el incidente.

Hasta el momento no se descarta el posible uso de un dron, por lo que se espera que sean los dictámenes periciales los que confirmen o descarten esta hipótesis.

“El Gobierno del Estado mantiene coordinación permanente con las autoridades federales y ya se atiende el caso con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro del ámbito de sus atribuciones”, detalló en un comunicado.

(Facebook/Seguridad Celaya)
En tanto, la Fiscalía del Estado lleva a cabo las investigaciones correspondientes para determinar cómo ocurrieron los hechos y determinar a quienes resulten responsables.

Reportan agresión a tiros contra primo de alcaldesa de Pénjamo

La noche del lunes se registró un ataque armado en el municipio de Pénjamo, Guanajuato, en el que resultó gravemente herido el primo de la alcaldesa, Yozajamby Florencia Molina Balver.

De acuerdo con reportes, el hecho ocurrió alrededor de las 22:00 horas al interior del Teco’s Bar, ubicado en la zona centro y a pocas cuadras de la Presidencia Municipal.

Testigos citados por el Periódico AM, relataron que dos hombres en una motocicleta llegaron hasta el bar, dedicado a la venta de alcohol, cerveza y botanas. Uno de los agresores, desde el exterior, extrajo un arma de fuego y realizó siete disparos contra la fachada del local.

En el interior, el primo de la alcaldesa se encontraba acompañado de otras personas y recibió un impacto de bala en un glúteo.

Imagen ilustrativa. (Facebook/Periódico El Ciudadano)
Tras consumar el ataque, los agresores huyeron en la motocicleta por las calles del primer cuadro del municipio, ubicado en el suroeste del estado.

Inmediatamente, testigos solicitaron auxilio al 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron en ambulancia, brindaron los primeros auxilios al herido y lo trasladaron en estado grave a un centro médico.

Más tarde, personal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio para iniciar la carpeta de investigación de los hechos y localizar a los agresores.

Este es el segundo hecho violento que ocurre en el establecimiento, ya que el pasado 17 de octubre dos sujetos realizaron un ataque armado que dejó dos hombres muertos y cuatro personas heridas.

