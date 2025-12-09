Población con discapacidad en México reporta mayor gasto en salud y menos ingresos pese a apoyos sociales, afirma INEGI

09/11/2025 [Medios.Esp.Bienestar.Cisjufi] Cisjufi Np La Junta Fija Los Ejes Prioritarios Del Plan De Acción Integral Para Mujeres Con Discapacidad SOCIEDAD JUNTA DE ANDALUCÍA

En México, la realidad de las personas con discapacidad revela profundas brechas en acceso a recursos, oportunidades y bienestar, según los datos más recientes publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se conmemora cada 3 de diciembre.

De acuerdo con el INEGI, 9.5 millones de personas en el país, equivalentes al 7.3% de la población total, vivían con alguna discapacidad en 2024. De este grupo, 50.9% tenía 60 años o más, lo que evidencia el fuerte vínculo entre envejecimiento y discapacidad.

La distribución por género muestra una ligera mayoría de mujeres, con 5.1 millones (53.4 %) frente a 4.4 millones (46.6 %) de hombres, mientras que los menores de 30 años representan una proporción mucho menor: 7.8 % son infantes (0 a 14 años) y 9.3 % jóvenes (15 a 29 años).

El impacto económico de la discapacidad se refleja de manera contundente en los ingresos y gastos de los hogares, ya que el ingreso monetario promedio de las personas con discapacidad fue de 20 mil782 pesos, cifra considerablemente inferior a los 31 mil 098 pesos que percibieron quienes no reportaron alguna discapacidad.

Esta diferencia se traduce en una menor capacidad adquisitiva y, por tanto, en mayores desafíos para cubrir necesidades básicas y acceder a servicios de calidad.

La presencia de una persona con discapacidad en el hogar modifica de forma significativa los patrones de gasto, especialmente en salud. De los 38.8 millones de hogares registrados en México, 7.8 millones (20.0 %) contaban con al menos un integrante con discapacidad.

En estos hogares, el gasto corriente promedio trimestral en cuidados de la salud ascendió a 3 mil 415 pesos trimestrales, superando ampliamente los 2 mil 248 pesos que gastaron, en promedio, los hogares sin integrantes con discapacidad.

Además, 70.8% de los hogares con personas con discapacidad reportó algún gasto en salud, frente a 62.4 % de los hogares sin personas con discapacidad. El desembolso en aparatos ortopédicos y terapéuticos también muestra una diferencia notable.

En los hogares con al menos una persona con discapacidad, 9.2% destinó un promedio de 3 mil 435 pesos trimestrales a estos productos, mientras que en los hogares sin personas con discapacidad, solo 4.1 % realizó este tipo de gasto, con un promedio de 2 mil 152 pesos.

El gasto varía según la edad de la persona con discapacidad: en hogares con menores de 18 años, el promedio fue de 2 mil 778 pesos; en aquellos con personas de 18 a 59 años, 3 mil 053 pesos; y en hogares con adultos mayores, la cifra se elevó a 3 mil 746 pesos.

La atención médica representa otro rubro de gasto relevante. En 67.4 % de los hogares con personas con discapacidad se reportó un gasto promedio trimestral en consulta externa de 2 mil 181 pesos, mientras que en los hogares sin personas con discapacidad, 59.1 % gastó en promedio mil 432 pesos.

El gasto también aumenta con la edad: en hogares con personas de 60 años o más con discapacidad, el promedio alcanzó 2 mil 479 pesos. El acceso a apoyos económicos y programas gubernamentales es otro aspecto central en la vida de las personas con discapacidad.

De acuerdo con la ENIF 2024, de los 86.6 millones de personas de 18 a 70 años en México, 7.6 millones (8.7%) tenían discapacidad. Entre este grupo, 30.3% recibió algún tipo de apoyo económico o programa gubernamental en los últimos 12 meses, una proporción significativamente mayor que el 11.4% registrado entre la población sin discapacidad.

Sin embargo, la percepción de suficiencia de estos apoyos es limitada: solo 40.5% de las personas con discapacidad consideró que el dinero recibido o ganado fue suficiente para cubrir sus gastos mensuales, frente a 61.8% de quienes no reportaron discapacidad.

El ámbito laboral también presenta retos y oportunidades. En 2023, 102 mil 285 unidades económicas declararon emplear al menos a una persona con discapacidad. Más de la mitad de estas unidades (51.3 %) pertenecen al sector comercio, 34.7 % a servicios privados no financieros y 11.0 % a manufacturas.

Dentro del sector comercio, la dificultad más frecuente entre el personal con discapacidad fue la visual, incluso usando lentes, con 35 mil 572 personas afectadas. La dificultad menos común fue para hablar o comunicarse, con 3 mil 148 personas.

En el sector servicios, las dificultades visuales también predominan, con 36 mil 086 personas; las dificultades para caminar, subir o bajar escaleras afectan a 18 mil 783 personas, y la menor incidencia corresponde a problemas para recordar o concentrarse, con 3 mil 246 personas.

El INEGI subraya que la información estadística y geográfica que produce constituye un bien público, esencial para la toma de decisiones informadas y la promoción de políticas que garanticen la inclusión y el bienestar de las personas con discapacidad.