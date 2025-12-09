México

Cuánto cuesta el boleto más barato para Rosalía y su LUX Tour en CDMX, Monterrey y Guadalajara

La española volverá a México y pronto comienzan las preventas de entradas

Rosalía vuelve en 2026
Rosalía vuelve en 2026 (DF Entertainment)

Las fechas para los conciertos de Rosalía en su esperada gira LUX Tour por México han despertado un gran movimiento entre quienes esperan volver a verla en vivo.

El anuncio de la cantante española incluye presentaciones en tres ciudades clave: la primera tendrá lugar el 15 de agosto de 2026 en la Arena VFG de Guadalajara, el 19 de agosto será el turno de la Arena Monterrey en Monterrey, y las últimas citas ocurrirán en la capital del país, el 24 y 26 de agosto, dentro del Palacio de los Deportes.

¿Cómo comprar boletos para Rosalía? Fechas clave

Estas son todas las fechas
Estas son todas las fechas del Lux Tour 2026 (Rosalía)

La dinámica para conseguir boletos ha generado creciente interés, ya que la etapa de preventa privilegiará a clientes con tarjetas de Banamex, quienes accederán a las entradas a partir del 10 de diciembre a las 11:00 h, a través de Ticketmaster. Un día más tarde, el 11 de diciembre a la misma hora, el resto del público tendrá disponible la venta general.

Con este regreso, Rosalía refuerza su posición como una de las figuras más relevantes de la música internacional.

Los boletos más baratos para ver a Rosalía

Rosalía se va de tour
Rosalía se va de tour con LUX, su disco más experimental (Rosalía)

Si estás pensando en asistir al LUX Tour 2026, pero no quieres gastar mucho dinero, debes saber que el boleto más barato para ver a Rosalía en el Palacio de los Deportes de la CDMX cuesta $1,227.50 pesos mexicanos y corresponde al NIVEL EE. Esta zona del recinto tiene pros y contras. Su principal ventaja es que cuenta con asiento y no tienes que llegar antes al sitio, pues tu lugar está asegurado; por otro lado, su desventaja es que estás alejado del escenario. Aunque, en el Palacio de los Deportes hay pantallas gigantes, por lo que no te vas a perder de los detalles del espectáculo.

Algo parecido pasa en los otros conciertos de la cantante. El boleto más barato para ver a Rosalía en Monterrey cuesta 854 pesos mexicanos, correspondiente a la sección Balcón; por otro lado, en Guadalajara, la entrada más económica cuesta 967.25 pesos. En ambos casos, los lugares se encuentran en las gradas más alejadas del escenario.

Las canciones que Rosalía podría cantar en LUX Tour

La cantautora española Rosalía durante
La cantautora española Rosalía durante el concierto gratuito de su Motomami World Tour en el Zócalo de la Ciudad de México el 28 de abril de 2023. (Foto AP/Marco Ugarte)

Por supuesto, el setlist de los conciertos es aún secreto; sin embargo, es seguro que la mayoría de las canciones que interpretará la española pertenecen a su reciente álbum LUX.

Temas como Sexo, Violencia y Llantas, Reliquia, Divinize, Porcelana, Mio Cristo Piange Diamanti, Berghain, La Perla, Mundo Nuevo, De Madrugá, Dios Es Un Stalker, La Yugular, Sauvignon Blanc, La Rumba del Perdón, Memória y Magnolias podrían ser parte de la lista de canciones.

Sin embargo, Rosalía no dejará de cantar sus temas más icónicos como: Despechá, Bizcochito, Saoko, Pienso en tu mirá o Con Altura.

Licencia de conducir Edomex 2025:

Equipos de Sheinbaum y Trump

Donald Trump aseguró que podría

Valor de cierre del euro

Hoy No Circula CDMX y
Donald Trump aseguró que podría

System Of A Down regresa

Esta fue la razón por

